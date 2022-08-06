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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 634635636637 Додано: Нед 11 гру, 2022 11:39 Ситуація на ринку нерухомості Анталії: грудень 2022



Нерухомість у власність.

Явна тенденція до підвищення цін.

Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.

В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.



Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.



Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.

Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .

Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.

Так ось виявилося неймовірно цікаве.

Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.

Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.

Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).

Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".

Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...



Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:

- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."

- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...



Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або за 236 559 доларів США...



Помітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:

- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:

http://sunisblueresidence.com/Default-en.aspx

- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...

- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).

25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.

В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...



P.S. Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана change_pm, який зараз перебуває в Києві. Явна тенденція до підвищення цін.Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.Так ось виявилося неймовірно цікаве.Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або заПомітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана, який зараз перебуває в Києві. akurt

Повідомлень: 7155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2809 раз. Подякували: 951 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 гру, 2022 16:47 15 грудня 2022 року Інститут статистики Турецької республіки оприлюднить результати інвестицій в нерухомість Туреччини іноземцями за листопад 2022.



Дуже цікаво самому: все частішають заклики реклами інвестувати в зовсім новий мікрорайон Анталії - мікрорайон Altıntaş - "Золотий камінь".



Назва гучна, але насправді це далекі "задворки" і майже пустеля, яка поросла в ці дні бур"яном.

Завтра о 7-00 ранку як раз там буду - залишаю авто на парковці аеропорту перед відльотом в Анкару.

Мерія включила "зелене світло" Забудовникам - ділянки землі видали всім бажаючим Забудовникам.

Цікаво, що всі проєкти - дуже велика забудова і нагадують помпезні готелі Туреччини або Хургади.

Згадуються в рекламі ціни стартом від 150 000 доларів США з введенням в експлуатацію в 2023 році.



Інвестора трохи обманюють: цей мікрорайон НЕ входить в кордони міста Анталія, а відноситься до району Aksu з центром в місті Aksu. Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 гру, 2022 01:50, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2809 раз. Подякували: 951 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 гру, 2022 22:00 akurt написав: Ситуація на ринку нерухомості Анталії: грудень 2022



Нерухомість у власність.

Явна тенденція до підвищення цін.

Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.

В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.



Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.



Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.

Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .

Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.

Так ось виявилося неймовірно цікаве.

Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.

Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.

Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).

Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".

Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...



Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:

- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."

- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...



Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або за 236 559 доларів США...



Помітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:

- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:

http://sunisblueresidence.com/Default-en.aspx

- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...

- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).

25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.

В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...



P.S. Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана change_pm, який зараз перебуває в Києві. Явна тенденція до підвищення цін.Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.Так ось виявилося неймовірно цікаве.Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або заПомітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана, який зараз перебуває в Києві.

підтверджую, пан change_pm читав та має декілька цікавих думок,ми з ним зустрічались в (видалено) підтверджую, пан change_pm читав та має декілька цікавих думок,ми з ним зустрічались в Мизантрóп

Повідомлень: 7349 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1508 раз. Подякували: 1425 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 гру, 2022 09:22 Українці б‘ють рекорди інвестицій в нерухомість Туреччини!

Оприлюднено Інститутом статистики Туреччини результати інвестицій за листопад 2022.

За листопад 2022 українці купили 277 квартир.

Випередили громадян Німеччини (місце 5) і зберігають місце 4 в TOP-20. Місце 20: громадяни Канади.

Докладно - пізніше, я у справах в Анкарі. akurt

Повідомлень: 7155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2809 раз. Подякували: 951 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 гру, 2022 09:44 akurt написав: О, Кіпр! Ти - цілий світ?

Інвестуємо? Точно?



Десь з місяць тому випадково почув від одної нашої пані, яка переїхала з Північного Кіпру в Анталію, фразу: "Виїхала з ТРПК і дуже задоволена"...



Для довідки: Турецька Республіка Північного Кіпру - невизнана ніким територія Кіпру, яка є під патронатом Республіки Туреччина.

Приблизно, як колись Крим був під протекторатом Османської Імперії.

Там давня історична проблема турків (мусульманська релігія) та греків (православна релігія), і мало хто знає, що років 60 тому на Кіпр зазіхав навіть СРСР і тримав поруч в готовності свій Чорноморський флот. Ледве не створили "Республіку СРСР номер 17" (номер 16 планувалася для Болгарії).

Але Туреччина випередила та зайняла північну частину - були криваві зіткнення з десятками тисяч жертв етнічних чисток - греки різали турків, а турки стріляли в греків....



