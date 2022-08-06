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akurt написав:ТИПОВА ЗАБУДОВА. ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЯ. Передивився саме таких будинків на етапі будівництва в багатох містах. Саме за такою технологією будуть і багатоповерхові - 3-5 поверсів - будинки, особисто довго дивися в місті San Jose та в Santa Clara в жовтні.
Тому власнику квартири в Афінах варто продовжити розповідь: що саме куплено за 80 000 євро в Афінах. Можна без приватних подробиць... Реально було б цікаво...
Дерево і фанера в каліфорнії для бідних . Гляньте тей же відомий район середнього класу Беверлі Хіллс - всі будинки камяні.
Ой, пане не розказуйте мені про Беверлі-Гіллс, бо я там і пішки походив, і на авто по всіх вулицях поїздив.
А так ви праві: дошка 20х100, металеві кутники, фанера. Дошки 20х100 або 30х100 з"єднані між собою і вже маємо стійки/колони стін. Мені здалося, що балки типу 100х200 або 150х150 не використовуються. Фанера - в два шари з проміжком - точно не скажу, можливо в 50..75 мм. Між ними утеплювач і всі комунікації в мідних (!) трубах. Саме цікаве зверху: оздоблення таке, що здається все з каменя. Там НЕ камінь... Хочете - колони коринфського ордера, а хочете в стилі техно. І що цікаво: жоден будинок не повторюється архітектурно.
2 роки тому друзі на 2 тижня дали в распорядження в місті Santa Cruz 1-о поверховий будинок. Він належить родині звичайного вчителя школи. В цьому жовтні я сів в авто та спеціально - і "старої пам"яті по ласкавих місцях" поїхав на берег Тихого океану на нього знову подивитися. Неймовірно розумно зроблений будинок. Весь дерев‘яний, зовні оздоблений струганою дошкою «Внахлест», і пофарбований олійними фарбами. В головній кімнаті - камін, який викладено звичайно з вогнетрикої цегли і він весь фактично - димар - розташований зовні стіни будинка. Але не це головне, а те, як все продумано: - наяких іржавих або бетонних парканів з залізними хвіртками: зелена галявина з квітами перед будинком. Якісь дерева (не вишня з абрикосами). - вхід з галявини з невеличких сходів та ганку прямо у вітальню, дуже велику розмірами по фронту всього будинка. - у вітальні камін; музичний центр та величезна колекція компакт-дисків - прямо цілий магазин... - з вітальні вхід у столову, трохи меншу. - в їдальні одна стіна - це вбудовані буфети (меблі), в меблях - вікно в кухню. - з їдальні виходиш в коридор вглибині будинка. Тут цікаво. - направо підеш - попадеш в кухню. - ліворуч підеш - санвузол з душовою кабіною. - ліворуч від санвузла - спальня. Тут теж цікаво: в стелю вмонтоване кругле вікно яке дає світло на центр двоспальної кроваті. Я ніяк не міг зрозуміти, де ж вимикач для цього плафона. А воно ось так: кругле вікно в стелі.... - праворуч від санвузла двері в майстер-спальню. Тут знову цікаво, бо з майстер спальні є вихід у власний санвузол вже з ванною. - кухня та майстер-спальня з’єднані коридором, який проходить із задньої частини будинка. - з коридора вихід на дерев‘яну веранду досить велику - там крісла, стіл, парасольки. - ця веранда огороджена парканом, що дозволяє випускати з хати хатнього песика посидіти на веранді. Песик просто так не буде бігати по всьому двору... - праворуч від будинка: заїзд в гараж, розташований в кінці ділянки. По дорозі до гаража парковочні місяця для авто власників. - з веранди спуск сходами на невеличку ділянку - десь 2 сотки, там газон та квіти. Ніяких огірків та помідорів. - гараж такий великий, що в задній його частині ще і приміщення для всіляких тимчасово непотрібних речей типу газонокосарок, зимової гуми та іншого. Але власники те приміщення здають в оренду квартиранту - жив поляк, працював - здається - в кафе... Одинак і без авто... Я ходив кімнатами та все думав, як мудро та зручно все зроблено.
