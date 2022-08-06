Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я говорив з дамою-расіянкою, сказала, що виводять гроші через Райффайзенбанк - дочка в РФ. За ці гроші купують квартири... ви ж бачите: вийшли другий місяць поспіль на місце 1 в ТОП-20 та вже цифра купівель за місяць наблизилася до 3000 квартир... Цікаво, що цей банк на росії під санкціями - але працює. Австріяки...
Але є і інші випадки: Грузія закрила в"ізд авто з російськими номерми з Туреччини в Грузію (З ерефії в Грузію не знаю). Тоді створилася така ситуація: АНТИчмобики можуть бути за безвізовим режимом в Туреччині тільки 60 днів. Так само 60 днів може бути і авто, яке вони ввезли. Зверху 60 днів АНТИчмобик може бути ще 30 днів, але йому треба виїхати і відразу заїхати ще на 30 днів. Турки тоді штрафують за порушення Митного кодекса Туреччини і вимагають виїхати (!) на протязі 7 діб. А куди ж вони поїдуть... Грузія закрита, поромів з Туреччину не було в рашу (З Туреччини в Чорноморськ раніше були регулярно). Шенгенські візи не дають... Залишається або через Україну (візовий режим+військовий стан=0) або через дружні Сирію та Іран... Зараз росіяни в Туреччині "шифруються": на авто чипляють "декоративні" номери ЧОРНОГО (!) кольору. Там цифри та букви відповідають номеру в технічному паспорті, але маскують, що вони з ерефії. Теоретично Trafik polis повинні зупиняти такі авто - номерні знаки не відповідають знакам країни реєстрації...
В той же час Туреччина лояльно відноситься до авто української рєстрації: планують продовжити перебування авто без розмитнення на весь 2023 рік. Вчора я перебував у справах в Анкарі - в ресторації в самому центрі офіціянт спитав, звидки ми - я сказав - "Украйна" - то майже не танцював поруч, а стіл накрили такий, ще ми все не змогли навіть скоштувати...
P.S. В самому центрі (!) Анкари - біля хмарочоса у формі морської волни - ПАРК УКРАЇНА.
На справді ні, не безкоштовно. Або не зовсім безкоштовно... Специфика подачі блюд в турецьких ресторанах: як тільки ви сіли за стіл, вам вже накриють стіл з закусок та додатків. Ось це реально безкоштовно. Ви можете замовити, наприклад, просто суп (чорба) за 30 лір (60 гривень). Але ми замовили суто турецькі фірмові блюда - Adana kebap. Рахунок на двох склав 160 лір або 320 гривень. Оплатив я карткою ZIRAAT bank (державний банк). Можу виставити скрін екрану з інтернет-банкінгу на смартфоні.
Міжнародна дослідницька компанія Euromonitor оголосила найкращі міста 2022 року по всьому світу.
Париж посів перше місце в списку 100 найкращих міст, визначених за 57 різними критеріями, такими як туризм, стійкий розвиток, інфраструктура, охорона здоров'я, безпека та економічна ефективність. На перших місцях Дубай, Амстердам і Мадрид.
У той час як Рим, Лондон, Мюнхен, Берлін і Барселона увійшли до першої десятки, Нью-Йорк був єдиним містом із США, яке потрапило в першу десятку. Тоді як Лос-Анджелес посів 14 місце, Единбург, який журнал Time Out визнав найкращим містом цього року, зміг знайти лише 54 місце в списку Euromonitor.
У списку, крім того: Прага посідає 11 місце, Токіо 20, Афіни 23 місце, Стамбул займає 25 місце, а Анталія 64 місце.
P.S.Euromonitor International Генеральний директор: Тим Китчин. Штаб-квартира: Лондон, UK.
Міжнародна дослідницька компанія Euromonitor оголосила найкращі міста 2022 року по всьому світу.
