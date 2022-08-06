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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 11:03

Наші хлопці б"ють росіянців на фронті, а росіянці б"ють своїх же росіянців по мордах грошима
(дрібничка, а приємно)

Щойно повернувся з Міграційної служби Туреччини - був у справках нашої панянки - припустилися помилки в картці ВНП - допоміг - в випадково дізнався, як росіянці дурять своїх же росіянців - я навіть перепитав у росіянки з Іркутська, яку там випадково зустрів:
"Вы не шутите: с вас реально взяли 1500 долларов за помощь в оформлении карточки ВНЖ?"
- Реально. Так то еще и дешево: другая фирма предлагала за 2500 долларов...
- Ну дают... Классно! (вообще то такая услуга стоит 300 лир или примерно 15 долларов).

В чому дурять:
а) пропонують орендувати квартиру в "закритих для поселення іноземців" мікрорайонах. Таких мікрорайонів на всі 4 райони величезного міста з населенням в 2 500 000 офіційно зареєстрвоаних мешканців та площею в 1,4 рази більшим за Київ всього 6 (шість) мабуть з 80-ти. В закритому мікрорайоні орендодавець не може здати квартиру за "нормальною" ринковою ціною, бо хто ж візьме в оренду квартиру, якщо за фактом оренди не можна отримати ВНП... Дешевенька рибка - та погана юшка...
б) швидше за все рієлтор вступає у змову з орендодавцем і замість дисконтної ціни скажімо в 10 000 лір (бо нормальна людина не захоче взяти те, де не можна отримати ВНП) клієнту, ім’я якого змінюється на "Лох", називають цифру в 15 000 лір, або і 20 000 лір (я так думаю).
в) далі встигає на плиті зваритися локшина для вивішування на вуха та клієнту пропонують оформити заявку на ВНП з вказуванням "лівої" адреси проживання/орнеди десь в напівпідвалі, затопленому водою, на краю міста. Звісно, людину з новим ім’ям "Лох" НЕ попереджають, що в разі досить регулярної перевірки місця проживання іноземця за зареєстрованою адресою Лох отримає депортацію на 5 (п’ять) років за порушення Міграційного законодавства.
д) Якщо Лох попав в мережу аферистів (до речі росіяни - як вони мені самі сказали), то його общипують як у курки пір’я по повній програмі і навіть на кожній дрібничці ("Курка просо по зернятку клює"):
- біометричне фото вартує 70 лір - Лох платить 100 лір;
- Поліс медичного страхування вартує 100-150 доларів на рік - лох платить 300...
- Договір оренди квартири у нотаріуса оформляється за 1-2 години. Лох чекає тиждень.

Приємно відмітити, що я майже щодня спілкуюся з нашими "чорними рієлторами" з числа українців - дівчата реально працюють чесно, сумлінно та точно. І ніякої локшини на вуха!
Заробили свої комісійні - і раді...
Згадав приказку росіянців: «Бей своих, чтобы чужие боялись».
Бьют классно! Долларом по мордасам!
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:35

Прогноз ринку нерухомості в Анталії: грудень 2022

Турецька преса повідомляє про нову Програму кредитування житла в Туреччині, подробиці якої повідомлять в грудні:
- нова кампанія з кредитування житла з різними процентними ставками відповідно до доходів громадян;
- зазначається, що пожвавлення попиту на позики під низькі відсотки призведе до зростання цін на житло, оскільки не вистачає виробництва житла, а наявний житловий фонд "розтанув".
[Моя ремарка: не можу сказати, що "не вистачає будівництва житла": нові котловани під забудову в ці дні риють як землю кроти]
- тези беседи з Оцінювачем нерухомості Ахметом Бююкдуманом: "...будь-яка політика, яка посилить попит на ринку, де пропозиція недостатня, призведе лише до підвищення цін".
- генеральний директор "Гайріменкул Дегерлеме Кансел" Тургут Язиджі зазначив, що цей крок, який принесе "динаміку" ринку, призведе до зростання цін.
- Співробітники Міністерства казначейства та фінансів зустрілися з підрядниками в середині цього місяця та отримали очікування щодо кредитної кампанії на житло, оголошення якої очікується в грудні.
- Буде оголошено про нову кампанію кредитування житла з трьома різними процентними ставками для людей з низьким, середнім і високим доходом, і хоча це ще не ясно, очікується, що процентні ставки в кампанії будуть у діапазон від 0,69% до 1,20% на місяць.
За матеріалами https://www.sozcu.com.tr/

Для довідки: на сьогодні орієнтир цін на квартири 1+1 близько 2 000 000 лір або близько 110 000$.
Звісно, це далеко не перша лінія...
akurt
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