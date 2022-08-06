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Наші хлопці б"ють росіянців на фронті, а росіянці б"ють своїх же росіянців по мордах грошима (дрібничка, а приємно)
Щойно повернувся з Міграційної служби Туреччини - був у справках нашої панянки - припустилися помилки в картці ВНП - допоміг - в випадково дізнався, як росіянці дурять своїх же росіянців - я навіть перепитав у росіянки з Іркутська, яку там випадково зустрів: "Вы не шутите: с вас реально взяли 1500 долларов за помощь в оформлении карточки ВНЖ?" - Реально. Так то еще и дешево: другая фирма предлагала за 2500 долларов... - Ну дают... Классно! (вообще то такая услуга стоит 300 лир или примерно 15 долларов).
В чому дурять: а) пропонують орендувати квартиру в "закритих для поселення іноземців" мікрорайонах. Таких мікрорайонів на всі 4 райони величезного міста з населенням в 2 500 000 офіційно зареєстрвоаних мешканців та площею в 1,4 рази більшим за Київ всього 6 (шість) мабуть з 80-ти. В закритому мікрорайоні орендодавець не може здати квартиру за "нормальною" ринковою ціною, бо хто ж візьме в оренду квартиру, якщо за фактом оренди не можна отримати ВНП... Дешевенька рибка - та погана юшка... б) швидше за все рієлтор вступає у змову з орендодавцем і замість дисконтної ціни скажімо в 10 000 лір (бо нормальна людина не захоче взяти те, де не можна отримати ВНП) клієнту, ім’я якого змінюється на "Лох", називають цифру в 15 000 лір, або і 20 000 лір (я так думаю). в) далі встигає на плиті зваритися локшина для вивішування на вуха та клієнту пропонують оформити заявку на ВНП з вказуванням "лівої" адреси проживання/орнеди десь в напівпідвалі, затопленому водою, на краю міста. Звісно, людину з новим ім’ям "Лох" НЕ попереджають, що в разі досить регулярної перевірки місця проживання іноземця за зареєстрованою адресою Лох отримає депортацію на 5 (п’ять) років за порушення Міграційного законодавства. д) Якщо Лох попав в мережу аферистів (до речі росіяни - як вони мені самі сказали), то його общипують як у курки пір’я по повній програмі і навіть на кожній дрібничці ("Курка просо по зернятку клює"): - біометричне фото вартує 70 лір - Лох платить 100 лір; - Поліс медичного страхування вартує 100-150 доларів на рік - лох платить 300... - Договір оренди квартири у нотаріуса оформляється за 1-2 години. Лох чекає тиждень.
Приємно відмітити, що я майже щодня спілкуюся з нашими "чорними рієлторами" з числа українців - дівчата реально працюють чесно, сумлінно та точно. І ніякої локшини на вуха! Заробили свої комісійні - і раді... Згадав приказку росіянців: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Бьют классно! Долларом по мордасам!
Турецька преса повідомляє про нову Програму кредитування житла в Туреччині, подробиці якої повідомлять в грудні: - нова кампанія з кредитування житла з різними процентними ставками відповідно до доходів громадян; - зазначається, що пожвавлення попиту на позики під низькі відсотки призведе до зростання цін на житло, оскільки не вистачає виробництва житла, а наявний житловий фонд "розтанув". [Моя ремарка: не можу сказати, що "не вистачає будівництва житла": нові котловани під забудову в ці дні риють як землю кроти] - тези беседи з Оцінювачем нерухомості Ахметом Бююкдуманом: "...будь-яка політика, яка посилить попит на ринку, де пропозиція недостатня, призведе лише до підвищення цін". - генеральний директор "Гайріменкул Дегерлеме Кансел" Тургут Язиджі зазначив, що цей крок, який принесе "динаміку" ринку, призведе до зростання цін. - Співробітники Міністерства казначейства та фінансів зустрілися з підрядниками в середині цього місяця та отримали очікування щодо кредитної кампанії на житло, оголошення якої очікується в грудні. - Буде оголошено про нову кампанію кредитування житла з трьома різними процентними ставками для людей з низьким, середнім і високим доходом, і хоча це ще не ясно, очікується, що процентні ставки в кампанії будуть у діапазон від 0,69% до 1,20% на місяць. За матеріалами https://www.sozcu.com.tr/
Для довідки: на сьогодні орієнтир цін на квартири 1+1 близько 2 000 000 лір або близько 110 000$. Звісно, це далеко не перша лінія...
Огляд цін на нерухомість в Анталії станом на 1 грудня 2022 року
Критерії пошуку по найбільш відомому сайту оголошень sahibinden: ВАРІАНТ 1. - оптимальний за співідношенням мікрорайон на південному заході міста; - ціни у віддалених спальних мікрорайонах треба зменшувтаи на 30% (раніше вдвічі), на першій лінії та в найбільш престижних мікрорайонах Gursu, Uncali та Akkuyu збільшувати в 2,5 рази (раніше в 2 рази). - квартири в будинках нових, не старших за 2 роки. - не "нульовий" поверх (по-нашому "перший").
