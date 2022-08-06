Додано: Суб 10 гру, 2022 12:05

І знову про гроші...



Мені подобаються пропозиції відомих учасників форуму, які мають - на відміну від мене, колгоспинка - навіть дипломи MD від КМА за напрямом "Економіка":

- злити бакси в лютому 2014 року по 9,60 щоби вдало відкупитися по 9,00 (цифра 9,00 наснилася після "вчорашнього" вживання портвейну в бумажняному пакеті з АТБ);

- злити бакси в лютому 2014 та віднести весь мішок гривень - мішок з-під цементу, який знайшов на смітнику, в чудові банки на кшалт Дельти та ВАБ. Далі на протязі найближчого року-півтора насолоджуватися погонею за поверненням тих грошей та вивченням того, чи дійсно той самий мішок наповнений тільки на 1/4;

- вдало впіймати "ямку" в грудні 2020 року - злити бакси по 22,25 та відкрити депозит з метою через пів-року відкупитися по 26,50.

- вдало зібрати все нахом"ячене за останні 50 років трудового (без сплати соціальних внесків) життя в грудні 2021 - всі 50 000 гривень - та вкластися в ОВДП під 11,5% річних по гривні.



Я таких фахівців люблю та поважаю.

Стає веселіше. І сам думаєш, що на фоні таких безпросвітних телепнів ти стаєш мудрішим...

Оскільки я не маю спеціальної освіти за напрямом "Економіка', а всі мої атестати та дипломи відносяться до точних наук, то я оперую тільки достовірною перевіреною інформацію з точними цифрами і на основі неї та них можу планувати або не планувати щось РЕАЛЬНЕ.



Так ось. Про гроші. Звісно в тій країні, де зараз живу (останній раз був у рідному Львові в серпні 2021 року).

- Згідно з постановою Агентства банківського регулювання та нагляду (BRSA) Туреччини, верхню межу частки чистої валютної позиції банків у їхніх власних ресурсах було зменшено з 20 відсотків до 5 (!!!) відсотків.

- Зміна набуде чинності з 9 січня 2023 року.

- Положення визначає процедури та принципи щодо відношення чистої позиції в іноземній валюті до власного капіталу, які банки застосовуватимуть, щоб забезпечити встановлення співвідношення та балансів між активами та зобов’язаннями в іноземній валюті та підтримувати валютну позицію відповідно до власними ресурсами.

- проаналізувавши дані BRSA, можна встановити, що державні банки мають дефіцит іноземної валюти -1 відсоток, іноземні банки мають надлишок іноземної валюти 8,2 відсотка, а національні приватні банки мають надлишок іноземної валюти 7,4 відсотка.

- Через нове регулювання BRSA іноземні та вітчизняні приватні банки в Туреччині повинні будуть продати приблизно по 1 мільярду доларів кожен в період до 9 січня.

- Це повинно призвести до укріплення курсу турецька ліра/долар США.

- Як відомо, улюбленим висловом Ротшильда був вислів "Хто з пристуніх не ризикує - той не п’є шампанське!"

- Я ніколи нічим старюся не ризикувати, але заради шампанського можна і ризикнути;

- Я, по-перше, провів аналіз того, які депозитні ставки є по короткостроковим депозитам в турецьких лірах. По-друге, визначив "раціональну" (не плутати з "оптимальною") сумою, якою можна ризикнути нічого не втрачаючи, а спробувати отримати певний зиск.

Ризику ніякого, певні валютні втрати є можливими, але і прибуток може бути карколомним.



Критерій простий, як турецький помаранч (зараз початок сезону - вже почали збирати):

- в Туреччині квартплата в ОСББ є в діапазоні від 0 (нуль: в простих будинках без ліфта на 1 під’їзд. В будинку зазвичай 20 квартир) до 750 лір (це близько 40$ - преміум-комплекси з плавальними басейнами, підземними паркінгами, охороною та потужними дизель-генераторами).

Не будемо орієнтуватися на "0" - там все ж мешканці 1 раз на місяць збирають по 10 лір на прибирання сходів, а будемо орієнтуватися на цифру для нормального 1-о під’їзного будинка в 150-170 лір (300-340 ₴). Тоді вийти можна на середню цифру в 450 лір.

- якої величини депозит варто відкрити в одному з турецьких банків - особливо нічим не ризикуючи, щоби просто (якщо хочете "тупо") оплачувати квартплату?

- Середні ставки по депозитах в турецьких лірах складають 17% річних. Плюс/мінус.

- Максимальні відсоткові ставки сягають - всілякі "святкові акції" та "для нових клієнтів" - 25-26% річних.

- по таких депозитах - що досить приємно і навіть цікаво - максимальні ставки діють на досить короткі терміни - 92-95 днів. Чудово!

- найкращі пропозиції для сум депозитів в діапазоні від 25 000 до 1 000 000 лір.

- не будемо жадібними та беремо нижню границю в 25 000 лір;

- при курсі ліра/долар на сьогодні 18,64 маємо: 25000/18,64= 1 342 долар США.

- Ви готові ризикнути сумою в смішні на сьогодні 1 342 долари США? А чого ні? Це всього 25 000 лір.

Наприклад, я тільки за вчора на наданні юридичних та фінансових послуг заробив більше половини цієї суми.

- найпростіше відкрити такий депозит шляхом натискання кнопок в інтернет-банкінгу від DENIZ bank: відразу 23,5% річних. Якщо не лінуватися та пройти/проїхати 2,2 км та відкрити рахунок в AKbank, маємо 25% річних.

Тоді будемо мати:

- вкладення в 25 000 лір дасть при 25% річних і депозиті на 92 дня прибуток в сумі 1496,58 лір або по 500 лір на місяць.

Дрібничка, а на 500/120=4,16 пляшки гарного шампанського вистачить.

Ех, не кругла цифра...

Прийдеться відправити на рахунок в ОСББ...