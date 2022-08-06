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Куди дивляться очі інвесторів в нерухомість в 2023 році?
Як відомо, декілька років тому в Туреччині було відкрито найбільший в світі аеропорт "Istanbul". Старий аеропорт Стамбула (в Стамбулі 2 аеропорти), який опинився майже в центрі міста, було перепрофільовано: на більшій його частині іде масштабне будівництво державних лікарень, залишили 1 ЗПС для прийому тільки рейсів Cargo.
Правда, веж через 1 рік турків переплигнули китайці, побудувавши перший за розмірами в світі аеропорт, але аеропорт Стамбула все ж за обсягами перевезень є "Номер 1" в Європі.
В той же район Стамбула планується провести - грандіозне будівництво - новий суднохідний канал з Мармурового моря в Чорне. Існуючий канал Босфор вже не справляється, та - крім того - за Договором 1923 року не приносить Туреччині жодних прибутків.
Саме в цьому районі на березі Чорного моря планується розгорнути масштабне будівництво нових мікрорайонів. Деталі такі: - Житлові будинки, торгові центри, резиденції та готелі передбачені в планах зонування району Карабурун площею 2,8 мільйона (!) квадратних метрів. - Під житлове будівництво зарезервовано 1 млн 258 тис. 572 кв.м. - На цій території буде побудовано 378 тисяч 223 кв.м. житла. - Висота будинків не більше 3 поверхів (!). - Під об’єкти торгівлі та туризму відведено 265 тис. 456 кв.м. - 76 тисяч кв.м лісу, 13 тисяч 716 кв.м пасовищ, 9 тисяч кв.м сільськогосподарських угідь, 33 тисячі 876 кв.м пляжу будуть збережені в первинному вигляді. - 52 тисячі кв.м - під заклади освіти, 12 тисяч кв.м під заклади охорони здоров'я, 43 тисячі кв.м під об'єкти соціально-культурного призначення та спортивні споруди. - 40 тисяч кв.м рибальських притулків, 473 тисячі кв.м доріг. У регіоні передбачається нове населення приблизно 10 тисяч осіб. Цікаво, що поруч проходить нова автотраса міжнародного сполучення - вона ж є "об"їзною" Стамбула - дозволена швидкість руху 150 км на годину, 4 полоси в кожному напрямку (на мапі показана як траса "О-7)".
Життя інвестора в нерухомість за кордоном - соціально-економічний аспект
Цікаві дописи на "київській гілці" та на гілці про іміграцію про умови забезпеччення свого життя. Вічне питання про те, де жити краще: у Венесуелі, в Монголії, Польщі чи в США. Однозначну відповідь, гадаю, не можна знайти ніколи. Занадто багато факторів на це впливає... Різні вимоги. Для одного з учасників форуму критерієм номер 1 є наявність/відсутність поросятини. Для іншого учасника форуму таким критерієм була та є можливість дитини навчатися в одному з кращих університетів Європи. Першого можна зрозуміти: ні роботи, ні родини, ні житла, а дітей та жінку покинув вже давно. Життєвий тупік. Другого теж можна зрозуміти: що може бути крашим за вкладення в освіту дітей. Тим більше - розумних... В цьому сенсі для мене цікавим була розмова з новим приятелем - він з Азербайджану, має типове прізвище: "Алієв". Але останнні 20-25 років жив в Канаді і не тільки. Але переїхав жити в Туреччину: в Анталію. Тези спілкування мовою оригіналу... буква в букву... - Zdravstvuyte, ya zvonil vam vcera na schet mashini , 30 dekabrya expiring . Vi skazali prishlete mne spisok dokumentov . Spasibo . - Нужно сделать так: [Текст далі видалено, тому що стосується підготовки приватних докуменітв для розмитнення авто в Туреччині] - Ok , vse ponyal . Spasibo vam . Vse sdelayu . - Напишете как что получилось. Вы в самом деле из Канады в Анталию переехали? - Da iz Kanadi . Da konechno obyazatelno napishu . Spasibo . - Сейчас многие украинцы ищут счастье в Канаде. Но я знаю, что ежемесячно граждане Канады входят в ТОП-20 инвесторов в недвижимость Турции. - Da ukraincev mnogo seycas . V kanade seycas ne tak xorosho , kak ranshe , v principe kak i vo vsem mire . - Tamam. - V Turcii mne nravitsya bolshe )) - Ha-ha-ha! Сегодня приятели в Анкаре проходят биометрию для визы в Канаду... Смешанная семья: муж - турок, жена - украинка... - Nu dlya menya primerno toje takje bilo , 22 goda tomu nazad kogda pereexal tuda , no posle pandemii uje mnogo chego isportilos . Strana bila shokoladnoy , ne znayu poka pojivem nemnogo v Turcii posmotrim kak budet dalshe . - Интересные слова... В Канаде большая украинская диаспора, а вот так турецкая? - Originally ya iz Azerbaijana , Baku . V Canade da bolshaya , no ya jil v Australia , Sydneye , tam v razi bolshe turkov . Esli v Toronto k primeru 15-20 tureckix restoranov , to v Sydneye 150-200 . - Круто реально. Я был в Баку, причем сделал путешествие из Еревана в Баку... Было очень интересно. До встречи! Поговорим о Канаде как-нибудь при встрече в кафе. - Wellcome!
