Додано: Нед 25 гру, 2022 15:14

найбільшою часткою власності на житло

колишні соціалістичні країни.

Центр економічних і соціальних досліджень (BETAM) університету Бахчешехір існує з метою встановлення традиції, що ґрунтується на наукових дослідженнях, і є загальновизнаною дослідницькою платформою з метою забезпечення академічного середовища, інфраструктури фізичного та людського капіталу, необхідних для дослідження економічних і соціальних проблем Туреччини і Європи.Цікаві свіжі дані про нерухомісить в Європі.1. Згідно з дослідженням BETAM, рівень власності на житло в Туреччині, який у 2010 році становив 59 відсотків, у 2021 році знизився до 55,5 відсотка. Найбільше зниження спостерігалося в групі із середніми доходами. Тобто: кількість власників житла в Туреччині з роками зменшилася.2. При аналізі показників володіння будинком/квартирою для різних груп доходу цей показник коливається від 51,3 до 46% у групі з найнижчим доходом і від 58,5 до 52,8% у групі із середнім доходом. В групі з високим доходом показник зменшився з 70,4 відсотка до 66,1%.3. З іншого боку, рівень власності на житло в Туреччині порівнювали з Угорщиною, Польщею, Румунією, Мексикою, Чилі, Німеччиною та Швейцарією.4. Виявилося, що рівень володіння житлом у Туреччині значно вищий, ніж у Німеччині та Швейцарії, де доходи значно вищі: 56 відсотків у Туреччині, 44 відсотки у Німеччині та 38 відсотків у Швейцарії.З тексту дослідження: «Це порівняння чітко показує, що не завжди діє дійсний економічний закон: чим вищий дохід на душу населення, тим вищий рівень власності на житло»5. Країнами зє: Румунія, Угорщина та Польща відповідно.Станом на 2020 рік у цих країнах володіли житлом 97, 88 і 79 відсотків (!!!) відповідно.6. Було зазначено, що хоча дохід на душу населення в цих країнах такий же, як у Туреччині, рівень володіння житлом набагато вищий, ніж у Туреччині.Спільною рисою цих трьох країн є те, що вони7. У цьому дослідженні було зазначено:«Продаж державного житла мешканцям за дешевими цінами після соціалістичного режиму в Румунії пояснює дуже високий рівень власності на житло в цій країні — 97,3 відсотка у 2010 році.Можна передбачити, що високий рівень власності на житло в Угорщині та Польщі є результатом подібного розвитку».За матеріалами:Цікаво, а що в Україні з відсотком реальних власників житла?Яка частка людей отримала від жироного на квaртири соціалізЬма квартири?Для довідки: я народився та виріс в приватному будинку, який побудували за вланий кошт мій батько (загинув в 40 років, пішовши на роботу в третю нічну зімну в один із засекречених заводів) та мати. Ні вони, ні я, ні мої брати/сестри ніколи не перебували на обліку в профспілках/установах на отримання дармового житла від держави та не отримували такого.