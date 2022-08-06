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Ситуація на ринку нерухомості Анталії: грудень 2022
Нерухомість у власність. Явна тенденція до підвищення цін. Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів. В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.
Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів. Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу. Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group . Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався. Так ось виявилося неймовірно цікаве. Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1. Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі. Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.). Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро". Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...
Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав: - "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..." - 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...
Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або за 236 559 доларів США...
Помітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало: - рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США: http://sunisblueresidence.com/Default-en.aspx - рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся... - грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав). 25 000 000 лір це 1 344 000 доларів. В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...
P.S. Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана change_pm, який зараз перебуває в Києві.
15 грудня 2022 року Інститут статистики Турецької республіки оприлюднить результати інвестицій в нерухомість Туреччини іноземцями за листопад 2022.
Дуже цікаво самому: все частішають заклики реклами інвестувати в зовсім новий мікрорайон Анталії - мікрорайон Altıntaş - "Золотий камінь".
Назва гучна, але насправді це далекі "задворки" і майже пустеля, яка поросла в ці дні бур"яном. Завтра о 7-00 ранку як раз там буду - залишаю авто на парковці аеропорту перед відльотом в Анкару. Мерія включила "зелене світло" Забудовникам - ділянки землі видали всім бажаючим Забудовникам. Цікаво, що всі проєкти - дуже велика забудова і нагадують помпезні готелі Туреччини або Хургади. Згадуються в рекламі ціни стартом від 150 000 доларів США з введенням в експлуатацію в 2023 році.
Інвестора трохи обманюють: цей мікрорайон НЕ входить в кордони міста Анталія, а відноситься до району Aksu з центром в місті Aksu.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 гру, 2022 01:50, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Ситуація на ринку нерухомості Анталії: грудень 2022
Нерухомість у власність. Явна тенденція до підвищення цін. Вчора аналізував ціни на квартири 1+1 на тій вулиці, де живе приятель, який купив за моєю порадою квартиру 1+1 в травні 2018 року за 54 000 доларів. В його будинку і поруч в продажу немає, а в будинку навпроти (трохи краще за будинок приятеля) виставлено в продаж 3 квартири за цінами в 3 250 000 лір або за 174 300 доларів США.
Також помітне збільшення цін на квартири 2+1 - неподалік новий реально гарний будинок з вдалим розташуванням - в ньому я якось радив учасникам форуму інвестувати в квартири - вже збільшили ціни з 4 000 000 лір до 5 000 000 лір або до 267 000 доларів. Для порівняння: 2 роки тому за ціну в 1,5 рази меншу можна було взяти квартиру в ЖК преміум--класу. Цікава розмова вийшла випадково в п"ятницю в Директораті митниці Анталії, де я буваю у справах досить - слава Богу - часто: у розмові пролунали слова Casa Grande - це один з найновіших ЖК в цьому мікрорайоні від суперового забудовника AKG group . Cаме в цей ЖК вдало інвестували гроші 2 учасника форуму (1 з них з незрозумілих для мене причин заблокований навічно - саме його люди з великими проблемами у голові називали моїм клоном) та не інвестував 1 учасник форуму, хоча намагався. Так ось виявилося неймовірно цікаве. Люди призналися, що вони з Дагестану та інвестували відразу в 4 (чотири) квартири 2+1. Я так думаю, це ще й тому, що люди з Дагестану не читали поради горе-дуже велике горе-хВахівців-горе інвесторів на цьому форумі. Мені було дуже цікаво і я перепитав, чи дійсно вони інвестували на етапі початку продажів (в "голові" я тримав інформацію про ціну в 96 000 євро за готові "під ключ" квартири 2+1 площею в 100 кв. м.). Відповідь була така: "Ми викупили 4 (чотири) квартири по 96 000 євро". Все вірно: так і було... І я про це писав і рекомендував інвестувати. Навіть не полінився: повністю описав технічний процес, як би я то зробив від купівлі авіаквитка з Києва, Запоріжжя, Харкова чи Львова - до визова таксі для повернення додому після закінчення справи...
