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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 638639640641
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:38

"Понты, понты - где ваша сладость?"

Як всі вже зрозуміли - з головних атрибутів обсягу повітря, який міститься між двома залізобетонними перекриттями та обмеженим по боках чимось, що називають "цегла", - зовсім непотрібними виявилися "модні МОПи". Обсяг повітря чомусь мав назву "квартира".

А що в тій країні, де немає самого головного для одного з учасників форуму - поросятини?
Сьогодні зранку з нашими людьми відвідав декілька ЖК, які було здано в експлуатацію в 2022 році:
CasaLuna, Gardena rersidans та CasaMax.
В останньому з них з підземного паркінгу при нас виїжджало авто з номерами серії АХ (Україна, за кермом - жінка).
Поговорили. Цей ЖК складається з 10 корпусів на 400 квартир: 2+1, 3+1 та 4+1.
(Перші два - тільки квратири 3+1).
Спеціально подивилися: на території 4 (чотири) дизель-генератора потужністю 400 кВА.
За повідмомленням наших респондентів, вони працювали в 2022 році 1 (один) раз. Але вони є (!) і вони встановлені Забудовником. Ніхто не виловлює - як написано на іншій гілці - "бідних" та "тих, хто мешкає за кордоном", щоби зібрати по 25 000 гривень на дизель-генератор.

Так ось цікава новина:
Зі змінами в нормативних актах, підготовлених Міністерством навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату, перехід до концепції «будівель з майже нульовим енергоспоживанням», яка має більшу енергоефективність, ніж звичайні будівлі, і забезпечує певну частину енергії, що використовується з відновлюваних джерел, з 1 січня поступово вводитимуться в обов’язковий режим.
З 1 січня 2023 року це є обов"язковим для всіх будинків із загальною площею забудови понад 5 тис. кв.
Ці будівлі повинні будуть споживати принаймні 5 відсотків енергії, яку вони споживають з відновлюваних джерел енергії, таких як: панелі сонячної енергії, енергія вітру та теплові насоси.

Згідно з Постановою, з 1 січня 2023 року ліцензії НЕ видаватимуться на будівлі, проєкти яких не виготовлені відповідним чином.

Збільшуються вимоги до утеплення стін будинків: товщину ізоляційних матеріалів, які використовуються для теплоізоляції, потрібно буде збільшити щонайменше на 2 сантиметри. У цьому контексті мінімальна товщина теплоізоляційного матеріалу зросте з 5 сантиметрів до 7-8 сантиметрів у Стамбулі та з 6 сантиметрів до 8-9 сантиметрів в Анкарі.
Крім того, будуть покращені показники теплоізоляції вікон.

З 1 січня 2025 року його також ввели в обов’язковість поширити на всі будинки площею понад 2 тисячі квадратних метрів і забезпечити не менше 10 відсотків споживаної енергії з відновлюваних джерел енергії.
Таким чином буде забезпечено, що будівлі споживатимуть у середньому на 25 відсотків менше енергії без погіршення умов теплового комфорту.

Економічна складова: З будівництвом будівель відповідно до цих умов після 2023 року планується скоротити рахунок Туреччини за імпорт енергоресурсів на 10 мільярдів лір на рік (близько 600 000 000 доларів), а до 2025 року очікується, що щорічне зниження досягне 15 мільярдів лір (близько 1 мільярда доларів).

Джерело інформації: https://csb.gov.tr/

P.S. За прогнозом синоптиків 31 грудня 2022 та 01 січня 2023 року в Анталії очікується не менше 20 градусів тепла.
За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців прибувають люди в Анталію щоби "пережити зиму".
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 гру, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:За прогнозом синоптиків 31 грудня 2022 та 01 січня 2023 року в Анталії очикується не менше 20 градусів тепла.
За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців прибувають люди в Анталію щоби "пережити зиму".

Глобальне потепління, на зло росіянам. В Польщі на ті дати обіцяють +14.

  akurt написав:Збільшуються вимоги до утеплення стін будинків: товщину ізоляційних матеріалів, які використовуються для теплоізоляції, потрібно буде збільшити щонайменше на 2 сантиметри. У цьому контексті мінімальна товщина теплоізоляційного матеріалу зросте з 5 сантиметрів до 7-8 сантиметрів у Стамбулі та з 6 сантиметрів до 8-9 сантиметрів в Анкарі.
Крім того, будуть покращені показники теплоізоляції вікон.

