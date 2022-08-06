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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 633634635636
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:23

  akurt написав:ТИПОВА ЗАБУДОВА. ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЯ. Передивився саме таких будинків на етапі будівництва в багатох містах. Саме за такою технологією будуть і багатоповерхові - 3-5 поверсів - будинки, особисто довго дивися в місті San Jose та в Santa Clara в жовтні.
Зображення

Тому власнику квартири в Афінах варто продовжити розповідь: що саме куплено за 80 000 євро в Афінах. Можна без приватних подробиць...
Реально було б цікаво...

Дерево і фанера в каліфорнії для бідних :) . Гляньте тей же відомий район середнього класу Беверлі Хіллс - всі будинки камяні.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 21:11

Ой, пане не розказуйте мені про Беверлі-Гіллс, бо я там і пішки походив, і на авто по всіх вулицях поїздив.

А так ви праві: дошка 20х100, металеві кутники, фанера.
Дошки 20х100 або 30х100 з"єднані між собою і вже маємо стійки/колони стін.
Мені здалося, що балки типу 100х200 або 150х150 не використовуються.
Фанера - в два шари з проміжком - точно не скажу, можливо в 50..75 мм. Між ними утеплювач і всі комунікації в мідних (!) трубах.
Саме цікаве зверху: оздоблення таке, що здається все з каменя. Там НЕ камінь...
Хочете - колони коринфського ордера, а хочете в стилі техно.
І що цікаво: жоден будинок не повторюється архітектурно.

2 роки тому друзі на 2 тижня дали в распорядження в місті Santa Cruz 1-о поверховий будинок.
Він належить родині звичайного вчителя школи.
В цьому жовтні я сів в авто та спеціально - і "старої пам"яті по ласкавих місцях" поїхав на берег Тихого океану на нього знову подивитися.
Неймовірно розумно зроблений будинок.
Весь дерев‘яний, зовні оздоблений струганою дошкою «Внахлест», і пофарбований олійними фарбами. В головній кімнаті - камін, який викладено звичайно з вогнетрикої цегли і він весь фактично - димар - розташований зовні стіни будинка.
Але не це головне, а те, як все продумано:
- наяких іржавих або бетонних парканів з залізними хвіртками: зелена галявина з квітами перед будинком. Якісь дерева (не вишня з абрикосами).
- вхід з галявини з невеличких сходів та ганку прямо у вітальню, дуже велику розмірами по фронту всього будинка.
- у вітальні камін; музичний центр та величезна колекція компакт-дисків - прямо цілий магазин...
- з вітальні вхід у столову, трохи меншу.
- в їдальні одна стіна - це вбудовані буфети (меблі), в меблях - вікно в кухню.
- з їдальні виходиш в коридор вглибині будинка. Тут цікаво.
- направо підеш - попадеш в кухню.
- ліворуч підеш - санвузол з душовою кабіною.
- ліворуч від санвузла - спальня. Тут теж цікаво: в стелю вмонтоване кругле вікно яке дає світло на центр двоспальної кроваті. Я ніяк не міг зрозуміти, де ж вимикач для цього плафона. А воно ось так: кругле вікно в стелі....
- праворуч від санвузла двері в майстер-спальню. Тут знову цікаво, бо з майстер спальні є вихід у власний санвузол вже з ванною.
- кухня та майстер-спальня з’єднані коридором, який проходить із задньої частини будинка.
- з коридора вихід на дерев‘яну веранду досить велику - там крісла, стіл, парасольки.
- ця веранда огороджена парканом, що дозволяє випускати з хати хатнього песика посидіти на веранді. Песик просто так не буде бігати по всьому двору...
- праворуч від будинка: заїзд в гараж, розташований в кінці ділянки. По дорозі до гаража парковочні місяця для авто власників.
- з веранди спуск сходами на невеличку ділянку - десь 2 сотки, там газон та квіти.
Ніяких огірків та помідорів.
- гараж такий великий, що в задній його частині ще і приміщення для всіляких тимчасово непотрібних речей типу газонокосарок, зимової гуми та іншого. Але власники те приміщення здають в оренду квартиранту - жив поляк, працював - здається - в кафе... Одинак і без авто...
Я ходив кімнатами та все думав, як мудро та зручно все зроблено.

І да: весь будинок дерев‘яний.
Цікавий колір щось типу фіолетового з білим.
І зовні фарбований звичайними олійними фарбами.
Ніяких залізних решіток на вікнах та ніяких броньованих дверей...

В жовтні 2022 весь газон перед будинком був заставлений рекламою кандидатів на вибори…
А ліворуч від будинка сусід, у якого хобі: спробував власними силами привести до життя справжній Willуs часів Другої світової війни.
При мені перший раз завів і трохи проїхав: все працювало, але ще не було гальмів.
З авто порався на території свого будинка перед будинком.

І ще дуже важливо - дуже-дуже.
Через півгодини, як ми з жінкою вселилися, пролунав телефонний дзвінок стаціонарного телефона і як з’ясувалося - сусідка - і вона англійською питала, хто я такий і чому вештаюсь по території.
А ще через півгодини прийшла "в гості" інша сусідка вже з чоловіком - навпроти будинок - і теж питала, хто я такий та чому тут є. З"ясувавши та перевіривши, чи не голодний лабрадор хазяїв - пішли...
Ось так-то…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 09:24

О, Кіпр! Ти - цілий світ?

