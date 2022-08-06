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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 635636637638
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 07:31

Я говорив з дамою-расіянкою, сказала, що виводять гроші через Райффайзенбанк - дочка в РФ.
За ці гроші купують квартири... ви ж бачите: вийшли другий місяць поспіль на місце 1 в ТОП-20 та вже цифра купівель за місяць наблизилася до 3000 квартир...
Цікаво, що цей банк на росії під санкціями - але працює.
Австріяки...

Але є і інші випадки: Грузія закрила в"ізд авто з російськими номерми з Туреччини в Грузію (З ерефії в Грузію не знаю). Тоді створилася така ситуація: АНТИчмобики можуть бути за безвізовим режимом в Туреччині тільки 60 днів. Так само 60 днів може бути і авто, яке вони ввезли.
Зверху 60 днів АНТИчмобик може бути ще 30 днів, але йому треба виїхати і відразу заїхати ще на 30 днів.
Турки тоді штрафують за порушення Митного кодекса Туреччини і вимагають виїхати (!) на протязі 7 діб.
А куди ж вони поїдуть...
Грузія закрита, поромів з Туреччину не було в рашу (З Туреччини в Чорноморськ раніше були регулярно). Шенгенські візи не дають...
Залишається або через Україну (візовий режим+військовий стан=0) або через дружні Сирію та Іран...
Зараз росіяни в Туреччині "шифруються": на авто чипляють "декоративні" номери ЧОРНОГО (!) кольору. Там цифри та букви відповідають номеру в технічному паспорті, але маскують, що вони з ерефії.
Теоретично Trafik polis повинні зупиняти такі авто - номерні знаки не відповідають знакам країни реєстрації...

В той же час Туреччина лояльно відноситься до авто української рєстрації: планують продовжити перебування авто без розмитнення на весь 2023 рік.
Вчора я перебував у справах в Анкарі - в ресторації в самому центрі офіціянт спитав, звидки ми - я сказав - "Украйна" - то майже не танцював поруч, а стіл накрили такий, ще ми все не змогли навіть скоштувати...

P.S. В самому центрі (!) Анкари - біля хмарочоса у формі морської волни - ПАРК УКРАЇНА.
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akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:стіл накрили такий, ще ми все не змогли навіть скоштувати...

И главное, бесплатно
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:10

Вашу іронію можу зрозуміти... Співчуваю...
На справді ні, не безкоштовно. Або не зовсім безкоштовно...
Ви просто не знаєте спеціфики подачі блюд в турецьких ресторанах: як тільки ви сіли за стіл, вам вже накриють стіл з закусок та додатків.
Ось це реально безкоштовно.
Ви можете замовити, наприклад, просто суп (чорба) за 30 лір (60 гривень).
Але ми замовили суто турецькі фірмові блюда - Adana kebap.
Рахунок на двох склав 160 лір або 320 гривень. Оплатив я карткою ZIRAAT bank (державнйи банк).
Можу виставити скрін екрану з інтернет-банкінгу на смартфоні.
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akurt
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