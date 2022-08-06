Як всі вже зрозуміли - з головних атрибутів обсягу повітря, який міститься між двома залізобетонними перекриттями та обмеженим по боках чимось, що називають "цегла", - зовсім непотрібними виявилися "модні МОПи". Обсяг повітря чомусь мав назву "квартира".
А що в тій країні, де немає самого головного для одного з учасників форуму - поросятини?
Сьогодні зранку з нашими людьми відвідав декілька ЖК, які було здано в експлуатацію в 2022 році:
CasaLuna, Gardena rersidans та CasaMax.
В останньому з них з підземного паркінгу при нас виїжджало авто з номерами серії АХ (Україна, за кермом - жінка).
Поговорили. Цей ЖК складається з 10 корпусів на 400 квартир: 2+1, 3+1 та 4+1.
(Перші два - тільки квратири 3+1).
Спеціально подивилися: на території 4 (чотири) дизель-генератора потужністю 400 кВА.
За повідмомленням наших респондентів, вони працювали в 2022 році 1 (один) раз. Але вони є (!) і вони встановлені Забудовником. Ніхто не виловлює - як написано на іншій гілці - "бідних" та "тих, хто мешкає за кордоном", щоби зібрати по 25 000 гривень на дизель-генератор.
Так ось цікава новина:
Зі змінами в нормативних актах, підготовлених Міністерством навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату, перехід до концепції «будівель з майже нульовим енергоспоживанням», яка має більшу енергоефективність, ніж звичайні будівлі, і забезпечує певну частину енергії, що використовується з відновлюваних джерел, з 1 січня поступово вводитимуться в обов’язковий режим.
З 1 січня 2023 року це є обов"язковим для всіх будинків із загальною площею забудови понад 5 тис. кв.
Ці будівлі повинні будуть споживати принаймні 5 відсотків енергії, яку вони споживають з відновлюваних джерел енергії, таких як: панелі сонячної енергії, енергія вітру та теплові насоси.
Згідно з Постановою, з 1 січня 2023 року ліцензії НЕ видаватимуться на будівлі, проєкти яких не виготовлені відповідним чином.
Збільшуються вимоги до утеплення стін будинків: товщину ізоляційних матеріалів, які використовуються для теплоізоляції, потрібно буде збільшити щонайменше на 2 сантиметри. У цьому контексті мінімальна товщина теплоізоляційного матеріалу зросте з 5 сантиметрів до 7-8 сантиметрів у Стамбулі та з 6 сантиметрів до 8-9 сантиметрів в Анкарі.
Крім того, будуть покращені показники теплоізоляції вікон.
З 1 січня 2025 року його також ввели в обов’язковість поширити на всі будинки площею понад 2 тисячі квадратних метрів і забезпечити не менше 10 відсотків споживаної енергії з відновлюваних джерел енергії.
Таким чином буде забезпечено, що будівлі споживатимуть у середньому на 25 відсотків менше енергії без погіршення умов теплового комфорту.
Економічна складова: З будівництвом будівель відповідно до цих умов після 2023 року планується скоротити рахунок Туреччини за імпорт енергоресурсів на 10 мільярдів лір на рік (близько 600 000 000 доларів), а до 2025 року очікується, що щорічне зниження досягне 15 мільярдів лір (близько 1 мільярда доларів).
Джерело інформації:
P.S. За прогнозом синоптиків 31 грудня 2022 та 01 січня 2023 року в Анталії очікується не менше 20 градусів тепла.
За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців прибувають люди в Анталію щоби "пережити зиму".