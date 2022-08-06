Додано: Нед 11 гру, 2022 11:39

Нерухомість у власність.

Явна тенденція до підвищення цін.Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів.В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів.Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу.Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group .Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався.Так ось виявилося неймовірно цікаве.Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1.Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі.Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.).Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро".Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав:- "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..."- 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або заПомітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало:- рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США:- рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся...- грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав).25 000 000 лір це 1 344 000 доларів.В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана, який зараз перебуває в Києві.