Я почав випитувати ще інформацію та навмисно сказав: - "Я слышал, что сейчас такая квартира там продается за 220 000 долларов..." - 220? Да нет... 240 минимум, а то и 260...280...
Перевірив прямо зараз на сайт оголошень про продаж нерухомості: є за 4 400 000 лір або за 236 559 доларів США...
Помітна тенденція зростання цін в сегменті Преміум-класу - і особисто мене ось це реально здивувало: - рік 2020 - комплекс преміум класу - перша лінія - є квартири в у відкритому продажу за 330 000 доларів США: http://sunisblueresidence.com/Default-en.aspx - рік 2022 - серпень чи вересень - бачу ціни на сайті оголошень по 825 000 доларів. Дивуюся... - грудень 2022 - бачу ціну в 25 000 000 лір (мабуть це рекорд ціни - раніше цін на комплекси такого класу - можливо простіше трохи - вище за 14 500 000 лір не зустрічав). 25 000 000 лір це 1 344 000 доларів. В принципі нормальна і навіть низька ціна, якщо порівняти з нерухомістю в Монако, Ніцці або десь в Майями...
P.S. Гадаю, що цей текст є особливо цікавим для пана change_pm, який зараз перебуває в Києві.
підтверджую, пан change_pm читав та має декілька цікавих думок,ми з ним зустрічались в (видалено)
Українці б‘ють рекорди інвестицій в нерухомість Туреччини! Оприлюднено Інститутом статистики Туреччини результати інвестицій за листопад 2022. За листопад 2022 українці купили 277 квартир. Випередили громадян Німеччини (місце 5) і зберігають місце 4 в TOP-20. Місце 20: громадяни Канади. Докладно - пізніше, я у справах в Анкарі.
akurt написав:О, Кіпр! Ти - цілий світ? Інвестуємо? Точно?
Десь з місяць тому випадково почув від одної нашої пані, яка переїхала з Північного Кіпру в Анталію, фразу: "Виїхала з ТРПК і дуже задоволена"...
Для довідки: Турецька Республіка Північного Кіпру - невизнана ніким територія Кіпру, яка є під патронатом Республіки Туреччина. Приблизно, як колись Крим був під протекторатом Османської Імперії. Там давня історична проблема турків (мусульманська релігія) та греків (православна релігія), і мало хто знає, що років 60 тому на Кіпр зазіхав навіть СРСР і тримав поруч в готовності свій Чорноморський флот. Ледве не створили "Республіку СРСР номер 17" (номер 16 планувалася для Болгарії). Але Туреччина випередила та зайняла північну частину - були криваві зіткнення з десятками тисяч жертв етнічних чисток - греки різали турків, а турки стріляли в греків....
Але люди живуть та все зараз тихо-мирно...
Так ось, з точки зору інвестицій мені цікаво було поспілкуватися з нашою українкою - колись вона жила на Донеччині, потім на Вінничині, а останні 7 років мешкає тут. Говорить гарною чистою українською мовою. Звісно, думка суб"єктивна, але:
- при купівлі нерухомості обов"язково треба перевіряти наявність "турецького титула" на нерухомість. В противному випадку все може статися, як сталося в Латвії - власникам повернули житло, яке забрали переселенці з СРСР. Тут можуть забрати греки-кіпріоти. Звісно, чисто теоретично, але... - неймовірна кількість туркменів, які "понаїхали". Вони досить достойні чемні люди, але кількість їх вже зашкалює... Хочете жити серед туркменів - вам сюди. - понаїхала карколомна кількість рієлторів всіх націй - всі хочуть іноземцю щось втулити. За рахунок цього прожити... - відносно дешева оренда житла: мій респондент орендував 3+1 за 2000 лір - зараз за 3000 лір (близько 170 доларів). Вони чули про те, що в Анталії ціни і 15 000, і 20 000, і - я додав: і 30 000, і 40 000 лір. - взагалі в обігу британські фунти і все що поблизу моря - тільки за британські фунти, десь ще можна за щось розплатитися турецькими лірами. - дуже дорогі комунальні послуги: від рахунків за електрику всі виють. В цілому ціна на 1 кВтгод десь в 1.5 рази вища за ціни в Туреччині. Але треба врахувати таке: газу немає зовсім і дуже велика проблема опалення взимку на острові - що тільки не придумують, в тому числі опалення зрідженим газом. Дорого. А електрикою не дешевше. Важкий клімат влітку: навіть вночі повинен працювати кондиціонер. Особливо потерпають ті, у кого кондиціонери старі - НЕ інверторного типу. - головний недолік: ДУЖЕ ДОРОГЕ ЖИТТЯ - ДОРОГІ ПРОДУКТИ. В мене спитали, яка вартість помідорів - я сказав 10 лір кіло (20 гривень). - А у нас 35 (70 гривень) найдешевші.. - А скільки коштують огірки? - Я сказав 10 лір (20 гривень). - А у нас 35 (70 гривень). Все - привозне з Туреччини... Якщо щось місцеве - то або криве-косе, або червиве...
