Додано: Нед 04 гру, 2022 08:52

DmitryK написав: щось мені цей бум турецької нерухомості трохи нагадує 2008й рік. Тоді знайомі придбали 2+1 в аланії за 150к євро, яку в 2016 му ледь продали за 80.

будь-яка інвестиція має точку входу, і точку виходу. тобто, якщо пан Акурт вдало ввійшов по 50 тис за 1+1, але ще не зафіксував прибуток, це не є прибуток.

як на мене, ціни по 400-500тис як для туреччини, повністю відірвані від реалій. ризики попандосу при купівлі такої нерухомості близькі до 100% щось мені цей бум турецької нерухомості трохи нагадує 2008й рік. Тоді знайомі придбали 2+1 в аланії за 150к євро, яку в 2016 му ледь продали за 80.будь-яка інвестиція має точку входу, і точку виходу. тобто, якщо пан Акурт вдало ввійшов по 50 тис за 1+1, але ще не зафіксував прибуток, це не є прибуток.як на мене, ціни по 400-500тис як для туреччини, повністю відірвані від реалій. ризики попандосу при купівлі такої нерухомості близькі до 100%

попит на розкішні резиденції в хороших місцях продовжуватиме зростати.

розпочала продажі

33 відсотки проєкту вже продано

Також бачимо зменшення дозволів на будівництво

з 25-відсотковою оплатою готівкою та можливістю погашення на 120 місяців.

Щось мені цей допис нагадує дописи панадворічної чи трирічної давнини, де він аргументовано розказувавав саме таке: не варто інвестувати 50 000 доларів в узбережжя Середземного моря, не варто слухати'a, який радив продати занедбані дачі з відерцями колорадських жуків і трьома крививми огірками, та нікому не потрібні дідусеві "Шевченкові хати"...Вчора - 03 грудня 2022 року - в Стамбулі Генеральний менеджер Benesta пані Роксана Дікер заявила на нараді про відкриття проєкту, яку вони провели в Acıbadem, що вони очікують, щоДеталі нового проєкту:- Esta Construction, яка працює в секторі фірмового житла з Benesta в Туреччині,в Benesta BenLeo Acıbadem, який будується в Acıbadem, одному зі старих районів Стамбула, і 70 відсотків його чорнового будівництва завершено.- Заявивши, що[Моя ремарка: це при тому, що готовим є тільки 70%], Дікер сказала: «Є попит на якісне житло.. Попит на якісні проекти в хороших місцях збережеться»- Відзначили, що- У Benesta BenLeo Acıbadem стартові ціни починаються від 8 мільйонів 250 тисяч TL за квартири 2+1,Репортаж вчорашньої події оприлюднено тут:Для довідки: 8 250 000 лір це на сьогодні 443 000 доларів.І до бабусі не ходити: в світі мало людей, в яких є 443 000х25%=110 775 доларів для інвестицій...Десь в холодному Дюсельдорфі за ці гроші можна купити чудову квартиру в 45 кв. м.У Відні щось пристойне вартує від 1 000 000 євро. Знаю з перших рук: приятель щойно повернувся з Відня у Львів, де гостював у зятя та дочки. Квартиру куплено в кредит - десь два чи три роки тому, тоді ціна була близько 500 000 євро.До речі, найдешевші квитки на літаки з Анталії саме у Відень - по 55 доларів...