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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 637638639640
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 07:54

Куди дивляться очі інвесторів в нерухомість в 2023 році?

Як відомо, декілька років тому в Туреччині було відкрито найбільший в світі аеропорт "Istanbul".
Старий аеропорт Стамбула (в Стамбулі 2 аеропорти), який опинився майже в центрі міста, було перепрофільовано: на більшій його частині іде масштабне будівництво державних лікарень, залишили 1 ЗПС для прийому тільки рейсів Cargo.

Правда, веж через 1 рік турків переплигнули китайці, побудувавши перший за розмірами в світі аеропорт, але аеропорт Стамбула все ж за обсягами перевезень є "Номер 1" в Європі.

В той же район Стамбула планується провести - грандіозне будівництво - новий суднохідний канал з Мармурового моря в Чорне. Існуючий канал Босфор вже не справляється, та - крім того - за Договором 1923 року не приносить Туреччині жодних прибутків.

Саме в цьому районі на березі Чорного моря планується розгорнути масштабне будівництво нових мікрорайонів.
Зображення
Деталі такі:
- Житлові будинки, торгові центри, резиденції та готелі передбачені в планах зонування району Карабурун площею 2,8 мільйона (!) квадратних метрів.
- Під житлове будівництво зарезервовано 1 млн 258 тис. 572 кв.м.
- На цій території буде побудовано 378 тисяч 223 кв.м. житла.
- Висота будинків не більше 3 поверхів (!).
- Під об’єкти торгівлі та туризму відведено 265 тис. 456 кв.м.
- 76 тисяч кв.м лісу, 13 тисяч 716 кв.м пасовищ, 9 тисяч кв.м сільськогосподарських угідь, 33 тисячі 876 кв.м пляжу будуть збережені в первинному вигляді.
- 52 тисячі кв.м - під заклади освіти, 12 тисяч кв.м під заклади охорони здоров'я, 43 тисячі кв.м під об'єкти соціально-культурного призначення та спортивні споруди.
- 40 тисяч кв.м рибальських притулків, 473 тисячі кв.м доріг.
У регіоні передбачається нове населення приблизно 10 тисяч осіб.
Цікаво, що поруч проходить нова автотраса міжнародного сполучення - вона ж є "об"їзною" Стамбула - дозволена швидкість руху 150 км на годину, 4 полоси в кожному напрямку (на мапі показана як траса "О-7)".

Інформації про Забудовників в мене немає.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 06:41

Життя інвестора в нерухомість за кордоном - соціально-економічний аспект

Цікаві дописи на "київській гілці" та на гілці про іміграцію про умови забезпеччення свого життя.
Вічне питання про те, де жити краще: у Венесуелі, в Монголії, Польщі чи в США.
Однозначну відповідь, гадаю, не можна знайти ніколи.
Занадто багато факторів на це впливає... Різні вимоги.
Для одного з учасників форуму критерієм номер 1 є наявність/відсутність поросятини.
Для іншого учасника форуму таким критерієм була та є можливість дитини навчатися в одному з кращих університетів Європи.
Першого можна зрозуміти: ні роботи, ні родини, ні житла, а дітей та жінку покинув вже давно.
Життєвий тупік.
Другого теж можна зрозуміти: що може бути крашим за вкладення в освіту дітей. Тим більше - розумних...
В цьому сенсі для мене цікавим була розмова з новим приятелем - він з Азербайджану, має типове прізвище: "Алієв".
Але останнні 20-25 років жив в Канаді і не тільки.
Але переїхав жити в Туреччину: в Анталію.
Тези спілкування мовою оригіналу... буква в букву...
- Zdravstvuyte, ya zvonil vam vcera na schet mashini , 30 dekabrya expiring . Vi skazali prishlete mne spisok dokumentov . Spasibo .
- Нужно сделать так: [Текст далі видалено, тому що стосується підготовки приватних докуменітв для розмитнення авто в Туреччині]
- Ok , vse ponyal . Spasibo vam . Vse sdelayu .
- Напишете как что получилось. Вы в самом деле из Канады в Анталию переехали?
- Da iz Kanadi . Da konechno obyazatelno napishu . Spasibo .
- Сейчас многие украинцы ищут счастье в Канаде. Но я знаю, что ежемесячно граждане Канады входят в ТОП-20 инвесторов в недвижимость Турции.
- Da ukraincev mnogo seycas . V kanade seycas ne tak xorosho , kak ranshe , v principe kak i vo vsem mire .
- Tamam.
- V Turcii mne nravitsya bolshe ))
- Ha-ha-ha! Сегодня приятели в Анкаре проходят биометрию для визы в Канаду... Смешанная семья: муж - турок, жена - украинка...
- Nu dlya menya primerno toje takje bilo , 22 goda tomu nazad kogda pereexal tuda , no posle pandemii uje mnogo chego isportilos . Strana bila shokoladnoy , ne znayu poka pojivem nemnogo v Turcii posmotrim kak budet dalshe .
- Интересные слова... В Канаде большая украинская диаспора, а вот так турецкая?
- Originally ya iz Azerbaijana , Baku . V Canade da bolshaya , no ya jil v Australia , Sydneye , tam v razi bolshe turkov . Esli v Toronto k primeru 15-20 tureckix restoranov , to v Sydneye 150-200 .
- Круто реально. Я был в Баку, причем сделал путешествие из Еревана в Баку... Было очень интересно. До встречи! Поговорим о Канаде как-нибудь при встрече в кафе.
- Wellcome!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:36