І да: весь будинок дерев‘яний. Цікавий колір щось типу фіолетового з білим. І зовні фарбований звичайними олійними фарбами. Ніяких залізних решіток на вікнах та ніяких броньованих дверей...
В жовтні 2022 весь газон перед будинком був заставлений рекламою кандидатів на вибори… А ліворуч від будинка сусід, у якого хобі: спробував власними силами привести до життя справжній Willуs часів Другої світової війни. При мені перший раз завів і трохи проїхав: все працювало, але ще не було гальмів. З авто порався на території свого будинка перед будинком.
І ще дуже важливо - дуже-дуже. Через півгодини, як ми з жінкою вселилися, пролунав телефонний дзвінок стаціонарного телефона і як з’ясувалося - сусідка - і вона англійською питала, хто я такий і чому вештаюсь по території. А ще через півгодини прийшла "в гості" інша сусідка вже з чоловіком - навпроти будинок - і теж питала, хто я такий та чому тут є. З"ясувавши та перевіривши, чи не голодний лабрадор хазяїв - пішли... Ось так-то…
Готую матеріал про інвестиціях та нерухомість на Кіпрі - встановив контакт з нашими людьми, які дадуть - я сподівюась - точну неупереджену інформацію. Не з відосиків або з інтернету.
На цьому форумі матеріали про інвестції в нерухомість Греції або Кіпру є вкрай рідкісними.
Про Кіпр мені самому цікаво - десь 3 роки тому я з подробицями описував спробу інвестицій на Північному Кіпрі приятелів - на етапі повного пустиря. Він навіть літали туди тоді, коли ще можна було літати. Тоді сильно вразив - не тільки мене - Договір купівлі/продажу: там було закладено купа підводних каменів. Серед них: - в Договорі не зазначено, яку саме квартиру купує покупець - написано "житлове приміщення". - в Договорі зазнчено, що якщо Покупець станом на 2024 рік на знайде на острові "житлове приміщення", то повинен надати письмову скаргу в термін 28 днів, якщо не подасть - Договір вважається виконаним. - платежі розтермінування треба сплачувати рівними частинами і в разі затримки - штраф, виходячі з 24% річних по євро. - при не сплаті на протязі 3-х місяців - Договір втрачає силу, гроші не повертаються. - обов"язкова умова - найняти адвоката за 2000 євро - без нього ніяк.
Радив не зв"язуватися і пропонував за 3 роки 6 (ШІСТЬ!) варіантів інвестицій) - всі були "не такі". Купив в Києві залізобетонний паралелепіпед. На фото: стан будівництва ЖК Fenix Center - введення в експлуатацію в 2023 році, належить групі SWISS OTEL. https://tr.imgbb.com/ Ціна квартири 1+1 на старті продажу - 54 000$, через 3 місяці - 74 000, менше, як через рік - 108 000$. Повна докладна інформація мною викладувалася на цьому форумі. Це ще продавав Забудовник, а коли в нього весь комплекс викупила група SWISS OTEL, продаж було припинено. Ціікавий факт і інформація для інвесторів: на сайті цього ЖК з"явилася фраза "підходить під оформлення громадянства", А це означає, що поточна ціна - 400 000 доларів США (можливо, не за 1+1). Класика жанру: хто на цьому форумі читав, слухав та ставив "+" горе-фахівцям та не вклав 54 000 доларів - той не отримає і 400 000 доларів. Горе-фахівці на сьогодні всі як один - без житла і без грошей, і ніде нічого ніяк нікуди не інвестували. Ну хто кому доХтур... Повна інфа тут: https://fenixcenter.com.tr/?gclid=Cj0KC ... 5LEALw_wcB