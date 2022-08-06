Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
DmitryK написав:щось мені цей бум турецької нерухомості трохи нагадує 2008й рік. Тоді знайомі придбали 2+1 в аланії за 150к євро, яку в 2016 му ледь продали за 80. будь-яка інвестиція має точку входу, і точку виходу. тобто, якщо пан Акурт вдало ввійшов по 50 тис за 1+1, але ще не зафіксував прибуток, це не є прибуток. як на мене, ціни по 400-500тис як для туреччини, повністю відірвані від реалій. ризики попандосу при купівлі такої нерухомості близькі до 100%
Щось мені цей допис нагадує дописи пана DmitryK дворічної чи трирічної давнини, де він аргументовано розказувавав саме таке: не варто інвестувати 50 000 доларів в узбережжя Середземного моря, не варто слухати akurt'a, який радив продати занедбані дачі з відерцями колорадських жуків і трьома крививми огірками, та нікому не потрібні дідусеві "Шевченкові хати"...
А що насправді? Вчора - 03 грудня 2022 року - в Стамбулі Генеральний менеджер Benesta пані Роксана Дікер заявила на нараді про відкриття проєкту, яку вони провели в Acıbadem, що вони очікують, що попит на розкішні резиденції в хороших місцях продовжуватиме зростати. https://www.benestaacibadem.com/landing ... QYQAvD_BwE
Деталі нового проєкту: - Esta Construction, яка працює в секторі фірмового житла з Benesta в Туреччині, розпочала продажі в Benesta BenLeo Acıbadem, який будується в Acıbadem, одному зі старих районів Стамбула, і 70 відсотків його чорнового будівництва завершено. - Заявивши, що 33 відсотки проєкту вже продано [Моя ремарка: це при тому, що готовим є тільки 70%], Дікер сказала: «Є попит на якісне житло. Також бачимо зменшення дозволів на будівництво. Попит на якісні проекти в хороших місцях збережеться» - Відзначили, що інтерес до проєкту виявили як вітчизняні, так і іноземні інвестори. - У Benesta BenLeo Acıbadem стартові ціни починаються від 8 мільйонів 250 тисяч TL за квартири 2+1, з 25-відсотковою оплатою готівкою та можливістю погашення на 120 місяців. Репортаж вчорашньої події оприлюднено тут: https://www.sozcu.com.tr/
Для довідки: 8 250 000 лір це на сьогодні 443 000 доларів. І до бабусі не ходити: в світі мало людей, в яких є 443 000х25%=110 775 доларів для інвестицій...
Десь в холодному Дюсельдорфі за ці гроші можна купити чудову квартиру в 45 кв. м. У Відні щось пристойне вартує від 1 000 000 євро. Знаю з перших рук: приятель щойно повернувся з Відня у Львів, де гостював у зятя та дочки. Квартиру куплено в кредит - десь два чи три роки тому, тоді ціна була близько 500 000 євро. До речі, найдешевші квитки на літаки з Анталії саме у Відень - по 55 доларів...
тобто, ріелтори та забудовники, пророкують подальший попит та зростання цін на нерухомість, яку вони продають? от дивина. до речі,навіть за поточного зростання, ціни лише приблизно виходять на рівень 2007-2008 року. тобто, твердження про те, що турецьку нерухомість потрібно купувати за любу ціну, бо вона лише дорожчатиме, спростовує історія
Карколомний "бум" будівництва в одному з найцікавіших мікрорайонів Анталії. Майже щодня проїжджаю поруч та безкінечно дивуюся: не встигли огородити парканом, вже вирито котлован, не встигли вирити котлован - вже стоять цементовози...
Гроші працюють та працюють... Це - південний захід міста з офіційним зарєстрованим населенням в 2 500 000 жителів - виїзд в бік Кемера. До найближчого металургійного завода - чи 1 000, чи 2 500 км, до найближчих рейок залізниці - 300 км. До аеропорту з трьома терміналами (зараз будують четвертий) - 27 км. До Середземного моря 1000-1300 метрів.