Париж посів перше місце в списку 100 найкращих міст, визначених за 57 різними критеріями, такими як туризм, стійкий розвиток, інфраструктура, охорона здоров'я, безпека та економічна ефективність. На перших місцях Дубай, Амстердам і Мадрид.
У той час як Рим, Лондон, Мюнхен, Берлін і Барселона увійшли до першої десятки, Нью-Йорк був єдиним містом із США, яке потрапило в першу десятку. Тоді як Лос-Анджелес посів 14 місце, Единбург, який журнал Time Out визнав найкращим містом цього року, зміг знайти лише 54 місце в списку Euromonitor.
У списку, крім того: Прага посідає 11 місце, Токіо 20, Афіни 23 місце, Стамбул займає 25 місце, а Анталія 64 місце.
P.S.Euromonitor International Генеральний директор: Тим Китчин. Штаб-квартира: Лондон, UK.
Цікаво, а є повний список? Доречі, знайомі трохи пожили в Дубаї - це місто явно не для людей. Хоча список називається не "кращі міста для життя".
BIGor написав:Доречі, знайомі трохи пожили в Дубаї - це місто явно не для людей. Хоча список називається не "кращі міста для життя".
Зараз в Аланії мешкає нашу українець - автор декількох книжок. Прожив та пропрацював в Дубаї 10 років. Всі 10 років інвестував потихеньку в нерухомість Туреччини. Здається, має в Аланії 3 квартири. Так ось він теж сказав, що в Дубай жити - це ще той екстрім. Переїхав в Аланію рік чи два тому. Відвідувати цікаво.
Revealed: the most popular tourist destinations of 2022 According to ForwardKeys’ data, the best performing country of 2022 has been the Dominican Republic, which has welcomed five percent more visitors this year than in 2019. Five percent might not seem like a lot, but, bearing in mind we’re still recovering from the pandemic, it’s a pretty impressive level of growth.
Next up in the study was Turkey, which managed to sustain the same levels of tourism as in 2019, followed by Costa Rica and Mexico, which both did the same. Повний список такий: 1. Dominican Republic 2. Turkey 3. Costa Rica 4. Mexico 5. Jamaica 6. Pakistan 7. Bangladesh 8. Greece 9. Egypt 10. Portugal
Міністерство туризму Туреччини прогнозувало місяць тому, що за підсумками 2022 року Туреччина вийде за обсягом туризму на перше місце в Європі. Раніше традиційно перше місце займала Франція.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 гру, 2022 08:37, всього редагувалось 2 разів.
Фахівці з нерухомості продовжують обговорення даних Інституту статистики Турецької республіки з підсумками продажу житла іноземцям в листопаді 2022 року. Серед цікавого: "Анталія була тим містом, яке привернуло найбільшу увагу щодо продажу житла іноземцям у 2022 році".
За 11 місяців було продано в Анталії 19 395 квартир іноземцям. Всього іноземці за 11 місяців 2022 року інвестували в 61 104 квартири. Частка Анталії складає 31,74%.
Статистика продажу квартир в Туреччині в розрізі громадянства інвесторів за 11 місяців 2022 року: - перше місце посіли росіяни - інвестовано в 13 909 квартир. - Далі: Іран 7 548, Ірак 5 896, Німеччина 2 493, Казахстан 2436, Україна 2 268; - Афганістан 1 629, Кувейт 1552, США 1226; - Азербайджан 1191, Велика Британія 1165, Ємен 1141, Китай 1098; - Палестина 1082, Єгипет 1044., Йорданія 1018.
Продовжується вкладання інвесторів в нерухомість великого міста на сході, яке до останнього часу було недооцінене і де нерухомість продавался значно дешевше: місто Мерсін - 3 653 продажів.
тобто, якщо підрахувати приблизно, ще десь 10 тис росіян,іранців та іракців, з своїми сім'ями, стали жителями Анталії... подумав чогось, чи можна придумати якусь ще гіршу трійку? щось не виходить... хіба, білоруси могли б за третє місце посперечатися з іракцями.