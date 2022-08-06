Додано: П'ят 30 гру, 2022 08:14

за фактом оренди квартир.

термін, який надається на те, щоби залишити країну - 10 діб.

Як відомо, "АНТИчмобики" і не тільки - вихідці з Мурманська, Воркути та Хабаровська втекли не тільки в Грузію, Казахстан та Таіланд, але і в Туреччину.Це призвело до карколомного зліту ціна на оренду нерухомості в Туреччині: якщо квратиру 1+1 або 2+1 раніше можна було орендувати за 250-350 доларів на місяць - і я радив учасникам форуму подумати саме про це: здати свою квартиру в Києві, Дніпрі, Харкові або Львові за 500 - 800 доларів, і жити на березі Середземного моря, маючи ще й профіт на харчі, то в 2022 році ціни піднялися до 1000 і більше доларів на місяць.Що все ж залишається досить дешево у порівнняня з Іспанією або Хорватією.Здавалося б, для країни це добре: лендлорди мають гарні гроші і тільки лінивий турок не здає в Анталії свою квартиру. Ну а вже посередники та рієлтори вже пересіли на Мерседеси.Але є зворотній бік медалі: місцеве населення не може за такими цінами орендувати квартири.Це створює соціальну напругу в суспільстві і тут і раніше НЕ любили мешканів зазначених вище міст (але терпіли), а зараз і агов...Зараз у росіянців прямо паніка: масові відмови у видачі ВНП в Туреччині"Чорні рієлтори" з числа наших українців вже помічають тенденцію зниження ціни на оренду: якщо раніше в чергу до них стояли росіяни з бажанням щось взяти за 13 000 лір (близько 700$), то вже на ринку з"явилися пропозиції - не так вже і дешево - але цікаво як тенденція - за 7500 лір на місяць (близько 400 доларів).Що зробила Туреччина для росіянців (і тільки для них):- на "рандеву" в Міграційній службі приймають паукет документів на ВНП як було завжди; при цьому необхідним є нотаріально завірений Договір оренди на 1 рік (тобто сплатили комісійні рієлтору, депозити та оплату на місяць або три лендлорду);- пропонують заповнити Анкету-опитування з питаннями типу того: що ви тут забули в Туреччині.- вимагають документи, завірені нотаріально на росії - ще й з Апостилем - про офіційне працевлашутвання на росії або про офіційну пенсію на росії.При чому тільки оригінали з "мокрими" печатками.- на заповнення Анкети-опитування дають 2 дні (як відомо, найгірше знають рідну мову або мову "піндосів" саме росіянці - тому цілих 2 дні згадують букви та чухають потилицю);- після того, як здали Анкету-опитування - майже миттєво приходить СМС-повідомлення, що в наданні ВНП в Туреччні відмовлено без пояснення причин іВ той же час, ВНП по факту купівлі квартири надають (при умові, що ціна квартири за Актом експертизи перевищує 75 000 доларів).За думкою місцевих аналітиків, рятуючись, росіянці будут підвищувати тиск на рівень цін на ринку нерухомості.