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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 634635636637
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 11:39

Ситуація на ринку нерухомості Анталії: грудень 2022

Нерухомість у власність.
Явна тенденція до підвищення цін.
Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.
В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.

Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.
Зображення
Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.
Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .
Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.
Так ось виявилося неймовірно цікаве.
Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.
Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.
Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).
Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".
Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...

Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:
- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."
- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...

Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або за 236 559 доларів США...

Помітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:
- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:
http://sunisblueresidence.com/Default-en.aspx
- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...
- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).
25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.
В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...

P.S. Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана change_pm, який зараз перебуває в Києві.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:47

15 грудня 2022 року Інститут статистики Турецької республіки оприлюднить результати інвестицій в нерухомість Туреччини іноземцями за листопад 2022.

Дуже цікаво самому: все частішають заклики реклами інвестувати в зовсім новий мікрорайон Анталії - мікрорайон Altıntaş - "Золотий камінь".

Назва гучна, але насправді це далекі "задворки" і майже пустеля, яка поросла в ці дні бур"яном.
Завтра о 7-00 ранку як раз там буду - залишаю авто на парковці аеропорту перед відльотом в Анкару.
Мерія включила "зелене світло" Забудовникам - ділянки землі видали всім бажаючим Забудовникам.
Цікаво, що всі проєкти - дуже велика забудова і нагадують помпезні готелі Туреччини або Хургади.
Згадуються в рекламі ціни стартом від 150 000 доларів США з введенням в експлуатацію в 2023 році.

Інвестора трохи обманюють: цей мікрорайон НЕ входить в кордони міста Анталія, а відноситься до району Aksu з центром в місті Aksu.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 гру, 2022 01:50, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:00

  akurt написав:Ситуація на ринку нерухомості Анталії: грудень 2022

Нерухомість у власність.
Явна тенденція до підвищення цін.
Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.
В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.

Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.
Зображення
Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.
Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .
Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.
Так ось виявилося неймовірно цікаве.
Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.
Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.
Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).
Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".
Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...

Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:
- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."
- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...

Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або за 236 559 доларів США...

Помітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:
- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:
http://sunisblueresidence.com/Default-en.aspx
- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...
- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).
25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.
В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...

P.S. Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана change_pm, який зараз перебуває в Києві.

підтверджую, пан change_pm читав та має декілька цікавих думок,ми з ним зустрічались в (видалено)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:22

Українці б‘ють рекорди інвестицій в нерухомість Туреччини!
Оприлюднено Інститутом статистики Туреччини результати інвестицій за листопад 2022.
За листопад 2022 українці купили 277 квартир.
Випередили громадян Німеччини (місце 5) і зберігають місце 4 в TOP-20. Місце 20: громадяни Канади.
Докладно - пізніше, я у справах в Анкарі.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:44

  akurt написав:О, Кіпр! Ти - цілий світ?
Інвестуємо? Точно?

Десь з місяць тому випадково почув від одної нашої пані, яка переїхала з Північного Кіпру в Анталію, фразу: "Виїхала з ТРПК і дуже задоволена"...

Для довідки: Турецька Республіка Північного Кіпру - невизнана ніким територія Кіпру, яка є під патронатом Республіки Туреччина.
Приблизно, як колись Крим був під протекторатом Османської Імперії.
Там давня історична проблема турків (мусульманська релігія) та греків (православна релігія), і мало хто знає, що років 60 тому на Кіпр зазіхав навіть СРСР і тримав поруч в готовності свій Чорноморський флот. Ледве не створили "Республіку СРСР номер 17" (номер 16 планувалася для Болгарії).
Але Туреччина випередила та зайняла північну частину - були криваві зіткнення з десятками тисяч жертв етнічних чисток - греки різали турків, а турки стріляли в греків....

Але люди живуть та все зараз тихо-мирно...

Так ось, з точки зору інвестицій мені цікаво було поспілкуватися з нашою українкою - колись вона жила на Донеччині, потім на Вінничині, а останні 7 років мешкає тут.
Говорить гарною чистою українською мовою.
Звісно, думка суб"єктивна, але:

- при купівлі нерухомості обов"язково треба перевіряти наявність "турецького титула" на нерухомість. В противному випадку все може статися, як сталося в Латвії - власникам повернули житло, яке забрали переселенці з СРСР. Тут можуть забрати греки-кіпріоти. Звісно, чисто теоретично, але...
- неймовірна кількість туркменів, які "понаїхали". Вони досить достойні чемні люди, але кількість їх вже зашкалює... Хочете жити серед туркменів - вам сюди.
- понаїхала карколомна кількість рієлторів всіх націй - всі хочуть іноземцю щось втулити. За рахунок цього прожити...
- відносно дешева оренда житла: мій респондент орендував 3+1 за 2000 лір - зараз за 3000 лір (близько 170 доларів).
Вони чули про те, що в Анталії ціни і 15 000, і 20 000, і - я додав: і 30 000, і 40 000 лір.
- взагалі в обігу британські фунти і все що поблизу моря - тільки за британські фунти, десь ще можна за щось розплатитися турецькими лірами.
- дуже дорогі комунальні послуги: від рахунків за електрику всі виють. В цілому ціна на 1 кВтгод десь в 1.5 рази вища за ціни в Туреччині. Але треба врахувати таке: газу немає зовсім і дуже велика проблема опалення взимку на острові - що тільки не придумують, в тому числі опалення зрідженим газом. Дорого. А електрикою не дешевше. Важкий клімат влітку: навіть вночі повинен працювати кондиціонер. Особливо потерпають ті, у кого кондиціонери старі - НЕ інверторного типу.
- головний недолік: ДУЖЕ ДОРОГЕ ЖИТТЯ - ДОРОГІ ПРОДУКТИ.
В мене спитали, яка вартість помідорів - я сказав 10 лір кіло (20 гривень). - А у нас 35 (70 гривень) найдешевші..
- А скільки коштують огірки? - Я сказав 10 лір (20 гривень). - А у нас 35 (70 гривень).
Все - привозне з Туреччини... Якщо щось місцеве - то або криве-косе, або червиве...

Проблема з транспортним сполученням - все через Стамбул або Анталію...

Пані сказала, що в Туреччині однозначно краще...
Ну якось мене і не тягнуло вкладатися в невизнану ніде в світі ТРПК...
Ну а ви як хочете...

Давайте по порядку, напишу свою скромну думку по темі Кіпру, так як був в обидвох частинах.
1) Туреччина окупувала північний Кіпр. Не зайняла, а окупувала, як Росія Крим.
2) Нерухомість окупованої частини Кіпру дуже виросла в ціні на зараз - і дуже переоцінена.
3) Продукти в Кіпрі по ціні плюс-мінус як в Україні. Імпорт - дешевший (набагато менші ПДВ). Фрукти - всі смачні, особливо кіпрська картопля - вона тут просто зовсім інша.
4) Північний окупований Кіпр дешевший по послугам і кафе. Живуть набагато бідніше, ніж неокупована частина. Навіть якийсь референдум був щоб іх взяли назад - розвинений південь не хоче брати назад таку "цукерочку". Поблизу моря продавці в нас взяли "ненавистні" Євро по гарному для покупців курсу, решту видають в лірах. За фунти не питав.
5) По природі і клімату - окупований Кіпр - кращий за засушливий південь. Більше зелені і пологих пляжів.
BIGor
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