Додано: П'ят 23 гру, 2022 06:41

Життя інвестора в нерухомість за кордоном - соціально-економічний аспект



Цікаві дописи на "київській гілці" та на гілці про іміграцію про умови забезпеччення свого життя.

Вічне питання про те, де жити краще: у Венесуелі, в Монголії, Польщі чи в США.

Однозначну відповідь, гадаю, не можна знайти ніколи.

Занадто багато факторів на це впливає... Різні вимоги.

Для одного з учасників форуму критерієм номер 1 є наявність/відсутність поросятини.

Для іншого учасника форуму таким критерієм була та є можливість дитини навчатися в одному з кращих університетів Європи.

Першого можна зрозуміти: ні роботи, ні родини, ні житла, а дітей та жінку покинув вже давно.

Життєвий тупік.

Другого теж можна зрозуміти: що може бути крашим за вкладення в освіту дітей. Тим більше - розумних...

В цьому сенсі для мене цікавим була розмова з новим приятелем - він з Азербайджану, має типове прізвище: "Алієв".

Але останнні 20-25 років жив в Канаді і не тільки.

Але переїхав жити в Туреччину: в Анталію.

Тези спілкування мовою оригіналу... буква в букву...

- Zdravstvuyte, ya zvonil vam vcera na schet mashini , 30 dekabrya expiring . Vi skazali prishlete mne spisok dokumentov . Spasibo .

- Нужно сделать так: [Текст далі видалено, тому що стосується підготовки приватних докуменітв для розмитнення авто в Туреччині]

- Ok , vse ponyal . Spasibo vam . Vse sdelayu .

- Напишете как что получилось. Вы в самом деле из Канады в Анталию переехали?

- Da iz Kanadi . Da konechno obyazatelno napishu . Spasibo .

- Сейчас многие украинцы ищут счастье в Канаде. Но я знаю, что ежемесячно граждане Канады входят в ТОП-20 инвесторов в недвижимость Турции.

- Da ukraincev mnogo seycas . V kanade seycas ne tak xorosho , kak ranshe , v principe kak i vo vsem mire .

- Tamam.

- V Turcii mne nravitsya bolshe ))

- Ha-ha-ha! Сегодня приятели в Анкаре проходят биометрию для визы в Канаду... Смешанная семья: муж - турок, жена - украинка...

- Nu dlya menya primerno toje takje bilo , 22 goda tomu nazad kogda pereexal tuda , no posle pandemii uje mnogo chego isportilos . Strana bila shokoladnoy , ne znayu poka pojivem nemnogo v Turcii posmotrim kak budet dalshe .

- Интересные слова... В Канаде большая украинская диаспора, а вот так турецкая?

- Originally ya iz Azerbaijana , Baku . V Canade da bolshaya , no ya jil v Australia , Sydneye , tam v razi bolshe turkov . Esli v Toronto k primeru 15-20 tureckix restoranov , to v Sydneye 150-200 .

- Круто реально. Я был в Баку, причем сделал путешествие из Еревана в Баку... Было очень интересно. До встречи! Поговорим о Канаде как-нибудь при встрече в кафе.

- Wellcome!