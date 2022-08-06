Додано: Сер 21 гру, 2022 07:54

76 тисяч кв.м лісу, 13 тисяч 716 кв.м пасовищ, 9 тисяч кв.м сільськогосподарських угідь, 33 тисячі 876 кв.м пляжу будуть збережені в первинному вигляді.

Як відомо, декілька років тому в Туреччині було відкрито найбільший в світі аеропорт "Istanbul".Старий аеропорт Стамбула (в Стамбулі 2 аеропорти), який опинився майже в центрі міста, було перепрофільовано: на більшій його частині іде масштабне будівництво державних лікарень, залишили 1 ЗПС для прийому тільки рейсів Cargo.Правда, веж через 1 рік турків переплигнули китайці, побудувавши перший за розмірами в світі аеропорт, але аеропорт Стамбула все ж за обсягами перевезень є "Номер 1" в Європі.В той же район Стамбула планується провести - грандіозне будівництво - новий суднохідний канал з Мармурового моря в Чорне. Існуючий канал Босфор вже не справляється, та - крім того - за Договором 1923 року не приносить Туреччині жодних прибутків.Саме в цьому районі на березі Чорного моря планується розгорнути масштабне будівництво нових мікрорайонів.Деталі такі:- Житлові будинки, торгові центри, резиденції та готелі передбачені в планах зонування району Карабурун площею 2,8 мільйона (!) квадратних метрів.- Під житлове будівництво зарезервовано 1 млн 258 тис. 572 кв.м.- На цій території буде побудовано 378 тисяч 223 кв.м. житла.- Висота будинків не більше 3 поверхів (!).- Під об’єкти торгівлі та туризму відведено 265 тис. 456 кв.м.- 52 тисячі кв.м - під заклади освіти, 12 тисяч кв.м під заклади охорони здоров'я, 43 тисячі кв.м під об'єкти соціально-культурного призначення та спортивні споруди.- 40 тисяч кв.м рибальських притулків, 473 тисячі кв.м доріг.У регіоні передбачається нове населення приблизно 10 тисяч осіб.Цікаво, що поруч проходить нова автотраса міжнародного сполучення - вона ж є "об"їзною" Стамбула - дозволена швидкість руху 150 км на годину, 4 полоси в кожному напрямку (на мапі показана як траса "О-7)".Інформації про Забудовників в мене немає.