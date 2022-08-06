Додано: Сер 28 гру, 2022 11:38

встановлені Забудовником

концепції «будівель з майже нульовим енергоспоживанням

з 1 січня поступово вводитимуться в обов’язковий режим.

ліцензії НЕ видаватимуться

Економічна складова:

?"Як всі вже зрозуміли - з головних атрибутів обсягу повітря, який міститься між двома залізобетонними перекриттями та обмеженим по боках чимось, що називають "цегла", - зовсім непотрібними виявилися "модні МОПи". Обсяг повітря чомусь мав назву "квартира".А що в тій країні, де немає самого головного для одного з учасників форуму - поросятини?Сьогодні зранку з нашими людьми відвідав декілька ЖК, які було здано в експлуатацію в 2022 році:CasaLuna, Gardena rersidans та CasaMax.В останньому з них з підземного паркінгу при нас виїжджало авто з номерами серії АХ (Україна, за кермом - жінка).Поговорили. Цей ЖК складається з 10 корпусів на 400 квартир: 2+1, 3+1 та 4+1.(Перші два - тільки квратири 3+1).Спеціально подивилися: на території 4 (чотири) дизель-генератора потужністю 400 кВА.За повідмомленням наших респондентів, вони працювали в 2022 році 1 (один) раз. Але вони є (!) і вони. Ніхто не виловлює - як написано на іншій гілці - "бідних" та "тих, хто мешкає за кордоном", щоби зібрати по 25 000 гривень на дизель-генератор.Так ось цікава новина:Зі змінами в нормативних актах, підготовлених Міністерством навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату, перехід до», яка має більшу енергоефективність, ніж звичайні будівлі, і забезпечує певну частину енергії, що використовується з відновлюваних джерел,З 1 січня 2023 року це є обов"язковим для всіх будинків із загальною площею забудови понад 5 тис. кв.Ці будівлі повинні будуть споживати принаймні 5 відсотків енергії, яку вони споживають з відновлюваних джерел енергії, таких як: панелі сонячної енергії, енергія вітру та теплові насоси.Згідно з Постановою, з 1 січня 2023 рокуна будівлі, проєкти яких не виготовлені відповідним чином.Збільшуються вимоги до утеплення стін будинків: товщину ізоляційних матеріалів, які використовуються для теплоізоляції, потрібно буде збільшити щонайменше на 2 сантиметри. У цьому контексті мінімальна товщина теплоізоляційного матеріалу зросте з 5 сантиметрів до 7-8 сантиметрів у Стамбулі та з 6 сантиметрів до 8-9 сантиметрів в Анкарі.Крім того, будуть покращені показники теплоізоляції вікон.З 1 січня 2025 року його також ввели в обов’язковість поширити на всі будинки площею понад 2 тисячі квадратних метрів і забезпечити не менше 10 відсотків споживаної енергії з відновлюваних джерел енергії.Таким чином буде забезпечено, що будівлі споживатимуть у середньому на 25 відсотків менше енергії без погіршення умов теплового комфорту.З будівництвом будівель відповідно до цих умов після 2023 року планується скоротити рахунок Туреччини за імпорт енергоресурсів на 10 мільярдів лір на рік (близько 600 000 000 доларів), а до 2025 року очікується, що щорічне зниження досягне 15 мільярдів лір (близько 1 мільярда доларів).Джерело інформації:За прогнозом синоптиків 31 грудня 2022 та 01 січня 2023 року в Анталії очікується не менше 20 градусів тепла.За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців прибувають люди в Анталію щоби "пережити зиму".