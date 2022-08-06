Додано: Нед 04 гру, 2022 10:50

Вивчаємо питання.

було докладно розписано

Карколомний "бум" будівництва в одному з найцікавіших мікрорайонів Анталії.Майже щодня проїжджаю поруч та безкінечно дивуюся: не встигли огородити парканом, вже вирито котлован, не встигли вирити котлован - вже стоять цементовози...Гроші працюють та працюють...Це - південний захід міста з офіційним зарєстрованим населенням в 2 500 000 жителів - виїзд в бік Кемера.До найближчого металургійного завода - чи 1 000, чи 2 500 км, до найближчих рейок залізниці - 300 км. До аеропорту з трьома терміналами (зараз будують четвертий) - 27 км.До Середземного моря 1000-1300 метрів.Що тут було?Років 20 тому - приватні поля та сиди. Частково вони зберіглися: це дерева помаранчів, лимонів та гранатів. Станом на сьогодні існують 2 великих приватних садів з деревами помаранчів - і кожного дня можна купити вже стиглі помаранчі прямо з дерева.Гранати можна просто самому нарвати - якщо не боїтеся колючок трави-дерези біля дерев, які залишилися на невеличких ділянках у минулому садів.На схемі показано:- один з найвідоміших і найсучасніших ЖК Casa Grande - ще в 2020 році на цьому форумі, як самому -- можна було взяти 1+1 за 60 000 євро, а 2+1 заз первинною оплатою в 50%.Спеціально подивився: пропозицій квартир 1+1 немає і давно не зустрічав. Десь з півроку тому шось було на "нульовому" поверсі за - точно вже забув - більше за 100 000 доларів.В ці дні - Бінго! - можнатут квартиру 2+1 всього за 4 450 000 лір абоВважаю, що ціна нормальна:- інвестор якщо і не жив сам, то я гадаю вдало здавав цю квартиру 2 роки та мав якийсь зиск.- комплекс за якістю та престижністю є між "вище середнього" та "преміум клас". Дуже якісні матеріали та внутрішнє оздоблення. Дуже відомий Забудовник...- видно, що мерія приділяє багато уваги прилеглій території: створили новий парк та величезну парковку для авто мешканців. Звісно, це безкоштовна парковка.Продовжують оздоблення ділянки між ЖК та дорогою на Кемер.- зимовий критий плавальний басейн...- за парканом комплекса - футбольне поле із штучними покриттям та дитяча спортшкола.місця нового будівництва нових ЖК.Не маю ніякої інформації, не питайте: реклами немає, назви Забудовників не бачу. Але темпи дуже хороші.- заново огороджена ділянка ліворуч від приватного саду помаранчових та лимонних дерев. Гадаю, чекає продажу за хорошою ціною, бо одну з ділянок 2 та 3 було продано на аукціоні за невідомою кінцевою ціною (зі стартом в 9 300 000 доларів США).Між 1 та 2 чітко видно приватний сад помаранчів. Власники - дядько та тітка років 55.... Сад - хоч на виставку, такий охайний та чистенький...Класика: інвестиції на етапі фундамента...Не питайте, хто Забудовник та подробиці - самому цікаво, але лінуюся підійти та спитати у вагончиках будівництва.