Але люди живуть та все зараз тихо-мирно...



Так ось, з точки зору інвестицій мені цікаво було поспілкуватися з нашою українкою - колись вона жила на Донеччині, потім на Вінничині, а останні 7 років мешкає тут.

Говорить гарною чистою українською мовою.

Звісно, думка суб"єктивна, але:



- при купівлі нерухомості обов"язково треба перевіряти наявність "турецького титула" на нерухомість. В противному випадку все може статися, як сталося в Латвії - власникам повернули житло, яке забрали переселенці з СРСР. Тут можуть забрати греки-кіпріоти. Звісно, чисто теоретично, але...

- неймовірна кількість туркменів, які "понаїхали". Вони досить достойні чемні люди, але кількість їх вже зашкалює... Хочете жити серед туркменів - вам сюди.

- понаїхала карколомна кількість рієлторів всіх націй - всі хочуть іноземцю щось втулити. За рахунок цього прожити...

- відносно дешева оренда житла: мій респондент орендував 3+1 за 2000 лір - зараз за 3000 лір (близько 170 доларів).

Вони чули про те, що в Анталії ціни і 15 000, і 20 000, і - я додав: і 30 000, і 40 000 лір.

- взагалі в обігу британські фунти і все що поблизу моря - тільки за британські фунти, десь ще можна за щось розплатитися турецькими лірами.

- дуже дорогі комунальні послуги: від рахунків за електрику всі виють. В цілому ціна на 1 кВтгод десь в 1.5 рази вища за ціни в Туреччині. Але треба врахувати таке: газу немає зовсім і дуже велика проблема опалення взимку на острові - що тільки не придумують, в тому числі опалення зрідженим газом. Дорого. А електрикою не дешевше. Важкий клімат влітку: навіть вночі повинен працювати кондиціонер. Особливо потерпають ті, у кого кондиціонери старі - НЕ інверторного типу.

- головний недолік: ДУЖЕ ДОРОГЕ ЖИТТЯ - ДОРОГІ ПРОДУКТИ.

В мене спитали, яка вартість помідорів - я сказав 10 лір кіло (20 гривень). - А у нас 35 (70 гривень) найдешевші..

- А скільки коштують огірки? - Я сказав 10 лір (20 гривень). - А у нас 35 (70 гривень).

Все - привозне з Туреччини... Якщо щось місцеве - то або криве-косе, або червиве...



Проблема з транспортним сполученням - все через Стамбул або Анталію...



Пані сказала, що в Туреччині однозначно краще...

Ну якось мене і не тягнуло вкладатися в невизнану ніде в світі ТРПК...

Ну а ви як хочете... Інвестуємо? Точно?Десь з місяць тому випадково почув від одної нашої пані, яка переїхала з Північного Кіпру в Анталію, фразу: "Виїхала з ТРПК і дуже задоволена"...Для довідки: Турецька Республіка Північного Кіпру - невизнана ніким територія Кіпру, яка є під патронатом Республіки Туреччина.Приблизно, як колись Крим був під протекторатом Османської Імперії.Там давня історична проблема турків (мусульманська релігія) та греків (православна релігія), і мало хто знає, що років 60 тому на Кіпр зазіхав навіть СРСР і тримав поруч в готовності свій Чорноморський флот. Ледве не створили "Республіку СРСР номер 17" (номер 16 планувалася для Болгарії).Але Туреччина випередила та зайняла північну частину - були криваві зіткнення з десятками тисяч жертв етнічних чисток - греки різали турків, а турки стріляли в греків....Але люди живуть та все зараз тихо-мирно...Так ось, з точки зору інвестицій мені цікаво було поспілкуватися з нашою українкою - колись вона жила на Донеччині, потім на Вінничині, а останні 7 років мешкає тут.Звісно, думка суб"єктивна, але:- при купівлі нерухомості обов"язково треба перевіряти наявність "турецького титула" на нерухомість. В противному випадку все може статися, як сталося в Латвії - власникам повернули житло, яке забрали переселенці з СРСР. Тут можуть забрати греки-кіпріоти. Звісно, чисто теоретично, але...- неймовірна кількість туркменів, які "понаїхали". Вони досить достойні чемні люди, але кількість їх вже зашкалює... Хочете жити серед туркменів - вам сюди.- понаїхала карколомна кількість рієлторів всіх націй - всі хочуть іноземцю щось втулити. За рахунок цього прожити...- відносно дешева оренда житла: мій респондент орендував 3+1 за 2000 лір - зараз за 3000 лір (близько 170 доларів).Вони чули про те, що в Анталії ціни і 15 000, і 20 000, і - я додав: і 30 000, і 40 000 лір.- взагалі в обігуі все що поблизу моря - тільки за британські фунти, десь ще можна за щось розплатитися турецькими лірами.- дуже дорогі комунальні послуги: від рахунків за електрику всі виють. В цілому ціна на 1 кВтгод десь в 1.5 рази вища за ціни в Туреччині. Але треба врахувати таке: газу немає зовсім і дуже велика проблема опалення взимку на острові - що тільки не придумують, в тому числі опалення зрідженим газом. Дорого. А електрикою не дешевше. Важкий клімат влітку: навіть вночі повинен працювати кондиціонер. Особливо потерпають ті, у кого кондиціонери старі - НЕ інверторного типу.- головний недолік: ДУЖЕ ДОРОГЕ ЖИТТЯ - ДОРОГІ ПРОДУКТИ.В мене спитали, яка вартість помідорів - я сказав 10 лір кіло (20 гривень). - А у нас 35 (70 гривень) найдешевші..- А скільки коштують огірки? - Я сказав 10 лір (20 гривень). - А у нас 35 (70 гривень).Якщо щось місцеве - то або криве-косе, або червиве...Проблема з транспортним сполученням - все через Стамбул або Анталію...Пані сказала, що в Туреччині однозначно краще...Ну якось мене і не тягнуло вкладатися в невизнану ніде в світі ТРПК...Ну а ви як хочете...