Що тут було? Років 20 тому - приватні поля та сиди. Частково вони зберіглися: це дерева помаранчів, лимонів та гранатів. Станом на сьогодні існують 2 великих приватних садів з деревами помаранчів - і кожного дня можна купити вже стиглі помаранчі прямо з дерева. Гранати можна просто самому нарвати - якщо не боїтеся колючок трави-дерези біля дерев, які залишилися на невеличких ділянках у минулому садів. Вивчаємо питання. На схемі показано: - 1 - один з найвідоміших і найсучасніших ЖК Casa Grande - ще в 2020 році на цьому форумі було докладно розписано, як самому - без всяких посередників та рієлторів - можна було взяти 1+1 за 60 000 євро, а 2+1 за 96 000 євро з первинною оплатою в 50%. Спеціально подивився: пропозицій квартир 1+1 немає і давно не зустрічав. Десь з півроку тому шось було на "нульовому" поверсі за - точно вже забув - більше за 100 000 доларів.
В ці дні - Бінго! - можна викупити у інвестора тут квартиру 2+1 всього за 4 450 000 лір або за 240 000 доларів. photo image of Вважаю, що ціна нормальна: - інвестор якщо і не жив сам, то я гадаю вдало здавав цю квартиру 2 роки та мав якийсь зиск. - комплекс за якістю та престижністю є між "вище середнього" та "преміум клас". Дуже якісні матеріали та внутрішнє оздоблення. Дуже відомий Забудовник... - видно, що мерія приділяє багато уваги прилеглій території: створили новий парк та величезну парковку для авто мешканців. Звісно, це безкоштовна парковка. Продовжують оздоблення ділянки між ЖК та дорогою на Кемер. - зимовий критий плавальний басейн... - за парканом комплекса - футбольне поле із штучними покриттям та дитяча спортшкола.
- під номерами 2 та 3 місця нового будівництва нових ЖК. Не маю ніякої інформації, не питайте: реклами немає, назви Забудовників не бачу. Але темпи дуже хороші. - під номером 4 - заново огороджена ділянка ліворуч від приватного саду помаранчових та лимонних дерев. Гадаю, чекає продажу за хорошою ціною, бо одну з ділянок 2 та 3 було продано на аукціоні за невідомою кінцевою ціною (зі стартом в 9 300 000 доларів США). Між 1 та 2 чітко видно приватний сад помаранчів. Власники - дядько та тітка років 55.... Сад - хоч на виставку, такий охайний та чистенький...
Класика: інвестиції на етапі фундамента...
P.S. Не питайте, хто Забудовник та подробиці - самому цікаво, але лінуюся підійти та спитати у вагончиках будівництва.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 гру, 2022 15:45, всього редагувалось 2 разів.
Дякую за пораду про хостінг картинок. Я не знав, що воно в Україні не працює - замінив.
Про очисні споруди - не так - вони на самому виїзді на Кемер і в глибині від траси - то мікрорайон Sarisu, тобто інший. Спробую за вашим посиланням дати іншу мапу, де буде видно. Ось що получилося: - 1 - той мікрорайон, про забудову в якому я писав вище. - 2 - місце розташування комплекса очисних споруд - там відстань достатньо велика. - 3 - місце, на якому активно йде будівництво майже хмарочоса - це будується ЖК Fenix Centre - там в кінці 2020 року можна було інвестувати 54 000 доларів (перший внесок в 60%) в квартири 1+1. Ціни на 2+1 та 3+1 не пам"ятаю. Але після того, як непрацюючу базу відпочинку на березі моря (номер 4) викупив емір Катару під яхт-клуб, той комплекс на етапі фундаменту викупила група SWISS OTEL. Останній продаж квартир там був в березні/квітні 2021 року за ціною в 108 000 доларів (це ті, що вільно можна було брати по 54 000$ - я давав тоді посилання на сайт Забудовника - там була форма запиту прайс-листів). В цьому році було 1 оголошення про перепродаж права власності за ціною в 150 000 доларів. Ліворуч від "3" вздовж траси жовтого кольору розташований потужний ліцей - саме там зараз навчається мабуть більшість дітей українців, які прибули в березні-квітні. Здається, з англійською мовою навчання. Навчання платне, ціну називали наші люди - якщо не помиляюся, то щось типу 3000...5000$ на рік. На сьогодні між 3 та 4 побудували два величезних ангари для яхт - назву власника на стінах зараз не пригадаю, але коли я стояв в порту та звернув увагу на ті ангари одного капітана дальнього плавання з числа українців, так у нього аж щелепа відвисла від тієї назви. Щось дуже мабуть відоме фахівцям...
