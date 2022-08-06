RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 637638639640
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 07:54

Куди дивляться очі інвесторів в нерухомість в 2023 році?

Як відомо, декілька років тому в Туреччині було відкрито найбільший в світі аеропорт "Istanbul".
Старий аеропорт Стамбула (в Стамбулі 2 аеропорти), який опинився майже в центрі міста, було перепрофільовано: на більшій його частині іде масштабне будівництво державних лікарень, залишили 1 ЗПС для прийому тільки рейсів Cargo.

Правда, веж через 1 рік турків переплигнули китайці, побудувавши перший за розмірами в світі аеропорт, але аеропорт Стамбула все ж за обсягами перевезень є "Номер 1" в Європі.

В той же район Стамбула планується провести - грандіозне будівництво - новий суднохідний канал з Мармурового моря в Чорне. Існуючий канал Босфор вже не справляється, та - крім того - за Договором 1923 року не приносить Туреччині жодних прибутків.

Саме в цьому районі на березі Чорного моря планується розгорнути масштабне будівництво нових мікрорайонів.
Зображення
Деталі такі:
- Житлові будинки, торгові центри, резиденції та готелі передбачені в планах зонування району Карабурун площею 2,8 мільйона (!) квадратних метрів.
- Під житлове будівництво зарезервовано 1 млн 258 тис. 572 кв.м.
- На цій території буде побудовано 378 тисяч 223 кв.м. житла.
- Висота будинків не більше 3 поверхів (!).
- Під об’єкти торгівлі та туризму відведено 265 тис. 456 кв.м.
- 76 тисяч кв.м лісу, 13 тисяч 716 кв.м пасовищ, 9 тисяч кв.м сільськогосподарських угідь, 33 тисячі 876 кв.м пляжу будуть збережені в первинному вигляді.
- 52 тисячі кв.м - під заклади освіти, 12 тисяч кв.м під заклади охорони здоров'я, 43 тисячі кв.м під об'єкти соціально-культурного призначення та спортивні споруди.
- 40 тисяч кв.м рибальських притулків, 473 тисячі кв.м доріг.
У регіоні передбачається нове населення приблизно 10 тисяч осіб.
Цікаво, що поруч проходить нова автотраса міжнародного сполучення - вона ж є "об"їзною" Стамбула - дозволена швидкість руху 150 км на годину, 4 полоси в кожному напрямку (на мапі показана як траса "О-7)".

Інформації про Забудовників в мене немає.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2817 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 06:41

Життя інвестора в нерухомість за кордоном - соціально-економічний аспект

Цікаві дописи на "київській гілці" та на гілці про іміграцію про умови забезпеччення свого життя.
Вічне питання про те, де жити краще: у Венесуелі, в Монголії, Польщі чи в США.
Однозначну відповідь, гадаю, не можна знайти ніколи.
Занадто багато факторів на це впливає... Різні вимоги.
Для одного з учасників форуму критерієм номер 1 є наявність/відсутність поросятини.
Для іншого учасника форуму таким критерієм була та є можливість дитини навчатися в одному з кращих університетів Європи.
Першого можна зрозуміти: ні роботи, ні родини, ні житла, а дітей та жінку покинув вже давно.
Життєвий тупік.
Другого теж можна зрозуміти: що може бути крашим за вкладення в освіту дітей. Тим більше - розумних...
В цьому сенсі для мене цікавим була розмова з новим приятелем - він з Азербайджану, має типове прізвище: "Алієв".
Але останнні 20-25 років жив в Канаді і не тільки.
Але переїхав жити в Туреччину: в Анталію.
Тези спілкування мовою оригіналу... буква в букву...
- Zdravstvuyte, ya zvonil vam vcera na schet mashini , 30 dekabrya expiring . Vi skazali prishlete mne spisok dokumentov . Spasibo .
- Нужно сделать так: [Текст далі видалено, тому що стосується підготовки приватних докуменітв для розмитнення авто в Туреччині]
- Ok , vse ponyal . Spasibo vam . Vse sdelayu .
- Напишете как что получилось. Вы в самом деле из Канады в Анталию переехали?
- Da iz Kanadi . Da konechno obyazatelno napishu . Spasibo .
- Сейчас многие украинцы ищут счастье в Канаде. Но я знаю, что ежемесячно граждане Канады входят в ТОП-20 инвесторов в недвижимость Турции.
- Da ukraincev mnogo seycas . V kanade seycas ne tak xorosho , kak ranshe , v principe kak i vo vsem mire .
- Tamam.
- V Turcii mne nravitsya bolshe ))
- Ha-ha-ha! Сегодня приятели в Анкаре проходят биометрию для визы в Канаду... Смешанная семья: муж - турок, жена - украинка...
- Nu dlya menya primerno toje takje bilo , 22 goda tomu nazad kogda pereexal tuda , no posle pandemii uje mnogo chego isportilos . Strana bila shokoladnoy , ne znayu poka pojivem nemnogo v Turcii posmotrim kak budet dalshe .
- Интересные слова... В Канаде большая украинская диаспора, а вот так турецкая?
- Originally ya iz Azerbaijana , Baku . V Canade da bolshaya , no ya jil v Australia , Sydneye , tam v razi bolshe turkov . Esli v Toronto k primeru 15-20 tureckix restoranov , to v Sydneye 150-200 .
- Круто реально. Я был в Баку, причем сделал путешествие из Еревана в Баку... Было очень интересно. До встречи! Поговорим о Канаде как-нибудь при встрече в кафе.
- Wellcome!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2817 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:36

