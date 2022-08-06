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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 08:52

  DmitryK написав:щось мені цей бум турецької нерухомості трохи нагадує 2008й рік. Тоді знайомі придбали 2+1 в аланії за 150к євро, яку в 2016 му ледь продали за 80.
будь-яка інвестиція має точку входу, і точку виходу. тобто, якщо пан Акурт вдало ввійшов по 50 тис за 1+1, але ще не зафіксував прибуток, це не є прибуток.
як на мене, ціни по 400-500тис як для туреччини, повністю відірвані від реалій. ризики попандосу при купівлі такої нерухомості близькі до 100%

Щось мені цей допис нагадує дописи пана DmitryK дворічної чи трирічної давнини, де він аргументовано розказувавав саме таке: не варто інвестувати 50 000 доларів в узбережжя Середземного моря, не варто слухати akurt'a, який радив продати занедбані дачі з відерцями колорадських жуків і трьома крививми огірками, та нікому не потрібні дідусеві "Шевченкові хати"...

А що насправді?
Вчора - 03 грудня 2022 року - в Стамбулі Генеральний менеджер Benesta пані Роксана Дікер заявила на нараді про відкриття проєкту, яку вони провели в Acıbadem, що вони очікують, що попит на розкішні резиденції в хороших місцях продовжуватиме зростати.
https://www.benestaacibadem.com/landing ... QYQAvD_BwE

Деталі нового проєкту:
- Esta Construction, яка працює в секторі фірмового житла з Benesta в Туреччині, розпочала продажі в Benesta BenLeo Acıbadem, який будується в Acıbadem, одному зі старих районів Стамбула, і 70 відсотків його чорнового будівництва завершено.
- Заявивши, що 33 відсотки проєкту вже продано [Моя ремарка: це при тому, що готовим є тільки 70%], Дікер сказала: «Є попит на якісне житло. Також бачимо зменшення дозволів на будівництво. Попит на якісні проекти в хороших місцях збережеться»
- Відзначили, що інтерес до проєкту виявили як вітчизняні, так і іноземні інвестори.
- У Benesta BenLeo Acıbadem стартові ціни починаються від 8 мільйонів 250 тисяч TL за квартири 2+1, з 25-відсотковою оплатою готівкою та можливістю погашення на 120 місяців.
Репортаж вчорашньої події оприлюднено тут: https://www.sozcu.com.tr/

Для довідки: 8 250 000 лір це на сьогодні 443 000 доларів.
І до бабусі не ходити: в світі мало людей, в яких є 443 000х25%=110 775 доларів для інвестицій...

Десь в холодному Дюсельдорфі за ці гроші можна купити чудову квартиру в 45 кв. м.
У Відні щось пристойне вартує від 1 000 000 євро. Знаю з перших рук: приятель щойно повернувся з Відня у Львів, де гостював у зятя та дочки. Квартиру куплено в кредит - десь два чи три роки тому, тоді ціна була близько 500 000 євро.
До речі, найдешевші квитки на літаки з Анталії саме у Відень - по 55 доларів...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 09:58

тобто, ріелтори та забудовники, пророкують подальший попит та зростання цін на нерухомість, яку вони продають? от дивина. до речі,навіть за поточного зростання, ціни лише приблизно виходять на рівень 2007-2008 року. тобто, твердження про те, що турецьку нерухомість потрібно купувати за любу ціну, бо вона лише дорожчатиме, спростовує історія
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:43

Гарно бути пророком.
Усьо видно наперед...
Ех, ще б якби пророк для себе особисто добре дивився...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:50

Що мене дивує в ці дні

Карколомний "бум" будівництва в одному з найцікавіших мікрорайонів Анталії.
Майже щодня проїжджаю поруч та безкінечно дивуюся: не встигли огородити парканом, вже вирито котлован, не встигли вирити котлован - вже стоять цементовози...

Гроші працюють та працюють...
Це - південний захід міста з офіційним зарєстрованим населенням в 2 500 000 жителів - виїзд в бік Кемера.
До найближчого металургійного завода - чи 1 000, чи 2 500 км, до найближчих рейок залізниці - 300 км. До аеропорту з трьома терміналами (зараз будують четвертий) - 27 км.
До Середземного моря 1000-1300 метрів.

