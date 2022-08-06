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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 634635636637 Додано: Нед 11 гру, 2022 11:39 Ситуація на ринку нерухомості Анталії: грудень 2022



Нерухомість у власність.

Явна тенденція до підвищення цін.

Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.

В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.



Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.



Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.

Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .

Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.

Так ось виявилося неймовірно цікаве.

Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.

Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.

Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).

Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".

Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...



Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:

- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."

- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...



Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або за 236 559 доларів США...



Помітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:

- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:

http://sunisblueresidence.com/Default-en.aspx

- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...

- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).

25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.

В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...



P.S. Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана change_pm, який зараз перебуває в Києві. Явна тенденція до підвищення цін.Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.Так ось виявилося неймовірно цікаве.Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або заПомітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана, який зараз перебуває в Києві. akurt

Повідомлень: 7151 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2809 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 гру, 2022 16:47



Дуже цікаво самому: все частішають заклики реклами інвестувати в зовсім новий мікрорайон Анталії - мікрорайон Altıntaş - "Золотий камінь".



Назва гучна, але насправді це далекі "задворки" і майже пустеля, яка поросла в ці дні бур"яном.

Завтра о 7-00 ранку як раз там буду - залишаю авто на парковці аеропорту перед відльотом в Анкару.

Мерія включила "зелене світло" Забудовникам - ділянки землі видали всім бажаючим Забудовникам.

Цікаво, що всі проєкти - дуже велика забудова і нагадують помпезні готелі Туреччини або Хургади.

Згадуються в рекламі ціни стартом від 150 000 доларів США з введенням в експлуатацію в 2023 році.



Інвестора трохи обманюють: цей мікрорайон НЕ входить в кордони міста Анталія, а відноситься до району Aksu з центром в місті Aksu. 15 грудня 2022 року Інститут статистики Турецької республіки оприлюднить результати інвестицій в нерухомість Туреччини іноземцями за листопад 2022.Дуже цікаво самому: все частішають заклики реклами інвестувати в зовсім новий мікрорайон Анталії - мікрорайон Altıntaş - "Золотий камінь".Назва гучна, але насправді це далекі "задворки" і майже пустеля, яка поросла в ці дні бур"яном.Завтра о 7-00 ранку як раз там буду - залишаю авто на парковці аеропорту перед відльотом в Анкару.Мерія включила "зелене світло" Забудовникам - ділянки землі видали всім бажаючим Забудовникам.Цікаво, що всі проєкти - дуже велика забудова і нагадують помпезні готелі Туреччини або Хургади.Згадуються в рекламі ціни стартом від 150 000 доларів США з введенням в експлуатацію в 2023 році.Інвестора трохи обманюють: цей мікрорайон НЕ входить в кордони міста Анталія, а відноситься до району Aksu з центром в місті Aksu. akurt

Повідомлень: 7151 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2809 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 гру, 2022 22:00 akurt написав: Ситуація на ринку нерухомості Анталії: грудень 2022



Нерухомість у власність.

Явна тенденція до підвищення цін.

Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.

В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.



Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.



Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.

Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .

Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.

Так ось виявилося неймовірно цікаве.

Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.

Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.

Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).

Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".

Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...



Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:

- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."

- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...



Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або за 236 559 доларів США...



Помітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:

- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:

http://sunisblueresidence.com/Default-en.aspx

- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...

- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).

25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.

В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...



P.S. Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана change_pm, який зараз перебуває в Києві. Явна тенденція до підвищення цін.Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.Так ось виявилося неймовірно цікаве.Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або заПомітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана, який зараз перебуває в Києві.

підтверджую, пан change_pm читав та має декілька цікавих думок,ми з ним зустрічались в (видалено) підтверджую, пан change_pm читав та має декілька цікавих думок,ми з ним зустрічались в Мизантрóп

Повідомлень: 7347 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 1424 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 634635636637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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