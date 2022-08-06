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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:47

  flyman написав:пропустили самий смак, як за два роки накувати 100куїв
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  flyman написав:пропустили самий смак, як за два роки накувати 100куїв
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
Взагалі то в будь якому випадку, щоб заробити 100кує треба чимало часу й зусиль. Принаймні, для звичайного пересічного, як я, це чималі гроші. Не розумію, що саме вас дивує
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:24

  Faceless написав:
BIGor написав:
  flyman написав:пропустили самий смак, як за два роки накувати 100куїв
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
Взагалі то в будь якому випадку, щоб заробити 100кує треба чимало часу й зусиль. Принаймні, для звичайного пересічного, як я, це чималі гроші. Не розумію, що саме вас дивує

Для Вас 100 куе - це всього три пересічні авто. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:45

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Для Вас 100 куе - це всього три пересічні авто. :D

Я 100кує, за все життя не зароблю😟Але це не означає, що не буду стільки мати в нерухомості.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5523243:flyman"]пропустили самий смак, як за два роки накувати 100куїв
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
Взагалі то в будь якому випадку, щоб заробити 100кує треба чимало часу й зусиль. Принаймні, для звичайного пересічного, як я, це чималі гроші. Не розумію, що саме вас дивує

Для Вас 100 куе - це всього три пересічні авто. :D[/quote]На них іпашить тре
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:52

  BIGor написав:
  flyman написав:пропустили самий смак, як за два роки накувати 100куїв
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.

але Бігор пішов в аудитори, бо там дорога коротша (була колись) до 100куїв, чи таки з ПТУ у велику четвірку (менеджером з клінінгу)?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:56

кому нерухомість, а кому халупки

  Bolt написав:Я 100кує, за все життя не зароблю😟Але це не означає, що не буду стільки мати в нерухомості.


є інша думка
  Faceless написав:
  flyman написав:з.і.
пропустили самий смак, як за два роки накувати 100куїв

А потім фейерично просрати їх на якісь халупки в напівзаконній забудові в дупі світу :mrgreen:

кому нерухомість, а кому халупки
flyman
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  #<1 ... 639640641642
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