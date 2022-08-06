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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 18:47
Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
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