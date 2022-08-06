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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 634635636637
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 11:39

Ситуація на ринку нерухомості Анталії: грудень 2022

Нерухомість у власність.
Явна тенденція до підвищення цін.
Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.
В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.

Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.
Зображення
Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.
Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .
Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.
Так ось виявилося неймовірно цікаве.
Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.
Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.
Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).
Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".
Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...

Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:
- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."
- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...

Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або за 236 559 доларів США...

Помітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:
- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:
http://sunisblueresidence.com/Default-en.aspx
- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...
- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).
25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.
В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...

P.S. Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана change_pm, який зараз перебуває в Києві.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:47

15 грудня 2022 року Інститут статистики Турецької республіки оприлюднить результати інвестицій в нерухомість Туреччини іноземцями за листопад 2022.

Дуже цікаво самому: все частішають заклики реклами інвестувати в зовсім новий мікрорайон Анталії - мікрорайон Altıntaş - "Золотий камінь".
Зображення
Назва гучна, але насправді це далекі "задворки" і майже пустеля, яка поросла в ці дні бур"яном.
Завтра о 7-00 ранку як раз там буду - залишаю авто на парковці аеропорту перед відльотом в Анкару.
Мерія включила "зелене світло" Забудовникам - ділянки землі видали всім бажаючим Забудовникам.
Цікаво, що всі проєкти - дуже велика забудова і нагадують помпезні готелі Туреччини або Хургади.
Згадуються в рекламі ціни стартом від 150 000 доларів США з введенням в експлуатацію в 2023 році.

Хто зна, можливо це перспективне місце для інвестицій - на сході Анталії, близько 6 км від Середземного моря. Все колись було майже пустелею...
Тут що цікаво:
- колись - років 20 тому - пустелею був крайній схід міста вздовж моря - мікрораойон Lara - мерія дозволила будівництво - як гриби після дощу виросли багатоповерхові (9-14 поверхів) будинки.
Смішна ціна привабила іноземців - більшою мірою росіян.
В 2022 році все суттєво змінилося і там вже мешкають все більше українців.

- колись - років 10-15 тому - безлюдним був крайній захід міста вздовж моря - мікрорайони Hurma, Sarusu та Liman - там були поля та приватні сади дерев хурми та помаранчів.
Зараз це так масово заселені іноземцями мікрорайони (іноземці з різних країн світу вкладалися по 900...1000 доларів за 1 кв. м готового "під ключ" житла), що вже і на ринку там всі продавці говорять якщо не англійською, то російською.
Здавалося, що вже немає там місць під забудову - коли це мерія затягнула паси та віддала останній редут - суттєві за площею ділянки землі і там зараз карколомно масштабне будівництво. Воно й зрозуміло: при ціні на квартири 1+1 вже від 150 000...200 000 доларів гріх не будувати...
Побачимо завтра, що дає статистика...

Ну а поки рекомендую переглянути відео, зняте вчора нашим українцем.
Майже на тему вчорашньої заяви Урсули фон дер Ляєн, президентки Комісії Європейського Союзу (ЄС), яка заявила, що ера «дешевої енергії» підійшла до кінця...
https://www.youtube.com/watch?v=jGY5dP_-igc
akurt
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  #<1 ... 634635636637
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