Это у Вас просто истерика. "Плохие звоночки"... "И мальчики кровавые в глазах.." (Пушкин). И футболист, уехавший ДВАДЦАТЬ лет назад в Австрию... ошибся, в США... Изучайте историю: больше всего упоминать запрещено было людей, уехавших из СССР... Сейчас вон на ЭрЭфии уже запретили Пугачеву: изъяты все песни/клипы из эфира, все портреты и упоминания... Упоминать "примадонну" везде уже запрещено.... На том же канале есть реально плохой звоночек: девочка из-за футболиста отказывается кушать, пить и выходить замуж. Нервный срыв... Вот этого надо бояться... https://www.youtube.com/shorts/O7kzI0akrJY
Власне жило: народні звичаї чи економічно/соціальна необхідність?
Центр економічних і соціальних досліджень (BETAM) університету Бахчешехір існує з метою встановлення традиції, що ґрунтується на наукових дослідженнях, і є загальновизнаною дослідницькою платформою з метою забезпечення академічного середовища, інфраструктури фізичного та людського капіталу, необхідних для дослідження економічних і соціальних проблем Туреччини і Європи.
Цікаві свіжі дані про нерухомісить в Європі. 1. Згідно з дослідженням BETAM, рівень власності на житло в Туреччині, який у 2010 році становив 59 відсотків, у 2021 році знизився до 55,5 відсотка. Найбільше зниження спостерігалося в групі із середніми доходами. Тобто: кількість власників житла в Туреччині з роками зменшилася. 2. При аналізі показників володіння будинком/квартирою для різних груп доходу цей показник коливається від 51,3 до 46% у групі з найнижчим доходом і від 58,5 до 52,8% у групі із середнім доходом. В групі з високим доходом показник зменшився з 70,4 відсотка до 66,1%. 3. З іншого боку, рівень власності на житло в Туреччині порівнювали з Угорщиною, Польщею, Румунією, Мексикою, Чилі, Німеччиною та Швейцарією. 4. Виявилося, що рівень володіння житлом у Туреччині значно вищий, ніж у Німеччині та Швейцарії, де доходи значно вищі: 56 відсотків у Туреччині, 44 відсотки у Німеччині та 38 відсотків у Швейцарії. З тексту дослідження: «Це порівняння чітко показує, що не завжди діє дійсний економічний закон: чим вищий дохід на душу населення, тим вищий рівень власності на житло» 5. Країнами з найбільшою часткою власності на житло є: Румунія, Угорщина та Польща відповідно. Станом на 2020 рік у цих країнах володіли житлом 97, 88 і 79 відсотків (!!!) відповідно. 6. Було зазначено, що хоча дохід на душу населення в цих країнах такий же, як у Туреччині, рівень володіння житлом набагато вищий, ніж у Туреччині. Спільною рисою цих трьох країн є те, що вони колишні соціалістичні країни. 7. У цьому дослідженні було зазначено: «Продаж державного житла мешканцям за дешевими цінами після соціалістичного режиму в Румунії пояснює дуже високий рівень власності на житло в цій країні — 97,3 відсотка у 2010 році. Можна передбачити, що високий рівень власності на житло в Угорщині та Польщі є результатом подібного розвитку». За матеріалами: https://betam.bahcesehir.edu.tr/
Цікаво, а що в Україні з відсотком реальних власників житла? Яка частка людей отримала від жироного на квaртири соціалізЬма квартири?
P.S. Для довідки: я народився та виріс в приватному будинку, який побудували за вланий кошт мій батько (загинув в 40 років, пішовши на роботу в третю нічну зімну в один із засекречених заводів) та мати. Ні вони, ні я, ні мої брати/сестри ніколи не перебували на обліку в профспілках/установах на отримання дармового житла від держави та не отримували такого.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 гру, 2022 15:23, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Цікаво, а що в Україні з відсотком реальних власників житла? Всім вдалося на шару від держави отримати житло?
P.S. Для довідки: я народився та виріс в приватному будинку, який побудували за вланий кошт мій батько (загинув в 40 років, пішовши на роботу в третю нічну зімну в один із засекречених заводів) та мати. Ні вони, ні я ніколи не перебували на обліку в профспілках/установах на отримання дармового житла від держави та не отримували такого.
Я з покоління вже безквартирників - на власне житло треба заробити, аби не жити в Україні під мостом в коробці, але батькам дуже повезло отримати квартиру в совку. От і рахуйте скільки вклали трудів і скільки отримали - з 1917 по 1991 отримали одну квартиру в СРСР, з 1991 по 2022 - заробили на нуль квартир (вільна незалежна сучасна богата Україна).
Безкоштовно від держави отримали 3-к квартиру бітьки жінки. До цього - розповідали - про якесь страхіття: барак, в якому жило ледь не 2 десятка сімей, в майбутнього тестя та тещі була кімната 12 кв. м. В ній мешкали: тесть, теща, мати тестя та народилося - слава Богу - двоє дітей.