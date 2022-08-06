Додано: Нед 18 гру, 2022 09:12

DmіtryK підняв цікаве питання. Сфоромулюю його так:

"Чи є нормальним те, що в Туреччину - в мусульманську країну - інвестують громадяни СУСІДНІХ (!!!!!) країн, які мають СПІЛЬНІ кордони та схожу релігію?"



Правда, це НЕ є логічним: громадяни Ірану - країни з пустелею - інвестують в нерухомість сусідньої, а не якоїсь там країни, ще й більшою частиною на березі ЧОРНОГО або Середземного моря з карколомними горами та хвойними лісами.

Цілих - ховайся, хто може - 10 000!!!! Ай-яй-яй...



Ще більш НЕ логічним тоді виглядають інвестиції українців в Польщу - за повідомленнямим в пресі українці вже викупили в Польші не 10 000 квартир, а майже 1 500 000 квартир (за точність цифри не поручуся - але зустрічав десь таку).

Взагалі страх Божий: православні інвестують в католицьку - суто католицьку - країну!!!

Жах жахливий!

Що вже тоді говорити про Австрію, де тільки лінивий український чиновник не має квартири...

І менталітет інший, і віра інша, і культура інша, і жадібність інша...



В Грузію прибуло - за повідомленнями в пресі - близько 1 000 000 росіянців...

Це ще більший жах: справа в тому, що Гру́зинська апо́стольська автокефа́льна правосла́вна це́рква використовує у своїй літургії візантійський обряд - ховайтеся - грузинською мовою та юліанський календар.

А 1990 року - як і Православна церква України - отримала визнання Константинопольського патріархату.

Таким чином, мабуть можна сказати, що все чуже: і мова, і історія з кров"ю, і втрачені території, і релігія...



От тут прямо простір для роздумів... Мабуть більше треба потурбуватися про дружню Грузію, яка ніяк не допомагає - як і дружній Ізраіль - Україні...



А якщо серйозно, то:

- населення Туреччини вже перевищує 86 000 000 мешканців.

- на всю Туреччину більшу проблему - я цю проблему фактично подолали/вирішили! - створюють НЕ громадяни Іраку, Ірану, України або РФ - активні інвестори - кропля в морі з 86 000 000 мешканців, а біженці із Сирії, яких Туреччина прийняла більше 4 000 000... І то з ними все ОК: визначені території, де вони мають право жити та працювати.

- в Анталії я НЕ бачу ні громадян Іраку, ні Ірану, принаймні масово ніде вони не з"являються, можливо за тиждень почую 1 (один) раз арабську мову.

- я у серпні відвідав північ Туреччини - узбережжя Чорного моря - проїхав за кермом авто від Трабзона до кордона з Грузією - ось там реально був здивований кількістю явно арабських людей в чорних одягах - та ще й вивіски арабською. Кумедно було дивится, що найбільша кількість відвідувачив ПРАВОСЛАВНОЇ діючої святині - монастира Панагія Сумела (грец. Παναγία Σουμελά, тобто Богородиця з гори Мела) — православний монастир, зведений наприкінці 4 — на початку 5 століття нашої ери на крейдяній скелі на території сучасної Туреччини - були саме люди арабської нації.



Ех, а якщо поїхати в США або в Канаду...

В США би боролися з мексиканцями, а в Канаді - з індусами... Інудусів там вже - як сказали мої респонденти в Калгарі та Вінніпезі - вже більше, ніж канадців та українців разом взятими...