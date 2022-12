Додано: Суб 17 гру, 2022 07:32

BIGor написав: Цікаво, а є повний список?

Повний список продають за гроші.Але можна знайти і тут всі 100 міст:Натомість безкоштовно є інша цікава інформація:According to ForwardKeys’ data, the best performing country of 2022 has been the Dominican Republic, which has welcomed five percent more visitors this year than in 2019. Five percent might not seem like a lot, but, bearing in mind we’re still recovering from the pandemic, it’s a pretty impressive level of growth.which managed to sustain the same levels of tourism as in 2019, followed by Costa Rica and Mexico, which both did the same.Повний список такий:1. Dominican Republic2. Turkey3. Costa Rica4. Mexico5. Jamaica6. Pakistan7. Bangladesh8. Greece9. Egypt10. PortugalМіністерство туризму Туреччини прогнозувало місяць тому, що за підсумками 2022 року Туреччина вийде за обсягом туризму на перше місце в Європі.Раніше традиційно перше місце займала Франція.