Акурт, это плохие звоночки: https://youtube.com/shorts/zOyLZvWU2zw?feature=share
Очень. Сорян что нарушаю идиллию. Просто думал, что все уже успокоилось - куда там.
airmax78
 
Повідомлень: 41589
З нами з: 25.10.12
Подякував: 953 раз.
Подякували: 5124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:16

  airmax78 написав:Акурт, это плохие звоночки: https://youtube.com/shorts/zOyLZvWU2zw?feature=share
Очень. Сорян что нарушаю идиллию. Просто думал, что все уже успокоилось - куда там.

Ну подумаєш, вивчив список людей (походу величенький) фамілії яких не треба казати в слух - і живеш собі припіваючи.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7112
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:20

  airmax78 написав:Акурт, это плохие звоночки: https://youtube.com/shorts/zOyLZvWU2zw?feature=share
Очень. Сорян что нарушаю идиллию. Просто думал, что все уже успокоилось - куда там.

Это у Вас просто истерика.
"Плохие звоночки"... "И мальчики кровавые в глазах.." (Пушкин). И футболист, уехавший ДВАДЦАТЬ лет назад в Австрию... ошибся, в США...
Изучайте историю: больше всего упоминать запрещено было людей, уехавших из СССР...
Сейчас вон на ЭрЭфии уже запретили Пугачеву: изъяты все песни/клипы из эфира, все портреты и упоминания... Упоминать "примадонну" везде уже запрещено....
На том же канале есть реально плохой звоночек: девочка из-за футболиста отказывается кушать, пить и выходить замуж. Нервный срыв... Вот этого надо бояться...
https://www.youtube.com/shorts/O7kzI0akrJY
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2817 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:14

Власне жило: народні звичаї чи економічно/соціальна необхідність?

Центр економічних і соціальних досліджень (BETAM) університету Бахчешехір існує з метою встановлення традиції, що ґрунтується на наукових дослідженнях, і є загальновизнаною дослідницькою платформою з метою забезпечення академічного середовища, інфраструктури фізичного та людського капіталу, необхідних для дослідження економічних і соціальних проблем Туреччини і Європи.

