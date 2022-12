Додано: Вів 06 гру, 2022 13:41

Що впливає на ринок нерухомості в Туреччині?



Фактор 2.



Досить помітною є міграція українців в Туреччині.

При чому тільки українців.

Що відбувається?



Частина українців вже засвоїлася, звикла, налогодила зв"язки з роботодавцями та родинами в Україні, когось перетягнула до себе і залишається на довго, поліпшуючи свої умови життя.

Наприклад, тільки за останні 2 дня говорив з такими родинами:

- Родина 1 орендує квартиру 3+1 за 1500$ в новому ЖК, в непоганому мікрорайоні (600 м до Середземного моря), умовами прожиття задоволена. Мають дуже не дешеве авто...

Трохи мріють про купівлю власної квартири - при чому тільки 3+1, але ціни кусаються боляче.



- Родина 2 жила в квартирі 1+1, платили за оренду 12 000 лір (близько 600 доларів) , але вже підібрали там же квартиру 2+1 за 17 000 лір (близько 920 доларів). Воно і зрозуміло: люди молоді, мають тільки одну дитину, треба потурбуватися про другу дитину.



Всі вони вже отримали ВНП в Туреччині.



Друга частина більш цікава і мабуть більш численна.

Численна ще і тому, що помітно зменшилася кількість авто з українськими номерами на вулицях Анталії.

Друга група - це ті, хто прожили в Туреччині 2-4 місяців - вже отримали канадські візи за програмою CUAET та переїжджають на життя в Канаду.

Я товаришую з декільками такими родинами та отримую достатньо точну інформацію про події в Анталії та Канаді.

В Анталії получається так: частина з них оселилася в Анталії в кінці 2021 року, уклали Договори на оренду по діючою на той час ціною в 4000 - 6000 лір, договори оренди вже закінчуються, і нові власники називають ціни оренди в 14000 - 16000 (до 1000 доларів), а то і більше лір.

Наприклад, одна з родин звільнила для нових орендарів квартиру та пару тижнів тому з Анталії переїхала в Канаду, в місто (видалено) (провінція (видалено)).

Це НЕ популярна серед наших людей Манітоба.



На третій день перебування вже взяли в оренду квартиру з двома спальнями за 1300 канадських доларів.

Відмітили цікавинку: ніячких рієлторів. Рієлтори займаються тільки купівлею/продажем.

Сайт оголошень - ноутбук - дзвінок власнику - перегляд - погодилися обидві сторони - вселення.

Тут краще - на їх думку - і головоним є те, що поруч школа, яка очикує їх дітей на навчання.

[Моя ремарка: В Туреччині зі школами для українців дещо складніше].

Ну і ще вразило те, що вони назвали словом - напишу пізніше - до чого дуже важко звикнути українцю.

Це слово "friendly"... kind and pleasant... "they were friendly to me"...

Неймовірна карколомна увага та допомога на всіх рівнях...

Вразили знижки в 80% на будь-які квитки - наприклад - з дітьми в Зоопарк...

Ну і ще - скажіть що це не важливо для новоприбульців - "фудбанк"...

Цитати буква в букву:

- У нас канадець з подивом спитав: "А у вас хіба не допомагають людям так?"



Ну ось так: міграція є та буде... Ринок нерухомості рухливий...



P.S. Приятель виставив вчора свою другу квартиру в Анталії 2+1 за 950 доларів на місяць...

Не найкращій і не найгірший мікрорайон. Там є одне "но": квартира в "закритому" для іноземців мікрорайоні, отримати ВНП новеньким неможливо. Взяти в оренду може тільки той, хто раніше проживав в цьому мікрорайоні та мав офіційну реєстрацію місця проживання.

Цікаво, чим закінчиться...