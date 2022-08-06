Додано: Сер 30 лис, 2022 14:45

Огляд цін на нерухомість в Анталії станом на 1 грудня 2022 року



Критерії пошуку по найбільш відомому сайту оголошень sahibinden:

ВАРІАНТ 1.

- оптимальний за співідношенням мікрорайон на південному заході міста;

- ціни у віддалених спальних мікрорайонах треба зменшувтаи на 30% (раніше вдвічі), на першій лінії та в найбільш престижних мікрорайонах Gursu, Uncali та Akkuyu збільшувати в 2,5 рази (раніше в 2 рази).

- квартири в будинках нових, не старших за 2 роки.

- не "нульовий" поверх (по-нашому "перший").



Знайдено 30 варіантів:

- мінімальна ціна 2 100 000 лір (113 500 доларів)

- максимальна ціна 4 050 000 лір (219 000 доларів).

Дивує різноманіття цін. Для довідки: в 2017-2021 роках ціни були в 49 500$ (я купив) до 54 000$ (приятель купив). Зростання цін в 2,5-4 рази в доларах США.

Найдешевша ціна: обманюють, вторинний ринок. будинку не менше 15 років.

Найдорожча ціна: знаю цей будинок, здано в експлуатацію в травні 2021 року, 1 рік здавалися там квартири в оренду - орендодавець вгадав, почекав зростання цін;

Споглядав я за будинком з фундамента. Гарне розташування. Точно пам"ятаю, що дивувався ціні в 800 000 лір (точний період не пам"ятаю, але тоді здавалося задорого). Тепер 4 000 000 лір...

Із всіх варіантів я би особисто звпернув увагу на квартиру за 2 900 000 лір (157 000 доларів). Але треба дивитися на місці, бо там, де показано розташування на мапі, таких будинків немає.



ВАРІАНТ 2.

Вторинний ринок - мікрорайон той же - будинкам до 5 років.

Знайдено 17 пропозицій.

- мінімальна ціна 2 000 000 лір (108 000 доларів)

- максимальна ціна 3 500 000 лір (190 000 доларів).



За мінімальну ціну: непогана кваратира, непогане розташування. Можна мацати та дивитися.

За максимальну ціну: цікавий варіант на любителя: дворівнева квартира, в якій спальня на поверсі 2.

Я один раз був в такій: там дуже цікавий ЖК - архітектор хотів зробити щось в римському чи французському стилі - наче палац - щось схоже я бачив і в Лас Вегас - але виглядає досить непогано, не "аляповато" і комусь таке сподобається.

Я в 2018 році дивився з приятелем - але він сказав, що на другий поверх підніматися в спальню до жінки на захоче і не купив. Тоді теж це був найдорожчий варіант з усіх.

Тут спрацювало "Правило номер 2 в нерухомості": "Дорого купиш, але і дорого продаси" (працює не на всіх континентах Земної Кулі).



В комплексах Casa Grande та Casa Verde квартир 1+1 на продаж немає.

Ну, хто би і сумнівався, але не я.

Останннє порадує одного з учасників форуму, який за порадою на цьому форумі вклався в сумі 60 000 євро.

Шкода, але він заблокований на форумі. Сподіваюся, що читає це.

Я двічі звертався до модераторів з пропозицією розблокувати - але реакціі не було. За те відомі горе-хВахівці з інвестицій в нерухомості пишуть, пишуть, пишуть, пишуть та пишуть... та одне одному ставлять та ставлять "+"...

Господь терпів і нам велів...