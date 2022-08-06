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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 636637638639
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 09:12

DmіtryK підняв цікаве питання:
"Чи є нормальним те, що в Туреччину - мусульманську країну (Ремарка: треба врахувати, що на весь світ є всього дві країни, в яких мусульманська релігія є відділеною від держави - це Туречична та Азербайджан) прибувають на проживання громадяни СУСІДНІХ (!!!!!) країн, які мають СПІЛЬНІ кордони та схожу релігію?"

Правда, це НЕ є логічним: громадяни Ірану - країни з пустелею - інвестують в нерухомість на березі ЧОРНОГО моря з карколомними горами та хвойними лісами.
Цілих - ховайся, хто може - 10 000!!!! Ай-яй-яй...

Ще більш НЕ логічним тоді виглядає масова міграція та інвестиції українців в Польщу - за повідомленнямим в пресі українці вже викупили в Польші не 10 000 квартир, а майже 1 500 000 квартир (за точність цифри не поручуся - але зустрічав десь таку).
Взагалі страх Божий: православні інвестують в католицьку - суто католицьку - країну!!!
Жах жахливий! Караула!!!!
Що вже тоді говорити про Австрію, де тільки лінивий український чиновник не має квартири...
І менталітет інший, і віра інша, і культура інша, і жадібність інша...

В Грузію прибуло - за повідомленнями в пресі - близько 1 000 000 росіянців...
Це ще більший жах: справа в тому, що Гру́зинська апо́стольська автокефа́льна правосла́вна це́рква — автокефальна помісна православна церква в Грузії, яка посідає 9-е місце в диптиху автокефальних помісних церков використовує у своїй літургії візантійський обряд - ховайтеся - грузинською мовою та юліанський календар.
А 1990 року - як і Православна церква України - отримала визнання Константинопольського патріархату.
Таким чином, мабуть можна сказати, що все чуже: і мова, і історія з кров"ю, і втрачені території, і релігія...

От пану Дмитру простір для роздумів... Гадаю, треба потурбуватися про дружню Грузію, яка ніяк не допомагає - як і дружній Ізраіль - Україні...

А якщо серйозно, то:
- населення Туреччини вже перевищує 86 000 000 мешканців.
- на всю Туреччину більшу проблему - я цю проблему фактично подолали/вирішили! - створюють НЕ громадяни Іраку, Ірану, України або РФ - активні інвестори - кропля в морі з 86 000 000 мешканців, а біженці із Сирії, яких Туреччина прийняла більше 4 000 000... І то з ними все ОК: визначені території, де вони мають право жити та працювати.
- в Анталії я НЕ бачу ні громадян Іраку, ні Ірану, принаймні масово ніде вони не з"являються, можливо за тиждень почую 1 (один) раз арабську мову.
- я у серпні відвідав північ Туреччини - узбережжя Чорного моря - проїхав за кермом авто від Трабзона до кордона з Грузією - ось там реально був здивований кількістю явно арабських людей в чорних одягах - та ще й вивіски арабською. Кумедно було дивится, що найбільша кількість відвідувачив ПРАВОСЛАВНОЇ діючої святині - монастира Панагія Сумела (грец. Παναγία Σουμελά, тобто Богородиця з гори Мела) — православний монастир, зведений наприкінці 4 — на початку 5 століття нашої ери на крейдяній скелі на території сучасної Туреччини - були саме люди арабської нації.

Пана Дмитра - в США або в Канаду б...
В США би боровся з мексиканцями, а в Канаді - з індусами... Інудусів там вже - як сказали мої респонденти в Калгарі та Вінніпезі - вже більше, ніж канадців та українців разом взятими...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 10:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:А якщо серйозно, то:
- населення Туреччини вже перевищує 86 000 000 мешканців.
- на всю Туреччину більшу проблему - я цю проблему фактично подолали/вирішили! - створюють НЕ громадяни Іраку, Ірану, України або РФ - активні інвестори - кропля в морі з 86 000 000 мешканців, а біженці із Сирії, яких Туреччина прийняла більше 4 000 000... І то з ними все ОК: визначені території, де вони мають право жити та працювати.
- в Анталії я НЕ бачу ні громадян Іраку, ні Ірану, принаймні масово ніде вони не з"являються, можливо за тиждень почую 1 (один) раз арабську мову.
- я у серпні відвідав північ Туреччини - узбережжя Чорного моря - проїхав за кермом авто від Трабзона до кордона з Грузією - ось там реально був здивований кількістю явно арабських людей в чорних одягах - та ще й вивіски арабською. Кумедно було дивится, що найбільша кількість відвідувачив ПРАВОСЛАВНОЇ діючої святині - монастира Панагія Сумела (грец. Παναγία Σουμελά, тобто Богородиця з гори Мела) — православний монастир, зведений наприкінці 4 — на початку 5 століття нашої ери на крейдяній скелі на території сучасної Туреччини - були саме люди арабської нації.

Я думаю, що саме інвестори в нерухомість - більш-менш нормальні люди для суспільства, це не радикали-ісламісти і не ліваки, а люди що змогли заробити.
Розкажіть будь-ласка про тему турецьких курдів - Ви це оминули, але як я знаю проблема така існує. Може саме спілкувались з курдами - що вони кажуть?
BIGor
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  #<1 ... 636637638639
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