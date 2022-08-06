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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 636637638639
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 09:12

DmіtryK підняв цікаве питання. Сфоромулюю його так:
"Чи є нормальним те, що в Туреччину - в мусульманську країну - інвестують громадяни СУСІДНІХ (!!!!!) країн, які мають СПІЛЬНІ кордони та схожу релігію?"

Правда, це НЕ є логічним: громадяни Ірану - країни з пустелею - інвестують в нерухомість сусідньої, а не якоїсь там країни, ще й більшою частиною на березі ЧОРНОГО або Середземного моря з карколомними горами та хвойними лісами.
Цілих - ховайся, хто може - 10 000!!!! Ай-яй-яй...

Ще більш НЕ логічним тоді виглядають інвестиції українців в Польщу - за повідомленнямим в пресі українці вже викупили в Польші не 10 000 квартир, а майже 1 500 000 квартир (за точність цифри не поручуся - але зустрічав десь таку).
Взагалі страх Божий: православні інвестують в католицьку - суто католицьку - країну!!!
Жах жахливий!
Що вже тоді говорити про Австрію, де тільки лінивий український чиновник не має квартири...
І менталітет інший, і віра інша, і культура інша, і жадібність інша...

В Грузію прибуло - за повідомленнями в пресі - близько 1 000 000 росіянців...
Це ще більший жах: справа в тому, що Гру́зинська апо́стольська автокефа́льна правосла́вна це́рква використовує у своїй літургії візантійський обряд - ховайтеся - грузинською мовою та юліанський календар.
А 1990 року - як і Православна церква України - отримала визнання Константинопольського патріархату.
Таким чином, мабуть можна сказати, що все чуже: і мова, і історія з кров"ю, і втрачені території, і релігія...

От тут прямо простір для роздумів... Мабуть більше треба потурбуватися про дружню Грузію, яка ніяк не допомагає - як і дружній Ізраіль - Україні...

А якщо серйозно, то:
- населення Туреччини вже перевищує 86 000 000 мешканців.
- на всю Туреччину більшу проблему - я цю проблему фактично подолали/вирішили! - створюють НЕ громадяни Іраку, Ірану, України або РФ - активні інвестори - кропля в морі з 86 000 000 мешканців, а біженці із Сирії, яких Туреччина прийняла більше 4 000 000... І то з ними все ОК: визначені території, де вони мають право жити та працювати.
- в Анталії я НЕ бачу ні громадян Іраку, ні Ірану, принаймні масово ніде вони не з"являються, можливо за тиждень почую 1 (один) раз арабську мову.
- я у серпні відвідав північ Туреччини - узбережжя Чорного моря - проїхав за кермом авто від Трабзона до кордона з Грузією - ось там реально був здивований кількістю явно арабських людей в чорних одягах - та ще й вивіски арабською. Кумедно було дивится, що найбільша кількість відвідувачив ПРАВОСЛАВНОЇ діючої святині - монастира Панагія Сумела (грец. Παναγία Σουμελά, тобто Богородиця з гори Мела) — православний монастир, зведений наприкінці 4 — на початку 5 століття нашої ери на крейдяній скелі на території сучасної Туреччини - були саме люди арабської нації.

Ех, а якщо поїхати в США або в Канаду...
В США би боролися з мексиканцями, а в Канаді - з індусами... Інудусів там вже - як сказали мої респонденти в Калгарі та Вінніпезі - вже більше, ніж канадців та українців разом взятими...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 гру, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 10:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:А якщо серйозно, то:
- населення Туреччини вже перевищує 86 000 000 мешканців.
- на всю Туреччину більшу проблему - я цю проблему фактично подолали/вирішили! - створюють НЕ громадяни Іраку, Ірану, України або РФ - активні інвестори - кропля в морі з 86 000 000 мешканців, а біженці із Сирії, яких Туреччина прийняла більше 4 000 000... І то з ними все ОК: визначені території, де вони мають право жити та працювати.
- в Анталії я НЕ бачу ні громадян Іраку, ні Ірану, принаймні масово ніде вони не з"являються, можливо за тиждень почую 1 (один) раз арабську мову.
- я у серпні відвідав північ Туреччини - узбережжя Чорного моря - проїхав за кермом авто від Трабзона до кордона з Грузією - ось там реально був здивований кількістю явно арабських людей в чорних одягах - та ще й вивіски арабською. Кумедно було дивится, що найбільша кількість відвідувачив ПРАВОСЛАВНОЇ діючої святині - монастира Панагія Сумела (грец. Παναγία Σουμελά, тобто Богородиця з гори Мела) — православний монастир, зведений наприкінці 4 — на початку 5 століття нашої ери на крейдяній скелі на території сучасної Туреччини - були саме люди арабської нації.

Я думаю, що саме інвестори в нерухомість - більш-менш нормальні люди для суспільства, це не радикали-ісламісти і не ліваки, а люди що змогли заробити.
Розкажіть будь-ласка про тему турецьких курдів - Ви це оминули, але як я знаю проблема така існує. Може саме спілкувались з курдами - що вони кажуть?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:20

За 5 років проживання тут бачив курдів 1 (один) раз - на набережній в самому центрі виступав фольклорний вуличний ансамбль. Звернув увагу на те, що співають якось не так, мова не турецька - хлопці грали та співали - наче інструменти та одяг був незвичний - а так і не звернув би увагу.
Більше ніде ніяк не бачив і не зустрічав.