Проблема з транспортним сполученням - все через Стамбул або Анталію...
Пані сказала, що в Туреччині однозначно краще... Ну якось мене і не тягнуло вкладатися в невизнану ніде в світі ТРПК... Ну а ви як хочете...
Давайте по порядку, напишу свою скромну думку по темі Кіпру, так як був в обидвох частинах. 1) Туреччина окупувала північний Кіпр. Не зайняла, а окупувала, як Росія Крим. 2) Нерухомість окупованої частини Кіпру дуже виросла в ціні на зараз - і дуже переоцінена. 3) Продукти в Кіпрі по ціні плюс-мінус як в Україні. Імпорт - дешевший (набагато менші ПДВ). Фрукти - всі смачні, особливо кіпрська картопля - вона тут просто зовсім інша. 4) Північний окупований Кіпр дешевший по послугам і кафе. Живуть набагато бідніше, ніж неокупована частина. Навіть якийсь референдум був щоб іх взяли назад - розвинений південь не хоче брати назад таку "цукерочку". Поблизу моря продавці в нас взяли "ненавистні" Євро по гарному для покупців курсу, решту видають в лірах. За фунти не питав. 5) По природі і клімату - окупований Кіпр - кращий за засушливий південь. Більше зелені і пологих пляжів.
Дуже цікаво, пане BIGor. Мабуть, євро возьмуть всюди. Коли син приятелів хотів укласти угоду на "житлове приміщення" в 2020 році - то там ціна була прописана в євро - 120 000. І послуги обов"язковго юриста/адвоката - 2000 - теж в євро були.
akurt написав:Дуже цікаво, пане BIGor. Мабуть, євро возьмуть всюди. Коли син приятелів хотів укласти угоду на "житлове приміщення" в 2020 році - то там ціна була прописана в євро - 120 000. І послуги обов"язковго юриста/адвоката - 2000 - теж в євро були.
Взагалі це дичина нерозвинених країн - так само як і у нас. Нерухомість яка оцінюється в Фунтах або Євро більше 100 тис. в країні де заробітки дуже низькі в лірах. Наші ріелтори зараз товкають нерухомість північного Кіпру - мені аж смішно становиться - побачу оголошення - обовзково скину, посміємость
Ситуація на інвестиційному ринку нерухомості Туреччини: підсумки листопада 2022
1. Загальний обсяг продажу квартир по країні. Продажі житла по всій Туреччині в листопаді знизилися на 34,1% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 117 806. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 19 687 продажами будинків/квартир і внесок в 16,7%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара: з 9 367 продажами будинків/квартир і 8,0% часткою, і Анталія з 7 902 продажами будинків і 6,7% часткою в загальній кількості проданого.