Цікаві свіжі дані про нерухомісить в Європі.
1. Згідно з дослідженням BETAM, рівень власності на житло в Туреччині, який у 2010 році становив 59 відсотків, у 2021 році знизився до 55,5 відсотка. Найбільше зниження спостерігалося в групі із середніми доходами. Тобто: кількість власників житла в Туреччині з роками зменшилася.
2. При аналізі показників володіння будинком/квартирою для різних груп доходу цей показник коливається від 51,3 до 46% у групі з найнижчим доходом і від 58,5 до 52,8% у групі із середнім доходом. В групі з високим доходом показник зменшився з 70,4 відсотка до 66,1%.
3. З іншого боку, рівень власності на житло в Туреччині порівнювали з Угорщиною, Польщею, Румунією, Мексикою, Чилі, Німеччиною та Швейцарією.
4. Виявилося, що рівень володіння житлом у Туреччині значно вищий, ніж у Німеччині та Швейцарії, де доходи значно вищі: 56 відсотків у Туреччині, 44 відсотки у Німеччині та 38 відсотків у Швейцарії.
З тексту дослідження: «Це порівняння чітко показує, що не завжди діє дійсний економічний закон: чим вищий дохід на душу населення, тим вищий рівень власності на житло»
5. Країнами з найбільшою часткою власності на житло є: Румунія, Угорщина та Польща відповідно.
Станом на 2020 рік у цих країнах володіли житлом 97, 88 і 79 відсотків (!!!) відповідно.
6. Було зазначено, що хоча дохід на душу населення в цих країнах такий же, як у Туреччині, рівень володіння житлом набагато вищий, ніж у Туреччині.
Спільною рисою цих трьох країн є те, що вони колишні соціалістичні країни.
7. У цьому дослідженні було зазначено:
«Продаж державного житла мешканцям за дешевими цінами після соціалістичного режиму в Румунії пояснює дуже високий рівень власності на житло в цій країні — 97,3 відсотка у 2010 році.
Можна передбачити, що високий рівень власності на житло в Угорщині та Польщі є результатом подібного розвитку».
За матеріалами: https://betam.bahcesehir.edu.tr/

Цікаво, а що в Україні з відсотком реальних власників житла?
Яка частка людей отримала від жироного на квaртири соціалізЬма квартири?

P.S. Для довідки: я народився та виріс в приватному будинку, який побудували за вланий кошт мій батько (загинув в 40 років, пішовши на роботу в третю нічну зімну в один із засекречених заводів) та мати. Ні вони, ні я, ні мої брати/сестри ніколи не перебували на обліку в профспілках/установах на отримання дармового житла від держави та не отримували такого.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 гру, 2022 15:23, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2817 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Цікаво, а що в Україні з відсотком реальних власників житла?
Всім вдалося на шару від держави отримати житло?

P.S. Для довідки: я народився та виріс в приватному будинку, який побудували за вланий кошт мій батько (загинув в 40 років, пішовши на роботу в третю нічну зімну в один із засекречених заводів) та мати. Ні вони, ні я ніколи не перебували на обліку в профспілках/установах на отримання дармового житла від держави та не отримували такого.

Я з покоління вже безквартирників - на власне житло треба заробити, аби не жити в Україні під мостом в коробці, але батькам дуже повезло отримати квартиру в совку. От і рахуйте скільки вклали трудів і скільки отримали - з 1917 по 1991 отримали одну квартиру в СРСР, з 1991 по 2022 - заробили на нуль квартир (вільна незалежна сучасна богата Україна).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7112
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:48

Ситуація на ринку орендної нерухомості в Анталії станом на 26.12.2022

За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців:
1) на ринку здачі житла в оренду: ринок стоїть на місці.
2) ажіотаж, коли брали в оренду все - навіть із серії "На тобі Боже, що мені не годится" - пройшов.
3) під час ажіотажу були періоди, коли реально не було чого запропонувати орендарям. Ціни підскочили до 1000 доларів за квартиру 1+1.
4) є випадки "зворотньої тенденції" орендарі, які взяли квартиру в оренду за 12 000 лір, висувають ультиматум орендодавцю: "Або я виїжджаю, або знижуйте оренду до 9 000 лір" (знижка в 25%).
ОРЕНДОДАВЦІ БЕЗ ВАГАНЬ ПОГОДЖУЮТЬСЯ. Мудро - я так вважаю...
5) Досить великий діапазон цін в оренду, наприклад, для 2+1: від 8000 лір (430 доларів) до 17 000 лір (900 доларів).