Проблема курдів для Туреччини - то проблема сепаратистів на кшалт Донецька чи Луганська.
Украінці з тим не боролися ніяк - та отримали жорстко. Як і в Криму.
Туреччина дуже активно з тим бореться.
Осередок лідерів курдів був в Скандинавських країнах - лідери курдів організовували поставки зброї (як шахтарі Донецька - танки та літаки діставали з шахт та з сільских магазинів). Так ось на днях чи Швеція чи Фінляндія - забув хто саме - видали одного з лідерів.
Неіснуюча де-юре держава "Курдистан" займає певну площу в Туреччини (схід), Ірану, Іраку та Сирії.
У "Турецькому Курдистані" мешкає до 20 млн, "Іранському Курдистані" до 8 млн, "Іракському Курдистані" до 6,5 млн, у "Сирійському Курдистані" до 2,5 млн. людей.

На побутовому рівні ніяк не проявляється та ніяк не обговорюється.
Докладно є тут: https://uk.wikipedia.org/wiki/Турецько-курдський_конфлікт
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 08:17

  akurt написав:Зараз в Аланії мешкає нашу українець - автор декількох книжок.
Прожив та пропрацював в Дубаї 10 років.
Всі 10 років інвестував потихеньку в нерухомість Туреччини. Здається, має в Аланії 3 квартири.
Так ось він теж сказав, що в Дубай жити - це ще той екстрім. Переїхав в Аланію рік чи два тому.
Відвідувати цікаво.

В Индии или Африке он явно не жил. Или за Уралом.
Но его тяга на Средний Восток в целом сомнительна.
Акурт, а вам паспорт турецкий дали? Пенсия местная светит?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 08:44

  anduzenko написав:
  akurt написав:Зараз в Аланії мешкає нашу українець - автор декількох книжок.
Прожив та пропрацював в Дубаї 10 років.
Всі 10 років інвестував потихеньку в нерухомість Туреччини. Здається, має в Аланії 3 квартири.
Так ось він теж сказав, що в Дубай жити - це ще той екстрім. Переїхав в Аланію рік чи два тому.
Відвідувати цікаво.

В Индии или Африке он явно не жил. Или за Уралом.
Но его тяга на Средний Восток в целом сомнительна.
Акурт, а вам паспорт турецкий дали? Пенсия местная светит?

Та людина прожила в Дубаї 10 років. Чому ж "тяга на Средний Восток в целом сомнительна", якщо він пройшов відбір за конкурсом на дуже престижну роботу в одну з найвідоміших в світі компаній, робота в якій дозволила заробити на 3 квартири за кордонами Дубая?
Точно "тяга... сомнительна"? Впевнені?
Вивчив англійську. Спілкується виключно Українською мовою.

Все в порівнянні: ось Ви на яку роботу пройшли відбір за конкурсом? В яку компанію? Англійську мову вивчили, вільно володієте?
А українську вивчили?

P.S. В мене немає паспорта громадянина Турецької республіки, ми це питання вже обговорювали: потрібний він, чи ні - питання цікаве і неоднозначне.
Громадянство накладує на людину певні обов"язки, хоча і надає певні переваги: наприклад, сторювати підприємства та реєструвати фірми. Надається при проживанні в Туреччині більше 5 років (з ВНП).
Є суттєва різниця в оподаткуванні прибутків: громаднин Туреччини платить податок з прибутків, отриманих як в Туреччині, так і за її межами (!).
Надається також в прискореному порядку при інвестиціях в нерухомість в сумі від 400 000 євро (ще рік тому було 250 000).

Більш цікаво отримати так званий "Постійний ВНП", щоби не продовжувати кожні 2 роки.
Надається постійний ВНП, якщо іноземець прожив в Туреччині 8 років.
На відімну від інших країн картка ВНП в Туреччині дозволяє скільки завгодно часу бути відсутнім в країні та скільки завгодно разів виїжджати/заїжджати.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 10:17

  akurt написав:
  anduzenko написав:В Индии или Африке он явно не жил. Или за Уралом.
Но его тяга на Средний Восток в целом сомнительна.
Акурт, а вам паспорт турецкий дали? Пенсия местная светит?

Та людина прожила в Дубаї 10 років. Чому ж "тяга на Средний Восток в целом сомнительна", якщо він пройшов відбір за конкурсом на дуже престижну роботу в одну з найвідоміших в світі компаній, робота в якій дозволила заробити на 3 квартири за кордонами Дубая?
Точно "тяга... сомнительна"? Впевнені?
Вивчив англійську. Спілкується виключно Українською мовою.

Все в порівнянні: ось Ви на яку роботу пройшли відбір за конкурсом? В яку компанію? Англійську мову вивчили, вільно володієте?
А українську вивчили?