Фактор 1 це гроші інвесторів. Гроші повинні працювати. Це тільки на Фінансовому форумі України тічка горе-інвесторів, які ніколи ніде нічого і ніяк НЕ інвестували роками формували світогляд шановного панства. Декілька з них мають золоті медалі та статус "Наставник". Тисячі "подяк" на повну лабуду і локшину на вуха. Дивно, але шановне панство "велось" на думки людей з великими проблемами у фінансах та в інвестиціях. Такий фенОмен рідко де можна зустріти...
З допомогою своїх інсайдерів отримав інформацію, яка показує напрямок думок інвесторів з усього світу. Цифри і мене здивували.
- нерухомість у Стамбулі у 2021 році купили 27 899 осіб з іноземців. З них саме цікаве таке: 260 - Катар, 468 - Лівія, 511 - Алжир, 534 - Судан, 623 - Ліван, 677 - Росія , 699 - США , 825 - Палестина, 834 - Єгипет, 897 - Ємен, 718 - Йорданія, 798 - Пакистан, 948 - Китай, 2135 - Афганістан, 2777 - Ірак, 7536 - Іран.
- ще більше здивували цифри по маловідомому у нас місту Сакар"я - це північ Туреччини, недалеко від порту на Чорному морі Карасу, в який до недавнього часу приходили пороми з українського міста Чорноморськ. Я був в Сакар'я не один раз - звичайна провінція. Але природа - бомба! Траса від Сакар'я на Анталію - одна з найчудесніших трас світу: то здається, що Ви в штаті Орегон, то що Ви в Північній Італії, то що Ви в Тоскані в центрі Італії, то мандруєте по Каліфорнії... То що Ви в Карпатах...
Так ось: кількість іноземців, які купили нерухомість лише в Сакар’ї у 2021 році, становить 1 133. З них 532 є іракцями, 121 - кувейтцями, 67 - катарцями, 48 - єменцями, 40 - саудівцями, 38 - йорданцями, 34 - іранцями. Громадяни таких країн, як Мавританія, Оман, Таджикистан, Домініка та Об’єднані Арабські Емірати, є серед тих, хто придбав нерухомість у Сакар’ї.
Ось так інвестували люди з таких країн, про які переважна більшість громадян Туреччини і не чула. Цікаво, щ в Сакар'я є досить потужна українська діаспора.
Фактор 2 - це міграція українців. І тут не менш цікаво. Частина з них було осіли в Туреччині і в Анталії зокрема, дочекалися віз за програмою CUAET та досить активно зараз переїжджають в Канаду. З цікавістю споглядаю за двома родинами. Надавав консультації. Обидві родини з цих вже в Канаді.
Досить помітною є міграція українців в Туреччині. При чому тільки українців. Що відбувається?
Частина українців вже засвоїлася, звикла, налогодила зв"язки з роботодавцями та родинами в Україні, когось перетягнула до себе і залишається на довго, поліпшуючи свої умови життя. Наприклад, тільки за останні 2 дня говорив з такими родинами: - Родина 1 орендує квартиру 3+1 за 1500$ в новому ЖК, в непоганому мікрорайоні (600 м до Середземного моря), умовами прожиття задоволена. Мають дуже не дешеве авто... Трохи мріють про купівлю власної квартири - при чому тільки 3+1, але ціни кусаються боляче.
- Родина 2 жила в квартирі 1+1, платили за оренду 12 000 лір (близько 600 доларів) , але вже підібрали там же квартиру 2+1 за 17 000 лір (близько 920 доларів). Воно і зрозуміло: люди молоді, мають тільки одну дитину, треба потурбуватися про другу дитину.
Всі вони вже отримали ВНП в Туреччині.