Приятель виставив в оренду квартиру 2+1, куплену в 2018 за 45 000 євро за 950 доларів, включаючи всю комуналку та всі платежі ("маркетінговий хід" - навіть включив квартплату в ОСББ та за інтернет) - здав нашим українцям за 800 доларів + комунальні.
Прибутковість інвестиції станом на сьогодні:
45 000 - 100%
12*800*1,06 -x%
x%= 12*800*1,06*100/45000=22,6% в євро.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 гру, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2817 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:05

Ситуація на ринку інвестиційної нерухомості в Анталії станом на 26.12.2022

На ринку нерухомості для інвестицій: стабілізація з невеликою тенденцією для збільшення цін.
- квартири 1+1 в нормальному районі - новобудова - все "під ключ" - можна купити за ціною від 2 800 000 до 4 000 000 лір (150 000 - 215 000$).
Вторинний ринок: будинок не старший 5 років - 2 500 000 - 3 500 000 лір (135 000 - 188 000$).
Для довідки:
- на моїй вулиці квартир 1+1 в будинках немає, на сусідінй вулиці є в продажу три квартири за ціною в 3 250 000 лір або 174 000 доларів. Нагадаю: я інвестував в вересні 2018 року 49 500 доларів США.
- у відомому форумчанaм комплексі Casa Grande - там можна було інвестувати в 2019/2021 роках 60 000 євро в квартири 1+1 - прочитавши інфо на цьому форумі - та вкластися без посредників/рієлторів - з"явилася одна пропозиція за 2 995 000 лір або 152 000 євро.
Слава Богу, у двох форумчан вистачило розуму послухати мене, а не відомих "тАвАрИсЧєв".
Зображення
Тут ще важливо, що за ці гроші виставлено квартиру на "нульовому" поверсі. Це одна з квартир праворуч - за парасольками. Наші люди вклалися в корпус "А" - його видно вглибині.
Слава Богу, наші форумчани вклалися на поверхах вище - зазвичай тоді ціни на 20% виші...

В преміум сегменті - велике різноманіття цін: за квартири 2+1 площею в 100 кв. м просять від 8 000 000 лір до 8 800 000 лір (близько 470 000 доларів. ще пару тижнів - місяць тому була максимальна ціна в 440 000 доларів).
У верхній частині преміум-сегменту ціни орінтовно в 12 000 000 лір (650 000 доларів).
Вже там, де за 3+1 були ціни в 12 000 000 лір з"явилися ціни по 13 500 000 лір (720 000 доларів).

P.S. Басейн ЖК на фото вище дуже не подобався одному великому фахівцю з КРЖН (який ніколи не мав нерухомості в Києві, але є основними головним лідуючим консультантом з КРЖН).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2817 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:49

Новини нерухомості Туреччини

Уряд Туреччини занепокоєний тим, що громадяни росії є основними орендарями нерухомості в Туреччині останніх місяців - та прийняв суттєві обмеження в царині отримання ВНП в Туреччині саме для громадян ЕрЕфії за фактом оренди квартири:
- зміни стосуються тих громадян ЕрЕфії, хто подає Заяви на ВНП з 27.12.2022;
- НЕ стосується тих, хто встиг подати заяви до 26.12.2022 або подає на продовження діючого;
- з 26.12.2022 при ПЕРВИННІЙ подачі Заяви на ВНП:
а) при подічі Заяви пенсіонером треба надати документ з АПОСТИЛЕМ про те, що вони пенсіонери та розмір пенсії складає....
б) при подачі Заяви тим, хто працює віддалено (ІТ-ники, АНТИчмобіки - караул!!!!) - документ, який підтверджує дохід від компанії, в якій вони працюють. Документ з АПОСТИЛЕМ (!).
в) не приймаються виписки з банку про стан рахунку, наявність коштів та довідки про переведення коштів з РФ.

Якщо Заявку на ВНП громадянину ЕрЕфії відхилили - повторну заявку можна подати не раніше, ніж через 6 місяців (фактично треба покинути Турецьку республіку).

Змін у наданні ВНП громаднам ЕрЕфії за фактом купівлі квартири немає.

Це надало можливість "чорним рієлторам" з числа наших українців та з числа турків висловити припущення, що це буде стимулювати купівлю квартир росіянами.

Змін для українців немає: запис на рандеву відбувається вже на березень 2023 року.
Випадків відмови в наданні ВНП громадянам України не зафіксовано.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2817 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 637638639640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 958, 959, 960
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9598 5495924
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 гру, 2022 12:45
Успіх
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23430 15082305
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 гру, 2022 10:51
Investor_K
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 372763
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.