P.S. В мене немає паспорта громадянина Турецької республіки, ми це питання вже обговорювали: потрібний він, чи ні - питання цікаве і неоднозначне.
Громадянство накладує на людину певні обов"язки, хоча і надає певні переваги: наприклад, сторювати підприємства та реєструвати фірми. Надається при проживанні в Туреччині більше 5 років (з ВНП).
Є суттєва різниця в оподаткуванні прибутків: громаднин Туреччини платить податок з прибутків, отриманих як в Туреччині, так і за її межами (!).
Надається також в прискореному порядку при інвестиціях в нерухомість в сумі від 400 000 євро (ще рік тому було 250 000).

Більш цікаво отримати так званий "Постійний ВНП", щоби не продовжувати кожні 2 роки.
Надається постійний ВНП, якщо іноземець прожив в Туреччині 8 років.
На відімну від інших країн картка ВНП в Туреччині дозволяє скільки завгодно часу бути відсутнім в країні та скільки завгодно разів виїжджати/заїжджати.

Ну хоть жильё прикупили, или арендуете? А вторую квартирку - на аренду? Какая доходность? Кто арендатор?

Все в порівнянні: ось Ви на яку роботу пройшли відбір за конкурсом? В яку компанію?

Хмм, я видимо неудачник и в конкурсах участия не принимал, если не считать школьные олимпиады. Позволю себе встречный вопрос: а вы в Турции риелтором по конкурсу устроились? Какие были требования? А то может и мне счастья попытать.
Англійську мову вивчили, вільно володієте?
Пару слов знаю. Правда на Востоке оно не слишком полезно. Среднестатистический охранник/кассир/сантехник разговор с вами не поддержит.
А українську вивчили?

А вы с кааакой целью интересуетесь?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 08:50

Ви такий кумедний, порадували мене з ранку.
Запишу вас у свій блокнот під номером 34
Вже 33 красеня до цього викрили в мені ріелтора.
Мене при цьому завжди дивує, як люди ще й бізнесом якимось примудрялися займатися, якщо так помиляються в інших людях, в подіях, в ознаках, в аналізі соціуму…
Але мені приємно: у наш час «рієлтор за кордоном» – це звучить гордо!
Може і собі стати дійсно рієлтором?
Але знаю, що це важка робота…
В травні 2018 року, коли з приятелем вибирали йому квартиру для інвестицій, за тиждень передивилися/перемацали рівно 100 квартир. Я з ніг падав… Важка робота…
Ні, не хочу…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 гру, 2022 09:07, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 09:04

  akurt написав:Ви такий кумедний, порадували мене з ранку.
Запишу вас у свій блокнот під номером 34
Вже 33 красеня до цього викрили в мені ріелтора.
Мене при цьому завжди дивує, як люди ще й бізнесом якимось примудрялися займатися, якщо так помиляються в інших людях, в подіях, в ознаках, в аналізі соціуму…


Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.


Чем вы конкретно занимаетесь в Турции, это, видимо секрет? Или просто стыдно сказать?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 09:11

Вы реально меня веселите.
Я веду ветку по недвижимости за границей и конкретно в Турции с апреля 2018 года, когда переехал жить в Турцию после покупки тут квартиры в сентябре 2017.
При этом практически ничего не скрываю, ибо и скрывать незачем.
Но я как-то писал: «Люди так привыкли, что их дурят и обманывают на каждом шагу, так привыкли обманывать друга/соседа/клиента, что поверить не могут, что где-то есть страны и человеки, где не дурят и не обманывают…»
Се ля ви…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 09:32

Взагалі дуже цікаве питання:
"Чим ви конкретно займаєтеся в Туреччині, це, мабуть секрет?"
І це питання реально є життєво важливе і цікаве: як знайти себе за кордоном?

Відповідь на нього легко знайти, якщо знати такі слова:
@А що ви таке вмієте робити, за що вам заплатять гроші?@
Саме це найважливіше.

У Туреччині медом не мазали і не обіцяли.
Спробую згодом резюмувати, чим можна займатися тут, за що платять гроші.

Паралельно вивчаю/вбираю відомості про те, як влаштовуються наші люди в інших країнах – у тих, куди доля перенесла наших людей.
Питання реально цікаве і я розумію, чому його поставили; хочеться простих легких доступних безпроблемних рішень.
Але чи є вони? Чи дійсно можна виловити рибку із ставка, не прикладаючи зусиль?
Саме на цій гілці кумедні - по життю та добуткам - легіні активно пропонували:
- дочекатися піку ціни на кріптовалюту та вкластися. Пити шампанське.
- дочекатися зміцнення гривні - злити бакси та вкластися в ОВДП від 11,5% річних;
- дочекатися зміцнення курсу гривні рівно на три дні - злити нахом’ячене та віднести в Дельта-банк;
- чекати «манни небесної»…
- купити - прочитавши цей форум - квартиру за 100 гривень і не далі, як через тиждень продати за 100 000$. На менше не згодні…
Всі варіанти цікаві. Правда, ідеологи не тільки шампанське не п‘ють…
Ну добре, вже не маю часу… треба працювати…
akurt
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