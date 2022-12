Додано: Чет 01 гру, 2022 18:16

("Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина. (с) Письменник, який є за походженням (за бабцею) українцем: Чехов.)Дослідницький підрозділ The Economist опублікував звіт «» за 2022 рік. Найдорожчими містами світу названі Нью-Йорк і Сінгапур.Із звіту:- EIU’s latest Worldwide Cost of Living (WCOL) survey shows that prices haveterms over the past year in the world’s biggest cities. This is the fastest rate for at least 20 years.- Thein the WCOL index werewhich has risen by 22% year on year on average in local-currency terms amid higher global oil prices and a stronger US dollar.in western European cities as the region tries to wean itself off Russian energy. This compares with a global average increase of 11%.- Inflation for food and household goods has also been high amid trade restrictions, caused partly by the war in Ukraine. By contrast, prices for recreational goods and services have been subdued in local-currency terms; this may reflect softer demand as consumers focus spending on essentials.