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DmіtryK підняв цікаве питання. Сфоромулюю його так: "Чи є нормальним те, що в Туреччину - в мусульманську країну - інвестують громадяни СУСІДНІХ (!!!!!) країн, які мають СПІЛЬНІ кордони та схожу релігію?"
Правда, це НЕ є логічним: громадяни Ірану - країни з пустелею - інвестують в нерухомість сусідньої, а не якоїсь там країни, ще й більшою частиною на березі ЧОРНОГО або Середземного моря з карколомними горами та хвойними лісами. Цілих - ховайся, хто може - 10 000!!!! Ай-яй-яй...
Ще більш НЕ логічним тоді виглядають інвестиції українців в Польщу - за повідомленнямим в пресі українці вже викупили в Польші не 10 000 квартир, а майже 1 500 000 квартир (за точність цифри не поручуся - але зустрічав десь таку). Взагалі страх Божий: православні інвестують в католицьку - суто католицьку - країну!!! Жах жахливий! Що вже тоді говорити про Австрію, де тільки лінивий український чиновник не має квартири... І менталітет інший, і віра інша, і культура інша, і жадібність інша...
В Грузію прибуло - за повідомленнями в пресі - близько 1 000 000 росіянців... Це ще більший жах: справа в тому, що Гру́зинська апо́стольська автокефа́льна правосла́вна це́рква використовує у своїй літургії візантійський обряд - ховайтеся - грузинською мовою та юліанський календар. А 1990 року - як і Православна церква України - отримала визнання Константинопольського патріархату. Таким чином, мабуть можна сказати, що все чуже: і мова, і історія з кров"ю, і втрачені території, і релігія...
От тут прямо простір для роздумів... Мабуть більше треба потурбуватися про дружню Грузію, яка ніяк не допомагає - як і дружній Ізраіль - Україні...
А якщо серйозно, то: - населення Туреччини вже перевищує 86 000 000 мешканців. - на всю Туреччину більшу проблему - я цю проблему фактично подолали/вирішили! - створюють НЕ громадяни Іраку, Ірану, України або РФ - активні інвестори - кропля в морі з 86 000 000 мешканців, а біженці із Сирії, яких Туреччина прийняла більше 4 000 000... І то з ними все ОК: визначені території, де вони мають право жити та працювати. - в Анталії я НЕ бачу ні громадян Іраку, ні Ірану, принаймні масово ніде вони не з"являються, можливо за тиждень почую 1 (один) раз арабську мову. - я у серпні відвідав північ Туреччини - узбережжя Чорного моря - проїхав за кермом авто від Трабзона до кордона з Грузією - ось там реально був здивований кількістю явно арабських людей в чорних одягах - та ще й вивіски арабською. Кумедно було дивится, що найбільша кількість відвідувачив ПРАВОСЛАВНОЇ діючої святині - монастира Панагія Сумела (грец. Παναγία Σουμελά, тобто Богородиця з гори Мела) — православний монастир, зведений наприкінці 4 — на початку 5 століття нашої ери на крейдяній скелі на території сучасної Туреччини - були саме люди арабської нації.
Ех, а якщо поїхати в США або в Канаду... В США би боролися з мексиканцями, а в Канаді - з індусами... Інудусів там вже - як сказали мої респонденти в Калгарі та Вінніпезі - вже більше, ніж канадців та українців разом взятими...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 гру, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:А якщо серйозно, то: - населення Туреччини вже перевищує 86 000 000 мешканців. - на всю Туреччину більшу проблему - я цю проблему фактично подолали/вирішили! - створюють НЕ громадяни Іраку, Ірану, України або РФ - активні інвестори - кропля в морі з 86 000 000 мешканців, а біженці із Сирії, яких Туреччина прийняла більше 4 000 000... І то з ними все ОК: визначені території, де вони мають право жити та працювати. - в Анталії я НЕ бачу ні громадян Іраку, ні Ірану, принаймні масово ніде вони не з"являються, можливо за тиждень почую 1 (один) раз арабську мову. - я у серпні відвідав північ Туреччини - узбережжя Чорного моря - проїхав за кермом авто від Трабзона до кордона з Грузією - ось там реально був здивований кількістю явно арабських людей в чорних одягах - та ще й вивіски арабською. Кумедно було дивится, що найбільша кількість відвідувачив ПРАВОСЛАВНОЇ діючої святині - монастира Панагія Сумела (грец. Παναγία Σουμελά, тобто Богородиця з гори Мела) — православний монастир, зведений наприкінці 4 — на початку 5 століття нашої ери на крейдяній скелі на території сучасної Туреччини - були саме люди арабської нації.
Я думаю, що саме інвестори в нерухомість - більш-менш нормальні люди для суспільства, це не радикали-ісламісти і не ліваки, а люди що змогли заробити. Розкажіть будь-ласка про тему турецьких курдів - Ви це оминули, але як я знаю проблема така існує. Може саме спілкувались з курдами - що вони кажуть?
За 5 років проживання тут бачив курдів 1 (один) раз - на набережній в самому центрі виступав фольклорний вуличний ансамбль. Звернув увагу на те, що співають якось не так, мова не турецька - хлопці грали та співали - наче інструменти та одяг був незвичний - а так і не звернув би увагу. Більше ніде ніяк не бачив і не зустрічав.
Проблема курдів для Туреччини - то проблема сепаратистів на кшалт Донецька чи Луганська. Украінці з тим не боролися ніяк - та отримали жорстко. Як і в Криму. Туреччина дуже активно з тим бореться. Осередок лідерів курдів був в Скандинавських країнах - лідери курдів організовували поставки зброї (як шахтарі Донецька - танки та літаки діставали з шахт та з сільских магазинів). Так ось на днях чи Швеція чи Фінляндія - забув хто саме - видали одного з лідерів. Неіснуюча де-юре держава "Курдистан" займає певну площу в Туреччини (схід), Ірану, Іраку та Сирії. У "Турецькому Курдистані" мешкає до 20 млн, "Іранському Курдистані" до 8 млн, "Іракському Курдистані" до 6,5 млн, у "Сирійському Курдистані" до 2,5 млн. людей.