Що тут було?
Років 20 тому - приватні поля та сиди. Частково вони зберіглися: це дерева помаранчів, лимонів та гранатів. Станом на сьогодні існують 2 великих приватних садів з деревами помаранчів - і кожного дня можна купити вже стиглі помаранчі прямо з дерева.
Гранати можна просто самому нарвати - якщо не боїтеся колючок трави-дерези біля дерев, які залишилися на невеличких ділянках у минулому садів.
Вивчаємо питання.
Зображення
На схемі показано:
- 1 - один з найвідоміших і найсучасніших ЖК Casa Grande - ще в 2020 році на цьому форумі було докладно розписано, як самому - без всяких посередників та рієлторів - можна було взяти 1+1 за 60 000 євро, а 2+1 за 96 000 євро з первинною оплатою в 50%.
Спеціально подивився: пропозицій квартир 1+1 немає і давно не зустрічав. Десь з півроку тому шось було на "нульовому" поверсі за - точно вже забув - більше за 100 000 доларів.

В ці дні - Бінго! - можна викупити у інвестора тут квартиру 2+1 всього за 4 450 000 лір або за 240 000 доларів.
Зображення
photo image of
Вважаю, що ціна нормальна:
- інвестор якщо і не жив сам, то я гадаю вдало здавав цю квартиру 2 роки та мав якийсь зиск.
- комплекс за якістю та престижністю є між "вище середнього" та "преміум клас". Дуже якісні матеріали та внутрішнє оздоблення. Дуже відомий Забудовник...
- видно, що мерія приділяє багато уваги прилеглій території: створили новий парк та величезну парковку для авто мешканців. Звісно, це безкоштовна парковка.
Продовжують оздоблення ділянки між ЖК та дорогою на Кемер.
- зимовий критий плавальний басейн...
- за парканом комплекса - футбольне поле із штучними покриттям та дитяча спортшкола.

- під номерами 2 та 3 місця нового будівництва нових ЖК.
Не маю ніякої інформації, не питайте: реклами немає, назви Забудовників не бачу. Але темпи дуже хороші.
- під номером 4 - заново огороджена ділянка ліворуч від приватного саду помаранчових та лимонних дерев. Гадаю, чекає продажу за хорошою ціною, бо одну з ділянок 2 та 3 було продано на аукціоні за невідомою кінцевою ціною (зі стартом в 9 300 000 доларів США).
Між 1 та 2 чітко видно приватний сад помаранчів. Власники - дядько та тітка років 55.... Сад - хоч на виставку, такий охайний та чистенький...

Класика: інвестиції на етапі фундамента...

P.S. Не питайте, хто Забудовник та подробиці - самому цікаво, але лінуюся підійти та спитати у вагончиках будівництва.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 гру, 2022 15:45, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 11:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Це - південний захід міста з офіційним зарєстрованим населенням в 2 500 000 жителів - виїзд в бік Кемера.

Це вже ЗА очисними спорудами у Сарісу, ближче до Ахметова і вітер туди НЕ задуває ? :)

А у Кемері і по дорозі на ньго з'явилося щось цікаве для пересічного?

ПС. Оці ваші посилання на https://hostingkartinok.com/ вже років з ДВА не працюють в Україні, тобто без ВПН картинки ніхто тута не бачить. Це російський ресурс. Краще користуйтеся, наприклад, https://uk.imgbb.com/
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 15:42

Дякую за пораду про хостінг картинок. Я не знав, що воно в Україні не працює - замінив.

Про очисні споруди - не так - вони на самому виїзді на Кемер і в глибині від траси - то мікрорайон Sarisu, тобто інший.
Спробую за вашим посиланням дати іншу мапу, де буде видно.
Ось що получилося:
Зображення
- 1 - той мікрорайон, про забудову в якому я писав вище.
- 2 - місце розташування комплекса очисних споруд - там відстань достатньо велика.
- 3 - місце, на якому активно йде будівництво майже хмарочоса - це будується ЖК Fenix Centre - там в кінці 2020 року можна було інвестувати 54 000 доларів (перший внесок в 60%) в квартири 1+1.
Ціни на 2+1 та 3+1 не пам"ятаю.
Але після того, як непрацюючу базу відпочинку на березі моря (номер 4) викупив емір Катару під яхт-клуб, той комплекс на етапі фундаменту викупила група SWISS OTEL. Останній продаж квартир там був в березні/квітні 2021 року за ціною в 108 000 доларів. В цьому році було 1 оголошення про перепродаж права власності за ціною в 150 000 доларів.
Ліворуч від 3 вздовж траси жовтого кольору розташований потужний ліцей - саме там зараз навчається більшість дітей українців, які прибули в березні-квітні. Здається, з англійською мовою навчання. Навчання платне, ціну називали наші люди - якщо не помиляюся, то щось типу 3000...5000$ на рік.
На сьогодні між 3 та 4 побудували два величезних ангари для яхт - назву власника на стінах зараз не пригадаю, але коли я стояв в порту та звернув увагу на ті ангари одного капітана дальнього плавання з числа українців, так у нього аж щелепа відвисла від тієї назви. Щось дуже мабуть відоме фахівцям...
akurt
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