Давайте по порядку, напишу свою скромну думку по темі Кіпру, так як був в обидвох частинах.

1) Туреччина окупувала північний Кіпр. Не зайняла, а окупувала, як Росія Крим.

2) Нерухомість окупованої частини Кіпру дуже виросла в ціні на зараз - і дуже переоцінена.

3) Продукти в Кіпрі по ціні плюс-мінус як в Україні. Імпорт - дешевший (набагато менші ПДВ). Фрукти - всі смачні, особливо кіпрська картопля - вона тут просто зовсім інша.

4) Північний окупований Кіпр дешевший по послугам і кафе. Живуть набагато бідніше, ніж неокупована частина. Навіть якийсь референдум був щоб іх взяли назад - розвинений південь не хоче брати назад таку "цукерочку". Поблизу моря продавці в нас взяли "ненавистні" Євро по гарному для покупців курсу, решту видають в лірах. За фунти не питав.

5) По природі і клімату - окупований Кіпр - кращий за засушливий південь. Більше зелені і пологих пляжів. Давайте по порядку, напишу свою скромну думку по темі Кіпру, так як був в обидвох частинах.1) Туреччинапівнічний Кіпр. Не зайняла, а окупувала, як Росія Крим.2) Нерухомістьчастини Кіпру дуже виросла в ціні на зараз - і дуже переоцінена.3) Продукти в Кіпрі по ціні плюс-мінус як в Україні. Імпорт - дешевший (набагато менші ПДВ). Фрукти - всі смачні, особливо кіпрська картопля - вона тут просто зовсім інша.4) ПівнічнийКіпр дешевший по послугам і кафе. Живуть набагато бідніше, ніж неокупована частина. Навіть якийсь референдум був щоб іх взяли назад - розвинений південь не хоче брати назад таку "цукерочку". Поблизу моря продавці в нас взялипо гарному для покупців курсу, решту видають в лірах. За фунти не питав.5) По природі і клімату -Кіпр - кращий за засушливий південь. Більше зелені і пологих пляжів. BIGor

Повідомлень: 6998 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1080 раз. Подякували: 1487 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 гру, 2022 10:46 Дуже цікаво, пане BIGor.

Мабуть, євро возьмуть всюди.

Коли син приятелів хотів укласти угоду на "житлове приміщення" в 2020 році - то там ціна була прописана в євро - 120 000.

І послуги обов"язковго юриста/адвоката - 2000 - теж в євро були. akurt

Повідомлень: 7155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2809 раз. Подякували: 951 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 гру, 2022 11:24 akurt написав: Дуже цікаво, пане BIGor.

Мабуть, євро возьмуть всюди.

Коли син приятелів хотів укласти угоду на "житлове приміщення" в 2020 році - то там ціна була прописана в євро - 120 000.

І послуги обов"язковго юриста/адвоката - 2000 - теж в євро були. Дуже цікаво, панеМабуть, євро возьмуть всюди.Коли син приятелів хотів укласти угоду на "житлове приміщення" в 2020 році - то там ціна була прописана в євро - 120 000.І послуги обов"язковго юриста/адвоката - 2000 - теж в євро були.

