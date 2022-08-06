Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я говорив з дамою-расіянкою, сказала, що виводять гроші через Райффайзенбанк - дочка в РФ. За ці гроші купують квартири... ви ж бачите: вийшли другий місяць поспіль на місце 1 в ТОП-20 та вже цифра купівель за місяць наблизилася до 3000 квартир... Цікаво, що цей банк на росії під санкціями - але працює. Австріяки...
Але є і інші випадки: Грузія закрила в"ізд авто з російськими номерми з Туреччини в Грузію (З ерефії в Грузію не знаю). Тоді створилася така ситуація: АНТИчмобики можуть бути за безвізовим режимом в Туреччині тільки 60 днів. Так само 60 днів може бути і авто, яке вони ввезли. Зверху 60 днів АНТИчмобик може бути ще 30 днів, але йому треба виїхати і відразу заїхати ще на 30 днів. Турки тоді штрафують за порушення Митного кодекса Туреччини і вимагають виїхати (!) на протязі 7 діб. А куди ж вони поїдуть... Грузія закрита, поромів з Туреччину не було в рашу (З Туреччини в Чорноморськ раніше були регулярно). Шенгенські візи не дають... Залишається або через Україну (візовий режим+військовий стан=0) або через дружні Сирію та Іран... Зараз росіяни в Туреччині "шифруються": на авто чипляють "декоративні" номери ЧОРНОГО (!) кольору. Там цифри та букви відповідають номеру в технічному паспорті, але маскують, що вони з ерефії. Теоретично Trafik polis повинні зупиняти такі авто - номерні знаки не відповідають знакам країни реєстрації...
В той же час Туреччина лояльно відноситься до авто української рєстрації: планують продовжити перебування авто без розмитнення на весь 2023 рік. Вчора я перебував у справах в Анкарі - в ресторації в самому центрі офіціянт спитав, звидки ми - я сказав - "Украйна" - то майже не танцював поруч, а стіл накрили такий, ще ми все не змогли навіть скоштувати...
P.S. В самому центрі (!) Анкари - біля хмарочоса у формі морської волни - ПАРК УКРАЇНА.
На справді ні, не безкоштовно. Або не зовсім безкоштовно... Специфика подачі блюд в турецьких ресторанах: як тільки ви сіли за стіл, вам вже накриють стіл з закусок та додатків. Ось це реально безкоштовно. Ви можете замовити, наприклад, просто суп (чорба) за 30 лір (60 гривень). Але ми замовили суто турецькі фірмові блюда - Adana kebap. Рахунок на двох склав 160 лір або 320 гривень. Оплатив я карткою ZIRAAT bank (державний банк). Можу виставити скрін екрану з інтернет-банкінгу на смартфоні.
Міжнародна дослідницька компанія Euromonitor оголосила найкращі міста 2022 року по всьому світу.
Париж посів перше місце в списку 100 найкращих міст, визначених за 57 різними критеріями, такими як туризм, стійкий розвиток, інфраструктура, охорона здоров'я, безпека та економічна ефективність. На перших місцях Дубай, Амстердам і Мадрид.
У той час як Рим, Лондон, Мюнхен, Берлін і Барселона увійшли до першої десятки, Нью-Йорк був єдиним містом із США, яке потрапило в першу десятку. Тоді як Лос-Анджелес посів 14 місце, Единбург, який журнал Time Out визнав найкращим містом цього року, зміг знайти лише 54 місце в списку Euromonitor.
У списку, крім того: Прага посідає 11 місце, Токіо 20, Афіни 23 місце, Стамбул займає 25 місце, а Анталія 64 місце.
P.S.Euromonitor International Генеральний директор: Тим Китчин. Штаб-квартира: Лондон, UK.
Міжнародна дослідницька компанія Euromonitor оголосила найкращі міста 2022 року по всьому світу.
Париж посів перше місце в списку 100 найкращих міст, визначених за 57 різними критеріями, такими як туризм, стійкий розвиток, інфраструктура, охорона здоров'я, безпека та економічна ефективність. На перших місцях Дубай, Амстердам і Мадрид.
У той час як Рим, Лондон, Мюнхен, Берлін і Барселона увійшли до першої десятки, Нью-Йорк був єдиним містом із США, яке потрапило в першу десятку. Тоді як Лос-Анджелес посів 14 місце, Единбург, який журнал Time Out визнав найкращим містом цього року, зміг знайти лише 54 місце в списку Euromonitor.
У списку, крім того: Прага посідає 11 місце, Токіо 20, Афіни 23 місце, Стамбул займає 25 місце, а Анталія 64 місце.
P.S.Euromonitor International Генеральний директор: Тим Китчин. Штаб-квартира: Лондон, UK.
Цікаво, а є повний список? Доречі, знайомі трохи пожили в Дубаї - це місто явно не для людей. Хоча список називається не "кращі міста для життя".