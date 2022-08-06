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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 637638639640
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 07:54

Куди дивляться очі інвесторів в нерухомість в 2023 році?

Як відомо, декілька років тому в Туреччині було відкрито найбільший в світі аеропорт "Istanbul".
Старий аеропорт Стамбула (в Стамбулі 2 аеропорти), який опинився майже в центрі міста, було перепрофільовано: на більшій його частині іде масштабне будівництво державних лікарень, залишили 1 ЗПС для прийому тільки рейсів Cargo.

Правда, веж через 1 рік турків переплигнули китайці, побудувавши перший за розмірами в світі аеропорт, але аеропорт Стамбула все ж за обсягами перевезень є "Номер 1" в Європі.

В той же район Стамбула планується провести - грандіозне будівництво - новий суднохідний канал з Мармурового моря в Чорне. Існуючий канал Босфор вже не справляється, та - крім того - за Договором 1923 року не приносить Туреччині жодних прибутків.

Саме в цьому районі на березі Чорного моря планується розгорнути масштабне будівництво нових мікрорайонів.
Зображення
Деталі такі:
- Житлові будинки, торгові центри, резиденції та готелі передбачені в планах зонування району Карабурун площею 2,8 мільйона (!) квадратних метрів.
- Під житлове будівництво зарезервовано 1 млн 258 тис. 572 кв.м.
- На цій території буде побудовано 378 тисяч 223 кв.м. житла.
- Висота будинків не більше 3 поверхів (!).
- Під об’єкти торгівлі та туризму відведено 265 тис. 456 кв.м.
- 76 тисяч кв.м лісу, 13 тисяч 716 кв.м пасовищ, 9 тисяч кв.м сільськогосподарських угідь, 33 тисячі 876 кв.м пляжу будуть збережені в первинному вигляді.
- 52 тисячі кв.м - під заклади освіти, 12 тисяч кв.м під заклади охорони здоров'я, 43 тисячі кв.м під об'єкти соціально-культурного призначення та спортивні споруди.
- 40 тисяч кв.м рибальських притулків, 473 тисячі кв.м доріг.
У регіоні передбачається нове населення приблизно 10 тисяч осіб.
Цікаво, що поруч проходить нова автотраса міжнародного сполучення - вона ж є "об"їзною" Стамбула - дозволена швидкість руху 150 км на годину, 4 полоси в кожному напрямку (на мапі показана як траса "О-7)".

Інформації про Забудовників в мене немає.
akurt
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  #<1 ... 637638639640
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