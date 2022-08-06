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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 08:52

  DmitryK написав:щось мені цей бум турецької нерухомості трохи нагадує 2008й рік. Тоді знайомі придбали 2+1 в аланії за 150к євро, яку в 2016 му ледь продали за 80.
будь-яка інвестиція має точку входу, і точку виходу. тобто, якщо пан Акурт вдало ввійшов по 50 тис за 1+1, але ще не зафіксував прибуток, це не є прибуток.
як на мене, ціни по 400-500тис як для туреччини, повністю відірвані від реалій. ризики попандосу при купівлі такої нерухомості близькі до 100%

Щось мені цей допис нагадує дописи пана DmitryK дворічної чи трирічної давнини, де він аргументовано розказувавав саме таке: не варто інвестувати 50 000 доларів в узбережжя Середземного моря, не варто слухати akurt'a, який радив продати занедбані дачі з відерцями колорадських жуків і трьома крививми огірками, та нікому не потрібні дідусеві "Шевченкові хати"...

А що насправді?
Вчора - 03 грудня 2022 року - в Стамбулі Генеральний менеджер Benesta пані Роксана Дікер заявила на нараді про відкриття проєкту, яку вони провели в Acıbadem, що вони очікують, що попит на розкішні резиденції в хороших місцях продовжуватиме зростати.
https://www.benestaacibadem.com/landing ... QYQAvD_BwE

Деталі нового проєкту:
- Esta Construction, яка працює в секторі фірмового житла з Benesta в Туреччині, розпочала продажі в Benesta BenLeo Acıbadem, який будується в Acıbadem, одному зі старих районів Стамбула, і 70 відсотків його чорнового будівництва завершено.
- Заявивши, що 33 відсотки проєкту вже продано [Моя ремарка: це при тому, що готовим є тільки 70%], Дікер сказала: «Є попит на якісне житло. Також бачимо зменшення дозволів на будівництво. Попит на якісні проекти в хороших місцях збережеться»
- Відзначили, що інтерес до проєкту виявили як вітчизняні, так і іноземні інвестори.
- У Benesta BenLeo Acıbadem стартові ціни починаються від 8 мільйонів 250 тисяч TL за квартири 2+1, з 25-відсотковою оплатою готівкою та можливістю погашення на 120 місяців.
Репортаж вчорашньої події оприлюднено тут: https://www.sozcu.com.tr/

Для довідки: 8 250 000 лір це на сьогодні 443 000 доларів.
І до бабусі не ходити: в світі мало людей, в яких є 443 000х25%=110 775 доларів для інвестицій...

Десь в холодному Дюсельдорфі за ці гроші можна купити чудову квартиру в 45 кв. м.
У Відні щось пристойне вартує від 1 000 000 євро. Знаю з перших рук: приятель щойно повернувся з Відня у Львів, де гостював у зятя та дочки. Квартиру куплено в кредит - десь два чи три роки тому, тоді ціна була близько 500 000 євро.
До речі, найдешевші квитки на літаки з Анталії саме у Відень - по 55 доларів...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 09:58

тобто, ріелтори та забудовники, пророкують подальший попит та зростання цін на нерухомість, яку вони продають? от дивина. до речі,навіть за поточного зростання, ціни лише приблизно виходять на рівень 2007-2008 року. тобто, твердження про те, що турецьку нерухомість потрібно купувати за любу ціну, бо вона лише дорожчатиме, спростовує історія
DmitryK
 
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