Акурт, это плохие звоночки: https://youtube.com/shorts/zOyLZvWU2zw?feature=share
Очень. Сорян что нарушаю идиллию. Просто думал, что все уже успокоилось - куда там.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:16

  airmax78 написав:Акурт, это плохие звоночки: https://youtube.com/shorts/zOyLZvWU2zw?feature=share
Очень. Сорян что нарушаю идиллию. Просто думал, что все уже успокоилось - куда там.

Ну подумаєш, вивчив список людей (походу величенький) фамілії яких не треба казати в слух - і живеш собі припіваючи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:20

  airmax78 написав:Акурт, это плохие звоночки: https://youtube.com/shorts/zOyLZvWU2zw?feature=share
Очень. Сорян что нарушаю идиллию. Просто думал, что все уже успокоилось - куда там.

Это у Вас просто истерика.
"Плохие звоночки"... "И мальчики кровавые в глазах.." (Пушкин). И футболист, уехавший ДВАДЦАТЬ лет назад в Австрию... ошибся, в США...
Изучайте историю: больше всего упоминать запрещено было людей, уехавших из СССР...
Сейчас вон на ЭрЭфии уже запретили Пугачеву: изъяты все песни/клипы из эфира, все портреты и упоминания... Упоминать "примадонну" везде уже запрещено....
На том же канале есть реально плохой звоночек: девочка из-за футболиста отказывается кушать, пить и выходить замуж. Нервный срыв... Вот этого надо бояться...
https://www.youtube.com/shorts/O7kzI0akrJY
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:14

Власне жило: народні звичаї чи економічно/соціальна необхідність?

Центр економічних і соціальних досліджень (BETAM) університету Бахчешехір існує з метою встановлення традиції, що ґрунтується на наукових дослідженнях, і є загальновизнаною дослідницькою платформою з метою забезпечення академічного середовища, інфраструктури фізичного та людського капіталу, необхідних для дослідження економічних і соціальних проблем Туреччини і Європи.

Цікаві свіжі дані про нерухомісить в Європі.
1. Згідно з дослідженням BETAM, рівень власності на житло в Туреччині, який у 2010 році становив 59 відсотків, у 2021 році знизився до 55,5 відсотка. Найбільше зниження спостерігалося в групі із середніми доходами. Тобто: кількість власників житла в Туреччині з роками зменшилася.
2. При аналізі показників володіння будинком/квартирою для різних груп доходу цей показник коливається від 51,3 до 46% у групі з найнижчим доходом і від 58,5 до 52,8% у групі із середнім доходом. В групі з високим доходом показник зменшився з 70,4 відсотка до 66,1%.
3. З іншого боку, рівень власності на житло в Туреччині порівнювали з Угорщиною, Польщею, Румунією, Мексикою, Чилі, Німеччиною та Швейцарією.
4. Виявилося, що рівень володіння житлом у Туреччині значно вищий, ніж у Німеччині та Швейцарії, де доходи значно вищі: 56 відсотків у Туреччині, 44 відсотки у Німеччині та 38 відсотків у Швейцарії.
З тексту дослідження: «Це порівняння чітко показує, що не завжди діє дійсний економічний закон: чим вищий дохід на душу населення, тим вищий рівень власності на житло»
5. Країнами з найбільшою часткою власності на житло є: Румунія, Угорщина та Польща відповідно.
Станом на 2020 рік у цих країнах володіли житлом 97, 88 і 79 відсотків (!!!) відповідно.
6. Було зазначено, що хоча дохід на душу населення в цих країнах такий же, як у Туреччині, рівень володіння житлом набагато вищий, ніж у Туреччині.
Спільною рисою цих трьох країн є те, що вони колишні соціалістичні країни.
7. У цьому дослідженні було зазначено:
«Продаж державного житла мешканцям за дешевими цінами після соціалістичного режиму в Румунії пояснює дуже високий рівень власності на житло в цій країні — 97,3 відсотка у 2010 році.
Можна передбачити, що високий рівень власності на житло в Угорщині та Польщі є результатом подібного розвитку».
За матеріалами: https://betam.bahcesehir.edu.tr/

Цікаво, а що в Україні з відсотком реальних власників житла?
Яка частка людей отримала від жироного на квaртири соціалізЬма квартири?

P.S. Для довідки: я народився та виріс в приватному будинку, який побудували за вланий кошт мій батько (загинув в 40 років, пішовши на роботу в третю нічну зімну в один із засекречених заводів) та мати. Ні вони, ні я, ні мої брати/сестри ніколи не перебували на обліку в профспілках/установах на отримання дармового житла від держави та не отримували такого.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 гру, 2022 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Цікаво, а що в Україні з відсотком реальних власників житла?
Всім вдалося на шару від держави отримати житло?