Читав в Польщі вводять сертифікацію енергоефективності квартир. Рухаються у правильному напрямку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 14:29

  BIGor написав:Глобальне потепління, на зло росіянам. В Польщі на ті дати обіцяють +14.

Так, турецькі метеорологи пишуть, що середні показники температури значно перевищують "стандарт".

В той же час на сході Туреччини - в 620 км від Анталії - актитвно запрацював гірськолижний центр, розташований на вулкані Erciyes (висота вулкана 3980 м над рівнем моря).
Вже активно катаються. Вулкан вкрито снігом - сьогодні ратраки облаштовували нові траси.
Ціна ski-pass на 50 підйомів (лижнику/сноубордисту "середньго рівня" може вистачити на тиждень) - 700 лір або 38 доларів. Це ціна не на день катання, а на 50 підйомів.
Ціна на 2-о місний номер готелів в Кайсері - близько 38 доларів.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 14:52

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Це ціна...

А почому там кружка глінтвейну і пару сімітов?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:35

На скільки я знаю, там не продають алкогольні напої ніде. Жодного разу не бачив.
Взагалі ціни на харчування в кафе зараз такі:
- перші страви - суп («чорба»») від 20 до 45 лір (40-90 гривень).
- другі страви (від гамбургера до повноцінної другої страви) 40-90 лір (80-180 гривень).
- чай 4-5 лір (8-10 гривень).
- кава від 15 до 35 (в Starbucks) лір (30-70 гривень).
В Кайсері (головне місто гірськолижного центра) дуже цікавою є в центрі «Рибна вулиця» - рибу можуть посмажити при вас та сформувати коробку в готель або там же рибні ресторації з смішними цінами.
Найдешевші авіаквитки на рейси Анталія-Кайсері по неділях - ціна туди і назад 1400 лір - 75$.
Перевезення лижного комплекта 200 лір або 400 гривень.

Цікаво: в березні з 10 по 12 в гірськолижному центрі Kayseri/Erciyes пройде чемпіонат світу з перегонів на снігових мотоциклах.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:01

не підкажете, яка інфляція в Туреччині очікується в 2022, 100% чи скільки?
Гіперінфляція це коли 101% і більше?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:33

Цікаві речі пана Флаймана хвилюють. Головне: незрозуміло чого знаного фахівця з КРЖН хвилює інфляція в тій країні, де він останні 1/2 сторіччя не був і в найближчі 1/2 сторіччя не буде...
Приємно тільки, що продовжує інструктувати інших добре жити - за 125 доларів на місяць...
  flyman написав: це скільки треба заробляти, і витрачати щоб відкладати стільки?
допустим витрати $125 в місяць, живеш сам (навіть без хомячка),
fi202x.blogspot.com/2022/10/3-2022.html
тоді,
для збереження 95% -> чистий дохід $2К5
а 99% -> 12К5
в 95% ще можу повірити

Гадаю, що всім варто ретельно вивчати поради за його посиланням в тексті вище:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/3-2022.html
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:28

  akurt написав:Цікаві речі пана Флаймана хвилюють. Головне: незрозуміло чого знаного фахівця з КРЖН хвилює інфляція в тій країні, де він останні 1/2 сторіччя не був і в найближчі 1/2 сторіччя не буде...
Приємно тільки, що продовжує інструктувати інших добре жити - за 125 доларів на місяць...
  flyman написав: це скільки треба заробляти, і витрачати щоб відкладати стільки?
допустим витрати $125 в місяць, живеш сам (навіть без хомячка),
fi202x.blogspot.com/2022/10/3-2022.html
тоді,
для збереження 95% -> чистий дохід $2К5
а 99% -> 12К5
в 95% ще можу повірити

Гадаю, що всім варто ретельно вивчати поради за його посиланням в тексті вище:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/3-2022.html

Я ж не хлоп з вашої чергової байки, який в 20 років покинув неньку у 21му (як?), побув з батьками в Анталії, і чкурнув як біженець до Канади в Вінніпег де оренда кімнати на двох 1куе.

з.і.
пропустили самий смак, як за два роки накувати 100куїв
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

і прошу, не змінюйте оригінали повідомлень
flyman
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