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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 637638639640
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 07:54

Куди дивляться очі інвесторів в нерухомість в 2023 році?

Як відомо, декілька років тому в Туреччині було відкрито найбільший в світі аеропорт "Istanbul".
Старий аеропорт Стамбула (в Стамбулі 2 аеропорти), який опинився майже в центрі міста, було перепрофільовано: на більшій його частині іде масштабне будівництво державних лікарень, залишили 1 ЗПС для прийому тільки рейсів Cargo.

Правда, веж через 1 рік турків переплигнули китайці, побудувавши перший за розмірами в світі аеропорт, але аеропорт Стамбула все ж за обсягами перевезень є "Номер 1" в Європі.

В той же район Стамбула планується провести - грандіозне будівництво - новий суднохідний канал з Мармурового моря в Чорне. Існуючий канал Босфор вже не справляється, та - крім того - за Договором 1923 року не приносить Туреччині жодних прибутків.

Саме в цьому районі на березі Чорного моря планується розгорнути масштабне будівництво нових мікрорайонів.
Зображення
Деталі такі:
- Житлові будинки, торгові центри, резиденції та готелі передбачені в планах зонування району Карабурун площею 2,8 мільйона (!) квадратних метрів.
- Під житлове будівництво зарезервовано 1 млн 258 тис. 572 кв.м.
- На цій території буде побудовано 378 тисяч 223 кв.м. житла.
- Висота будинків не більше 3 поверхів (!).
- Під об’єкти торгівлі та туризму відведено 265 тис. 456 кв.м.
- 76 тисяч кв.м лісу, 13 тисяч 716 кв.м пасовищ, 9 тисяч кв.м сільськогосподарських угідь, 33 тисячі 876 кв.м пляжу будуть збережені в первинному вигляді.
- 52 тисячі кв.м - під заклади освіти, 12 тисяч кв.м під заклади охорони здоров'я, 43 тисячі кв.м під об'єкти соціально-культурного призначення та спортивні споруди.
- 40 тисяч кв.м рибальських притулків, 473 тисячі кв.м доріг.
У регіоні передбачається нове населення приблизно 10 тисяч осіб.
Цікаво, що поруч проходить нова автотраса міжнародного сполучення - вона ж є "об"їзною" Стамбула - дозволена швидкість руху 150 км на годину, 4 полоси в кожному напрямку (на мапі показана як траса "О-7)".

Інформації про Забудовників в мене немає.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 06:41

Життя інвестора в нерухомість за кордоном - соціально-економічний аспект

Цікаві дописи на "київській гілці" та на гілці про іміграцію про умови забезпеччення свого життя.
Вічне питання про те, де жити краще: у Венесуелі, в Монголії, Польщі чи в США.
Однозначну відповідь, гадаю, не можна знайти ніколи.
Занадто багато факторів на це впливає... Різні вимоги.
Для одного з учасників форуму критерієм номер 1 є наявність/відсутність поросятини.
Для іншого учасника форуму таким критерієм була та є можливість дитини навчатися в одному з кращих університетів Європи.
Першого можна зрозуміти: ні роботи, ні родини, ні житла, а дітей та жінку покинув вже давно.
Життєвий тупік.
Другого теж можна зрозуміти: що може бути крашим за вкладення в освіту дітей. Тим більше - розумних...
В цьому сенсі для мене цікавим була розмова з новим приятелем - він з Азербайджану, має типове прізвище: "Алієв".
Але останнні 20-25 років жив в Канаді і не тільки.
Але переїхав жити в Туреччину: в Анталію.
Тези спілкування мовою оригіналу... буква в букву...
- Zdravstvuyte, ya zvonil vam vcera na schet mashini , 30 dekabrya expiring . Vi skazali prishlete mne spisok dokumentov . Spasibo .
- Нужно сделать так: [Текст далі видалено, тому що стосується підготовки приватних докуменітв для розмитнення авто в Туреччині]
- Ok , vse ponyal . Spasibo vam . Vse sdelayu .
- Напишете как что получилось. Вы в самом деле из Канады в Анталию переехали?
- Da iz Kanadi . Da konechno obyazatelno napishu . Spasibo .
- Сейчас многие украинцы ищут счастье в Канаде. Но я знаю, что ежемесячно граждане Канады входят в ТОП-20 инвесторов в недвижимость Турции.
- Da ukraincev mnogo seycas . V kanade seycas ne tak xorosho , kak ranshe , v principe kak i vo vsem mire .
- Tamam.
- V Turcii mne nravitsya bolshe ))
- Ha-ha-ha! Сегодня приятели в Анкаре проходят биометрию для визы в Канаду... Смешанная семья: муж - турок, жена - украинка...
- Nu dlya menya primerno toje takje bilo , 22 goda tomu nazad kogda pereexal tuda , no posle pandemii uje mnogo chego isportilos . Strana bila shokoladnoy , ne znayu poka pojivem nemnogo v Turcii posmotrim kak budet dalshe .
- Интересные слова... В Канаде большая украинская диаспора, а вот так турецкая?
- Originally ya iz Azerbaijana , Baku . V Canade da bolshaya , no ya jil v Australia , Sydneye , tam v razi bolshe turkov . Esli v Toronto k primeru 15-20 tureckix restoranov , to v Sydneye 150-200 .
- Круто реально. Я был в Баку, причем сделал путешествие из Еревана в Баку... Было очень интересно. До встречи! Поговорим о Канаде как-нибудь при встрече в кафе.
- Wellcome!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:36

Акурт, это плохие звоночки: https://youtube.com/shorts/zOyLZvWU2zw?feature=share
Очень. Сорян что нарушаю идиллию. Просто думал, что все уже успокоилось - куда там.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:16

  airmax78 написав:Акурт, это плохие звоночки: https://youtube.com/shorts/zOyLZvWU2zw?feature=share
Очень. Сорян что нарушаю идиллию. Просто думал, что все уже успокоилось - куда там.

Ну подумаєш, вивчив список людей (походу величенький) фамілії яких не треба казати в слух - і живеш собі припіваючи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:20

  airmax78 написав:Акурт, это плохие звоночки: https://youtube.com/shorts/zOyLZvWU2zw?feature=share
Очень. Сорян что нарушаю идиллию. Просто думал, что все уже успокоилось - куда там.

Это у Вас просто истерика.
"Плохие звоночки"... "И мальчики кровавые в глазах.." (Пушкин). И футболист, уехавший ДВАДЦАТЬ лет назад в Австрию... ошибся, в США...
Изучайте историю: больше всего упоминать запрещено было людей, уехавших из СССР...
Сейчас вон на ЭрЭфии уже запретили Пугачеву: изъяты все песни/клипы из эфира, все портреты и упоминания... Упоминать "примадонну" везде уже запрещено....
На том же канале есть реально плохой звоночек: девочка из-за футболиста отказывается кушать, пить и выходить замуж. Нервный срыв... Вот этого надо бояться...
https://www.youtube.com/shorts/O7kzI0akrJY
akurt
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