P.S. Для довідки: я народився та виріс в приватному будинку, який побудували за вланий кошт мій батько (загинув в 40 років, пішовши на роботу в третю нічну зімну в один із засекречених заводів) та мати. Ні вони, ні я ніколи не перебували на обліку в профспілках/установах на отримання дармового житла від держави та не отримували такого.

Я з покоління вже безквартирників - на власне житло треба заробити, аби не жити в Україні під мостом в коробці, але батькам дуже повезло отримати квартиру в совку. От і рахуйте скільки вклали трудів і скільки отримали - з 1917 по 1991 отримали одну квартиру в СРСР, з 1991 по 2022 - заробили на нуль квартир (вільна незалежна сучасна богата Україна).
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:48

Ситуація на ринку орендної нерухомості в Анталії станом на 26.12.2022

За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців:
1) на ринку здачі житла в оренду: ринок стоїть на місці.
2) ажіотаж, коли брали в оренду все - навіть із серії "На тобі Боже, що мені не годится" - пройшов.
3) під час ажіотажу були періоди, коли реально не було чого запропонувати орендарям. Ціни підскочили до 1000 доларів за квартиру 1+1.
4) є випадки "зворотньої тенденції" орендарі, які взяли квартиру в оренду за 12 000 лір, висувають ультиматум орендодавцю: "Або я виїжджаю, або знижуйте оренду до 9 000 лір" (знижка в 25%).
ОРЕНДОДАВЦІ БЕЗ ВАГАНЬ ПОГОДЖУЮТЬСЯ. Мудро - я так вважаю...
5) Досить великий діапазон цін в оренду, наприклад, для 2+1: від 8000 лір (430 доларів) до 17 000 лір (900 доларів).

Приятель виставив в оренду квартиру 2+1, куплену в 2018 за 45 000 євро за 950 доларів, включаючи всю комуналку та всі платежі ("маркетінговий хід" - навіть включив квартплату в ОСББ та за інтернет) - здав нашим українцям за 800 доларів + комунальні.
Прибутковість інвестиції станом на сьогодні:
45 000 - 100%
12*800*1,06 -x%
x%= 12*800*1,06*100/45000=22,6% в євро.
Цікаво, що всі або майже всі індивідууми, які активно поливали лайном гілку про інвестиції за кордон, починаючи з вересня 2018 року, на сьогодні не тільки опинимлся в повній життєвій калюжі, відговоривши учасників форуму від інвестицій, але і - ПРОДОВЖУЮТЬ щодня писати та писати на цьому форумі.
Що тут сказати: горе - велике горе - хВахівці.
А ось як Ви вірили/повірили тонам/виваркам/відрам лайна та гидоти - дивно... дуже дивно...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:05

Ситуація на ринку інвестиційної нерухомості в Анталії станом на 26.12.2022

На ринку нерухомості для інвестицій: стабілізація з невеликою тенденцією для збільшення цін.
- квартири 1+1 в нормальному районі - новобудова - все "під ключ" - можна купити за ціною від 2 800 000 до 4 000 000 лір (150 000 - 215 000$).
Вторинний ринок: будинок не старший 5 років - 2 500 000 - 3 500 000 лір (135 000 - 188 000$).
Для довідки:
- на моїй вулиці квартир 1+1 в будинках немає, на сусідінй вулиці є в продажу три квартири за ціною в 3 250 000 лір або 174 000 доларів. Нагадаю: я інвестував в вересні 2018 року 49 500 доларів США.
- у відомому форумчанaм комплексі Casa Grande - там можна було інвестувати в 2019/2021 роках 60 000 євро в квартири 1+1 - прочитавши інфо на цьому форумі - та вкластися без посредників/рієлторів - з"явилася одна пропозиція за 2 995 000 лір або 152 000 євро.
Слава Богу, у двох форумчан вистачило розуму послухати мене, а не відомих "тАвАрИсЧев".
Зображення
Тут ще важливо, що за ці гроші виставлено квартиру на "нульовому" поверсі. Це одна з квартир праворуч - за парасольками. Наші люди вклалися в корпус "А" - його видно вглибині.
Слава Богу, наші форумчани вклалися на поверхах вище - зазвичай тоді ціни на 20% виші...

В преміум сегменті - велике різноманіття цін: за квартири 2+1 площею в 100 кв. м просять від 8 000 000 лір до 8 800 000 лір (близько 470 000 доларів. ще пару тижнів - місяць тому була максимальна ціна в 440 000 доларів).
У верхній частині преміум-сегменту ціни орінтовно в 12 000 000 лір (650 000 доларів).
Вже там, де за 3+1 були ціни в 12 000 000 лір з"явилися ціни по 13 500 000 лір (720 000 доларів).

P.S. Басейн ЖК на фото вище дуже не подобався одному великому фахівцю з КРЖН (який ніколи не мав нерухомості в Києві, але є основними головним лідуючим консультантом з КРЖН).
akurt
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