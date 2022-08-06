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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 18:47
Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
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BIGor
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:14
BIGor написав:
Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
Взагалі то в будь якому випадку, щоб заробити 100кує треба чимало часу й зусиль. Принаймні, для звичайного пересічного, як я, це чималі гроші. Не розумію, що саме вас дивує
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:24
Faceless написав: BIGor написав:
Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
Взагалі то в будь якому випадку, щоб заробити 100кує треба чимало часу й зусиль. Принаймні, для звичайного пересічного, як я, це чималі гроші. Не розумію, що саме вас дивує
Для Вас 100 куе - це всього три пересічні авто.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:45
Я 100кує, за все життя не зароблю😟Але це не означає, що не буду стільки мати в нерухомості.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:47
BIGor написав: Faceless написав:
Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
Взагалі то в будь якому випадку, щоб заробити 100кує треба чимало часу й зусиль. Принаймні, для звичайного пересічного, як я, це чималі гроші. Не розумію, що саме вас дивує
Для Вас 100 куе - це всього три пересічні авто.
[/quote]На них іпашить тре
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:52
BIGor написав:
Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
але Бігор пішов в аудитори, бо там дорога коротша (була колись) до 100куїв, чи таки з ПТУ у велику четвірку (менеджером з клінінгу)?
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flyman
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:56
Bolt написав:
Я 100кує, за все життя не зароблю😟Але це не означає, що не буду стільки мати в нерухомості.
є інша думка
Faceless написав: flyman написав:
з.і.
пропустили самий смак, як за два роки накувати 100куїв
А потім фейерично просрати їх на якісь халупки в напівзаконній забудові в дупі світу
кому нерухомість, а кому халупки
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flyman
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