Знайдено 30 варіантів: - мінімальна ціна 2 100 000 лір (113 500 доларів) - максимальна ціна 4 050 000 лір (219 000 доларів). Дивує різноманіття цін. Для довідки: в 2017-2021 роках ціни були в 49 500$ (я купив) до 54 000$ (приятель купив). Зростання цін в 2,5-4 рази в доларах США. Найдешевша ціна: обманюють, вторинний ринок. будинку не менше 15 років. Найдорожча ціна: знаю цей будинок, здано в експлуатацію в травні 2021 року, 1 рік здавалися там квартири в оренду - орендодавець вгадав, почекав зростання цін; Споглядав я за будинком з фундамента. Гарне розташування. Точно пам"ятаю, що дивувався ціні в 800 000 лір (точний період не пам"ятаю, але тоді здавалося задорого). Тепер 4 000 000 лір... Із всіх варіантів я би особисто звпернув увагу на квартиру за 2 900 000 лір (157 000 доларів). Але треба дивитися на місці, бо там, де показано розташування на мапі, таких будинків немає.
ВАРІАНТ 2. Вторинний ринок - мікрорайон той же - будинкам до 5 років. Знайдено 17 пропозицій. - мінімальна ціна 2 000 000 лір (108 000 доларів) - максимальна ціна 3 500 000 лір (190 000 доларів).
За мінімальну ціну: непогана кваратира, непогане розташування. Можна мацати та дивитися. За максимальну ціну: цікавий варіант на любителя: дворівнева квартира, в якій спальня на поверсі 2. Я один раз був в такій: там дуже цікавий ЖК - архітектор хотів зробити щось в римському чи французському стилі - наче палац - щось схоже я бачив і в Лас Вегас - але виглядає досить непогано, не "аляповато" і комусь таке сподобається. Я в 2018 році дивився з приятелем - але він сказав, що на другий поверх підніматися в спальню до жінки на захоче і не купив. Тоді теж це був найдорожчий варіант з усіх. Тут спрацювало "Правило номер 2 в нерухомості": "Дорого купиш, але і дорого продаси" (працює не на всіх континентах Земної Кулі).
В комплексах Casa Grande та Casa Verde квартир 1+1 на продаж немає. Ну, хто би і сумнівався, але не я. Останннє порадує одного з учасників форуму, який за порадою на цьому форумі вклався в сумі 60 000 євро. Шкода, але він заблокований на форумі. Сподіваюся, що читає це. Я двічі звертався до модераторів з пропозицією розблокувати - але реакціі не було. За те відомі теоретики з інвестицій пишуть, пишуть, пишуть, пишуть та пишуть... та одне одному ставлять та ставлять "+"... Господь терпів і нам велів...
Огляд цін на нерухомість в Анталії станом на 1 грудня 2022 року
ВАРІАНТ 3. Преміум сегмент. Тут для мене орієнтиром є Забудовник OzPinarLar. Зараз одночасно веде 4 об"єкти - один в мікрорайоні Akkuyu ("Білий колодязь") і три - в Gursu. Перший - ціни було озвучено на рівні 12 000 000 лір або 650 000 доларів. Це за 3+1 плошею близько 170 кв. м - квартири в 2 рівня. На інші об"єкти ціни досить мудро не "світить" поки що...
Тому беремо попередінй зданий в експлуатацію ЖК CasaMax - про нього було багато інфи на цьому форумі - 12 балів з 12-ти можливих за моїм критерієм - вклалися 2 людини з цього форуму (Слава Богу не слухали одного горе-фахівця з 2-ма золотими медалями, одного горе-фахівця з одною золотою медаллю та одного горе-фахівця - ще без медалі) і зараз там цілу купу квартир орендують наші українці. Вчора мене попросив пан Андрій спробувати поставити на зиму на зберігання свій величезний "мотик" - зараз поїду спробую домовитися з керівництвом. Так ось: - літо 2020 - стадія будівництва - готові 3 поверха - квартира 2+1 - 178 000 доларів, перший внесок 50%. - січень 2021 - стадія будівництва - 200 000 доларів, оплата всієї суми готівкою. - серпень 2022 року - 380 000 доларів; - жовтень 2022 року - 410 000 доларів; - 30 листопада 2022 року - максимальна ціна в 8 500 000 лір. 100 кв. м. Так, 8 500 000 лір це буде... Це буде... Буде це 457 000 доларів...
P.S. Дешевше є в проджажу квартира 2+1 меншої площі - 85 кв.м (6 600 000 лір) та за 7 500 000 лір в іншому корпусі (на мій погляд не дуже вдалий - "коридорна система").