Друга частина більш цікава і мабуть більш численна. Численна ще і тому, що помітно зменшилася кількість авто з українськими номерами на вулицях Анталії. Друга група - це ті, хто прожили в Туреччині 2-4 місяців - вже отримали канадські візи за програмою CUAET та переїжджають на життя в Канаду. Я товаришую з декільками такими родинами та отримую достатньо точну інформацію про події в Анталії та Канаді. В Анталії получається так: частина з них оселилася в Анталії в кінці 2021 року, уклали Договори на оренду по діючою на той час ціною в 4000 - 6000 лір, договори оренди вже закінчуються, і нові власники називають ціни оренди в 14000 - 16000 (до 1000 доларів), а то і більше лір. Наприклад, одна з родин звільнила для нових орендарів квартиру та пару тижнів тому з Анталії переїхала в Канаду, в місто (видалено) (провінція (видалено)). Це НЕ популярна серед наших людей Манітоба.
На третій день перебування вже взяли в оренду квартиру з двома спальнями за 1300 канадських доларів. Відмітили цікавинку: ніячких рієлторів. Рієлтори займаються тільки купівлею/продажем. Сайт оголошень - ноутбук - дзвінок власнику - перегляд - погодилися обидві сторони - вселення. Тут краще - на їх думку - і головоним є те, що поруч школа, яка очикує їх дітей на навчання. [Моя ремарка: В Туреччині зі школами для українців дещо складніше]. Ну і ще вразило те, що вони назвали словом - напишу пізніше - до чого дуже важко звикнути українцю. Це слово "friendly"... kind and pleasant... "they were friendly to me"... Неймовірна карколомна увага та допомога на всіх рівнях... Вразили знижки в 80% на будь-які квитки - наприклад - з дітьми в Зоопарк... Ну і ще - скажіть що це не важливо для новоприбульців - "фудбанк"... Цитати буква в букву: - У нас канадець з подивом спитав: "А у вас хіба не допомагають людям так?"
Ну ось так: міграція є та буде... Ринок нерухомості рухливий...
P.S. Приятель виставив вчора свою другу квартиру в Анталії 2+1 за 950 доларів на місяць... Не найкращій і не найгірший мікрорайон. Там є одне "но": квартира в "закритому" для іноземців мікрорайоні, отримати ВНП новеньким неможливо. Взяти в оренду може тільки той, хто раніше проживав в цьому мікрорайоні та мав офіційну реєстрацію місця проживання. Цікаво, чим закінчиться...
airmax78 написав:P.S. Я, кстати, в самом деле хотел бы увидеть, что куплено в Афинах за 80К.
Як на мене, то саме цікаве запитання на Фінансовому форумі за останню добу. Просто для порівняння. І дійсно є такі ціни. І - мабуть - є купа підводних каменів, бо на сайтах оголошень поруч ідуть оголошення про продаж квартир і за 80 000 євро, і за 580 000 євро. http://www.xd.gr/el/akinita/anazitisi?l ... h=&myCode=
В той же час порівняння - погодьтеся - не може бути повністю адекватним: різні звичаї та різні підходи до будівництва житла в різних країнах. Наприклад, разкажи кому в США про технологію будівництва житла для airmax78: або не повірять, або заплюють. Спеціально зробив фото в місті Santa Cruz (CA) - берег досить холодного Тихого океану - в жовтні 2022 року (більше місяця тому). ТИПОВА ЗАБУДОВА. ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЯ. Передивився саме таких будинків на етапі будівництва в багатох містах. Саме за такою технологією будуть і багатоповерхові - 3-5 поверсів - будинки, особисто довго дивися в місті San Jose та в Santa Clara в жовтні. Правда, ціна продажу мінімум в 10 разів вище за квартиру airmax78.
Тому власнику квартири в Афінах варто продовжити розповідь: що саме куплено за 80 000 євро в Афінах. Можна без приватних подробиць... Реально було б цікаво, бо - як відомо - до війни собівартсть будівництва житла (точніше, залізобетонних паралелепіпедів для майбутнього розташування там житла для людини) була 600$ кв.м. + 100$ на кв. метр припадало необхідих (видалено, замінено на слово "платежів") - разом - 700$ - а продавалося з піснями та танцями охочим по 1400$...