Взагалі це дичина нерозвинених країн - так само як і у нас.

Нерухомість яка оцінюється в Фунтах або Євро більше 100 тис. в країні де заробітки дуже низькі в лірах.

Наші ріелтори зараз товкають нерухомість північного Кіпру - мені аж смішно становиться - побачу оголошення - обовзково скину, посміємость Взагалі це дичина нерозвинених країн - так само як і у нас.Нерухомість яка оцінюється в Фунтах або Євро більше 100 тис. в країні де заробітки дуже низькі в лірах.Наші ріелтори зараз товкають нерухомість північного Кіпру - мені аж смішно становиться - побачу оголошення - обовзково скину, посміємость BIGor

Повідомлень: 6998 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1080 раз. Подякували: 1487 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 гру, 2022 11:28 Ситуація на інвестиційному ринку нерухомості Туреччини: підсумки листопада 2022



1. Загальний обсяг продажу квартир по країні.

Продажі житла по всій Туреччині в листопаді знизилися на 34,1% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 117 806. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 19 687 продажами будинків/квартир і внесок в 16,7%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара: з 9 367 продажами будинків/квартир і 8,0% часткою, і Анталія з 7 902 продажами будинків і 6,7% часткою в загальній кількості проданого.





Моя ремарка: дякому зниженню не дивуюся: запущено та активно просувається Програма забезпечення житлом - за 2 роки буде побудовано 250 000 квартир за державний кошт.

Під це створюється 40 000 робочих місць.

Подано більше 5 мільйонів заявок - іде розиграш права викупу за державними розцінками з погашенням повної суми на протязі 15 років - кожного тижня розиграш по провінціям.

Конкурс біля 20 бажаючих на 1 квартиру.

Вже є скандальні дані: серед щасливчиків вже сотні громадян Сирії, які дивним чином стали громадянами Туреччини - а тільки громадяни Туреччини мають право участі в цій Програмі.

Мабуть, все іде через укладення шлюбу... нічого дивного, в Україні так само... Як відомо, "лідер" кримських сепаратистів колись був молдованином і раптом став "щирим українцем"... а потім і "справжнім росіянином"...



2. Статистика продажу квартир іноземцям.

Продажі житла іноземцям у листопаді знизилися на 17,4% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 6 083 квартир.

У листопаді частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 5,2%. Перше місце з продажу будинків іноземцям посіла Анталія з продажем 2 616 будинків/квартир.

За Анталією йдуть з величезними відривом Стамбул з 733 продажами будинків і Мерсін з 567 продажами будинків відповідно.



43% (!!!!) квартир, куплених іноземцями в Туреччині - це квартири в Анталії.

В жовтні цей вісоток був 33%...



3. Статистка продажу за громадянством інвесторів.

Тут сенсацій майже немає : "АНТІчмобіки" ринулися не тільки в Казахстан, Туркменію, Вірменію та Грузію, але і в Туреччину: перше місце в ТОП-20 з рекордними 2 575 купівлями.

Тут можна сумувати, ображатися, злитися, а можна і радіти: саме цих зараз немає в окопах проти наших хлопців.

З ТОП-20 зникли громадяни Ізраїля та Нідерландів, які увірвалися в ТОП-20 в жовтні, натомість повернулися громадяни Канади. Громадяни США та Великої Британії демонструють стабільність в кількості.

Українці міцно посіли місце 4: як я писав раніше, це завдячуючи тому, що не читали дурниць від горе-велике горе-дуже велике горе - інхвЄстАрІв з цього фінансового форуму.



ВАЖЛИВО: Продажі житла іноземцям у січні-листопаді 2022 зросли на 20,4% порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 61 104 квартири/будинка.



Цікаво ще подивитися статистику купівлі квартир в Анталії у розрізі громадянства.

Справа в тому, що в турецькій пресі були публікації, що на узбережжі Чорного моря викуповують нерухомість саме громадяни мусульманських країн, які є в ТОП-20. Нічого дивного: після життя в пустелі - а я знаю, про що говорю, бо проїхав все узбережжя Оманської затоки від Абу Дабі до Оману: на турецькому узбережжі Чорного моря карколомні гори та зелень...

Можливо, пориюся в таблицях Інституту статистки Туреччини пізніше - я в Анкарі у справах.