Готую матеріал про інвестиціях та нерухомість на Кіпрі - встановив контакт з нашими людьми, які дадуть - я сподівюась - точну неупереджену інформацію. Не з відосиків або з інтернету.

На цьому форумі матеріали про інвестції в нерухомість Греції або Кіпру є вкрай рідкісними.

Про Кіпр мені самому цікаво - десь 3 роки тому я з подробицями описував спробу інвестицій на Північному Кіпрі приятелів - на етапі повного пустиря.
Він навіть літали туди тоді, коли ще можна було літати.
Тоді сильно вразив - не тільки мене - Договір купівлі/продажу: там було закладено купа підводних каменів.
Серед них:
- в Договорі не зазначено, яку саме квартиру купує покупець - написано "житлове приміщення".
- в Договорі зазнчено, що якщо Покупець станом на 2024 рік на знайде на острові "житлове приміщення", то повинен надати письмову скаргу в термін 28 днів, якщо не подасть - Договір вважається виконаним.
- платежі розтермінування треба сплачувати рівними частинами і в разі затримки - штраф, виходячі з 24% річних по євро.
- при не сплаті на протязі 3-х місяців - Договір втрачає силу, гроші не повертаються.
- обов"язкова умова - найняти адвоката за 2000 євро - без нього ніяк.

Радив не зв"язуватися і пропонував за 3 роки 6 (ШІСТЬ!) варіантів інвестицій) - всі були "не такі".
Купив в Києві залізобетонний паралелепіпед.
На фото: стан будівництва ЖК Fenix Center - введення в експлуатацію в 2023 році, належить групі SWISS OTEL.
Зображення
https://tr.imgbb.com/
Ціна квартири 1+1 на старті продажу - 54 000$, через 3 місяці - 74 000, менше, як через рік - 108 000$.
Повна докладна інформація мною викладувалася на цьому форумі.
Це ще продавав Забудовник, а коли в нього весь комплекс викупила група SWISS OTEL, продаж було припинено.
Ціікавий факт і інформація для інвесторів: на сайті цього ЖК з"явилася фраза "підходить під оформлення громадянства", А це означає, що поточна ціна - 400 000 доларів США (можливо, не за 1+1).
Класика жанру: хто на цьому форумі читав, слухав та ставив "+" горе-фахівцям та не вклав 54 000 доларів - той не отримає і 400 000 доларів. На жаль...
Повна інфа тут:
https://fenixcenter.com.tr/?gclid=Cj0KC ... 5LEALw_wcB
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 15:59

За останні 2 тижня відбулися неймовірні події на фінансовому ринку Туреччини:
мало того, що після 8-и річної перерви відновилися відносини з Єгиптом та - що важливіше - з Саудівською Аравією (!), так ще Саудівська Аравія та Катар, в якого кури грошей не клюють, надали Туреччині суттєву фінансову підтримку в сумі від 5 до 10 міль"ярдів (МІЛЬ"ЯРДІВ) доларів США кожна (!!!).
Крім того: цікавий показник: раптом ВЧОРА розробники (з палати Представників США) проєкту блокування поставок літаків F-16 в Туреччину відкликали свої пропозиції про блокування...
Турецький МЗС вчора гучно аплодував...

На все це відразу відреагував фінансовий ринок країни:
При збереженні "горизонтального курсу" обміну ліри/долар минулого тижня також продовжилася тенденція до зниження валютних вкладів у банках.

Обсяг депозитів в іноземній валюті, який два тижні тому скоротився на 5,5 млрд доларів (!!!), за тиждень з 25 листопада по 2 грудня ще скоротився на 1 млрд доларів.
Хоча минулого тижня скорочення обсягу депозитів в іноземній валюті з поправкою на паритет становило 2,4 мільярда доларів, 2 мільярди з них припадали на фізичні особи, а решта – на юридичні особи.

Зараз курс ліра/долар складає 18,64 ліри за долар і є практично стабільним - "горизонтальним".
Гадаю люди виводять валюту - міняють на турецькі ліри та відкривають депозити в турецьких лірах.

Що це може означати для пересічного інвестора в нерухомість Туреччини:

- курс ліра/долар може опуститися з цифри 18 на цифри 13..15.
- депозити в турецьких лірах можуть принести карколомні прибутки. Зараз процентні ставки по депозитам на 6 місяців сягають цифри в 25%. Така ситуація була - здається - в 2018/2019 роках, коли депозити принесли вкладникам прибуток по валюті в сумі близько 35%.
- цини на нерухомість в Туреччині в доларах США ЗРОСТУТЬ.

ВАЖЛИВО: за моїми даними, 15 грудня буде офіційно оголошено про нову мінімальну оплату праці в Туреччині. В 2022 році вона підвищувалася 2 рази. Зараз складає 5 500 лір (на руки).
Нова цифра за моїми інсайдерськими даними буде складати 7 500 (на руки).
Якщо врахувати, що в червні 2023 року будуть президентські вибори і держава заінтересована в такому розвитку подій, при якому турецький громадянин буде отримувати на руки мінімально за мінімальну роботу не 300 доларів на місяць, а - скажімо - 600 - то "цікавою буде ця пісня".
Про це свідчить також те, що з 1 січня планується збільшити зарплати держчиновників та пенсії на 16%.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 00:25

Я вважав, що вони F35 блокували, а не застрілий F16
Vint
 
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