Моя ремарка: дякому зниженню не дивуюся: запущено та активно просувається Програма забезпечення житлом - за 2 роки буде побудовано 250 000 квартир за державний кошт. Під це створюється 40 000 робочих місць. Подано більше 5 мільйонів заявок - іде розиграш права викупу за державними розцінками з погашенням повної суми на протязі 15 років - кожного тижня розиграш по провінціям. Конкурс біля 20 бажаючих на 1 квартиру. Вже є скандальні дані: серед щасливчиків вже сотні громадян Сирії, які дивним чином стали громадянами Туреччини - а тільки громадяни Туреччини мають право участі в цій Програмі. Мабуть, все іде через укладення шлюбу... нічого дивного, в Україні так само... Як відомо, "лідер" кримських сепаратистів колись був молдованином і раптом став "щирим українцем"... а потім і "справжнім росіянином"...
2. Статистика продажу квартир іноземцям. Продажі житла іноземцям у листопаді знизилися на 17,4% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 6 083 квартир. У листопаді частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 5,2%. Перше місце з продажу будинків іноземцям посіла Анталія з продажем 2 616 будинків/квартир. За Анталією йдуть з величезними відривом Стамбул з 733 продажами будинків і Мерсін з 567 продажами будинків відповідно. 43% (!!!!) квартир, куплених іноземцями в Туреччині - це квартири в Анталії. В жовтні цей вісоток був 33%...
3. Статистка продажу за громадянством інвесторів. Тут сенсацій майже немає : "АНТІчмобіки" ринулися не тільки в Казахстан, Туркменію, Вірменію та Грузію, але і в Туреччину: перше місце в ТОП-20 з рекордними 2 575 купівлями. Тут можна сумувати, ображатися, злитися, а можна і радіти: саме цих зараз немає в окопах проти наших хлопців. З ТОП-20 зникли громадяни Ізраїля та Нідерландів, які увірвалися в ТОП-20 в жовтні, натомість повернулися громадяни Канади. Громадяни США та Великої Британії демонструють стабільність в кількості. Українці міцно посіли місце 4: як я писав раніше, це завдячуючи тому, що не читали дурниць від горе-велике горе-дуже велике горе - інхвЄстАрІв з цього фінансового форуму. ВАЖЛИВО: Продажі житла іноземцям у січні-листопаді 2022 зросли на 20,4% порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 61 104 квартири/будинка.
Цікаво ще подивитися статистику купівлі квартир в Анталії у розрізі громадянства. Справа в тому, що в турецькій пресі були публікації, що на узбережжі Чорного моря викуповують нерухомість саме громадяни мусульманських країн, які є в ТОП-20. Нічого дивного: після життя в пустелі - а я знаю, про що говорю, бо проїхав все узбережжя Оманської затоки від Абу Дабі до Оману: на турецькому узбережжі Чорного моря карколомні гори та зелень... Можливо, пориюся в таблицях Інституту статистки Туреччини пізніше - я в Анкарі у справах.
BIGor написав:Наші ріелтори зараз товкають нерухомість північного Кіпру - мені аж смішно становиться - побачу оголошення - обовзково скину, посміємость
В Північному Кіпрі був саме для знайомства із забудовами приятель - відносно відомий в Києві дизайнер квартир/кафе - то був вражений низькою якістю будівництва. Сказав, що в Києві він би Замовнику об"єкт в такій якості НЕ здав би ніколи... Правда, з часом вимоги наших людей до всіляких "модних МОПів" в світі останніх подій різко змінилися - про це написано вже і на "київській" гілці. Понти виявилися непотрібними понтами без встановлених Забудовником дизель-генераторів.
akurt написав:ут сенсацій майже немає : "АНТІчмобіки" ринулися не тільки в Казахстан, Туркменію, Вірменію та Грузію, але і в Туреччину: перше місце в ТОП-20 з рекордними 2 575 купівлями. Тут можна сумувати, ображатися, злитися, а можна і радіти: саме цих зараз немає в окопах проти наших хлопців.
Ось бляді росіянські, роздмухали ціни кривавими натівсько-газпромовськими грошима на свої московські бабушатніки, і легко конвертують ці бабушатники в натівсько-турецьку нерухомість. Сподіваюсь може колись погроми будуть. Чи може цивілізованно конфіскують на корсть українців втративших житло та здоров'я