За даними: https://www.tuik.gov.tr/ Продажі житла по всій Туреччині в листопаді знизилися на 34,1% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 117 806. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 19 687 продажами будинків/квартир і внесок в 16,7%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара: з 9 367 продажами будинків/квартир і 8,0% часткою, іМоя ремарка: дякому зниженню не дивуюся: запущено та активно просувається Програма забезпечення житлом - за 2 роки буде побудовано 250 000 квартир за державний кошт.Під це створюється 40 000 робочих місць.Подано більше 5 мільйонів заявок - іде розиграш права викупу за державними розцінками з погашенням повної суми на протязі 15 років - кожного тижня розиграш по провінціям.Конкурс біля 20 бажаючих на 1 квартиру.Вже є скандальні дані: серед щасливчиків вже сотні громадян Сирії, які дивним чином стали громадянами Туреччини - а тільки громадяни Туреччини мають право участі в цій Програмі.Мабуть, все іде через укладення шлюбу... нічого дивного, в Україні так само... Як відомо, "лідер" кримських сепаратистів колись буві раптом став "щирим українцем"... а потім і "справжнім росіянином"...Продажі житла іноземцям у листопаді знизилися на 17,4% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 6 083 квартир.У листопаді частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 5,2%.За Анталією йдуть з величезними відривом Стамбул з 733 продажами будинків і Мерсін з 567 продажами будинків відповідно.43% (!!!!) квартир, куплених іноземцями в Туреччині - це квартири в Анталії.В жовтні цей вісоток був 33%...Тут сенсацій майже немає : "АНТІчмобіки" ринулися не тільки в Казахстан, Туркменію, Вірменію та Грузію, але і в Туреччину: перше місце в ТОП-20 з рекордними 2 575 купівлями.Тут можна сумувати, ображатися, злитися, а можна і радіти: саме цих зараз немає в окопах проти наших хлопців.З ТОП-20 зникли громадяни Ізраїля та Нідерландів, які увірвалися в ТОП-20 в жовтні, натомість повернулися громадяни Канади. Громадяни США та Великої Британії демонструють стабільність в кількості.Українці міцно посіли місце: як я писав раніше, це завдячуючи тому, що не читали дурниць від горе-велике горе-дуже велике горе - інхвЄстАрІв з цього фінансового форуму.ВАЖЛИВО: Продажі житла іноземцям у січні-листопаді 2022з відповідним періодом попереднього року і становили 61 104 квартири/будинка.Цікаво ще подивитися статистику купівлі квартир в Анталії у розрізі громадянства.Справа в тому, що в турецькій пресі були публікації, що на узбережжі Чорного моря викуповують нерухомість саме громадяни мусульманських країн, які є в ТОП-20. Нічого дивного: після життя в пустелі - а я знаю, про що говорю, бо проїхав все узбережжя Оманської затоки від Абу Дабі до Оману: на турецькому узбережжі Чорного моря карколомні гори та зелень...Можливо, пориюся в таблицях Інституту статистки Туреччини пізніше - я в Анкарі у справах.За даними: akurt

Повідомлень: 7155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2809 раз. Подякували: 951 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 гру, 2022 11:55 BIGor написав: Наші ріелтори зараз товкають нерухомість північного Кіпру - мені аж смішно становиться - побачу оголошення - обовзково скину, посміємость Наші ріелтори зараз товкають нерухомість північного Кіпру - мені аж смішно становиться - побачу оголошення - обовзково скину, посміємость

В Північному Кіпрі був саме для знайомства із забудовами приятель - відносно відомий в Києві дизайнер квартир/кафе - то був вражений низькою якістю будівництва. Сказав, що в Києві він би Замовнику об"єкт в такій якості НЕ здав би ніколи...

Правда, з часом вимоги наших людей до всіляких "модних МОПів" в світі останніх подій різко змінилися - про це написано вже і на "київській" гілці.

Понти виявилися непотрібними понтами без встановлених Забудовником дизель-генераторів. В Північному Кіпрі був саме для знайомства із забудовами приятель - відносно відомий в Києві дизайнер квартир/кафе - то був вражений низькою якістю будівництва. Сказав, що в Києві він би Замовнику об"єкт в такій якості НЕ здав би ніколи...Правда, з часом вимоги наших людей до всіляких "модних МОПів" в світі останніх подій різко змінилися - про це написано вже і на "київській" гілці.Понти виявилися непотрібними понтами без встановлених Забудовником дизель-генераторів. akurt

Повідомлень: 7155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2809 раз. Подякували: 951 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 634635636637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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