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Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
Взагалі то в будь якому випадку, щоб заробити 100кує треба чимало часу й зусиль. Принаймні, для звичайного пересічного, як я, це чималі гроші. Не розумію, що саме вас дивує
Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
Взагалі то в будь якому випадку, щоб заробити 100кує треба чимало часу й зусиль. Принаймні, для звичайного пересічного, як я, це чималі гроші. Не розумію, що саме вас дивує
Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
Взагалі то в будь якому випадку, щоб заробити 100кує треба чимало часу й зусиль. Принаймні, для звичайного пересічного, як я, це чималі гроші. Не розумію, що саме вас дивує
Для Вас 100 куе - це всього три пересічні авто. [/quote]На них іпашить тре
Зі школи фігачити математику, поступити в універ на ІТ, після універу років 5 на перехід до сеньйора + велике везіння + англ. аппер. + два роки на скирдування 100 куе. В результаті для 100 куе треба багато везіння часу і труду.
але Бігор пішов в аудитори, бо там дорога коротша (була колись) до 100куїв, чи таки з ПТУ у велику четвірку (менеджером з клінінгу)?
Дотичний чинник змін на рику нерухомості Туреччини
Як відомо, "АНТИчмобики" і не тільки - вихідці з Мурманська, Воркути та Хабаровська втекли не тільки в Грузію, Казахстан та Таіланд, але і в Туреччину. Це призвело до карколомного зліту ціна на оренду нерухомості в Туреччині: якщо квратиру 1+1 або 2+1 раніше можна було орендувати за 250-350 доларів на місяць - і я радив учасникам форуму подумати саме про це: здати свою квартиру в Києві, Дніпрі, Харкові або Львові за 500 - 800 доларів, і жити на березі Середземного моря, маючи ще й профіт на харчі, то в 2022 році ціни піднялися до 1000 і більше доларів на місяць. Що все ж залишається досить дешево у порівнняня з Іспанією або Хорватією. Здавалося б, для країни це добре: лендлорди мають гарні гроші і тільки лінивий турок не здає в Анталії свою квартиру. Ну а вже посередники та рієлтори вже пересіли на Мерседеси.
Але є зворотній бік медалі: місцеве населення не може за такими цінами орендувати квартири. Це створює соціальну напругу в суспільстві і тут і раніше НЕ любили мешканів зазначених вище міст (але терпіли), а зараз і агов... Зараз у росіянців прямо паніка: масові відмови у видачі ВНП в Туреччині за фактом оренди квартир.
"Чорні рієлтори" з числа наших українців вже помічають тенденцію зниження ціни на оренду: якщо раніше в чергу до них стояли росіяни з бажанням щось взяти за 13 000 лір (близько 700$), то вже на ринку з"явилися пропозиції - не так вже і дешево - але цікаво як тенденція - за 7500 лір на місяць (близько 400 доларів).
Що зробила Туреччина для росіянців (і тільки для них): - на "рандеву" в Міграційній службі приймають пакет документів на ВНП як було завжди; при цьому необхідним є нотаріально завірений Договір оренди квартири на 1 рік (тобто сплатили комісійні рієлтору, депозити та оплату на місяць або три лендлорду); - пропонують заповнити Анкету-опитування з питаннями типу того: що ви тут забули в Туреччині. - вимагають документи, завірені нотаріально на росії - ще й з Апостилем - про офіційне працевлашутвання на росії або про офіційну пенсію на росії. При чому тільки оригінали з "мокрими" печатками. - на заповнення Анкети-опитування дають 2 дні (як відомо, найгірше знають рідну мову або мову "піндосів" саме росіянці - тому цілих 2 дні згадують букви та чухають потилицю); - після того, як здали Анкету-опитування - майже миттєво приходить СМС-повідомлення, що в наданні ВНП в Туреччні відмовлено без пояснення причин і термін, який надається на те, щоби залишити країну - 10 діб. https://www.youtube.com/watch?v=h1XVTjgrNfY
В той же час, ВНП по факту купівлі квартири надають (при умові, що ціна квартири за Актом експертизи перевищує 75 000 доларів). За думкою місцевих аналітиків, рятуючись, росіянці будут підвищувати тиск на рівень цін на ринку нерухомості.
Серед російських рієлторів прямо паніка із-за припинення Туреччиною видавати ВНП громадянам росії. Закликають росіян відтермінувати візити в Туреччину з надією орендувати житло та на цій підставі отримати ВНП в країні. Хитрі російські рієлтори і тут знайшли метод заробити: пропонують тим, кому під час "рандеву" в Міграційній службі відмовили у наданні ВНП, скористатися послугами пов"язаних з ними адвокатів - подавати скаргу на дії Міграційної служби в суд та чекати Рішення суду - хоча б цей час перебувати легально в країні. З Рішенням суду - а я гадаю там буде однозначно Рішення НЕ на користь скаржника - звертатися до лендлордів з вимогою дострокового розірвання Договорів оренди квартир, повернення депозитів та платежів за орендовану квартиру.
В ці дні перебуває на березі Середземного моря один з учасників цього форуму, який уважно читав мої поради/рекомендації та вклався в нерухомість тут.
На нього, як і на мене, нападали божевільні, що топчуться тут з вересня 2018 року.
Але встояв і зміг "відокремитизерна від мотлоху". Я зустрічався в Анталії з ним 1 раз - в грудні 2020 року. Тоді цей учасник форуму ретельно вивчав місце для інвестиції та розглядав Анталію і не тільки. Я зробив 3-и годинну екскурсію містом та відвідали разом - мені самому було цікаво - одну з квартир в новому ЖК SurYapi, де тоді квартиру можна було взяти за приблизно 34 000 доларів - нову готову під ключ, з підземним паркінгом. Я не приховував позитиви та негативи, та вибрав на зворотній шлях до 4-ти зіркового готеля на набережній Анталії, де на тиждень зупинився наш форумчанин, не по центральній швидкісній магістралі до моря (до моря 8 км 3 полоси в кожному напрямку та лінія швидкісного трамвая), а "найкоротшим шляхом" - через стару забудову.
Це був важливий чинник, який спонукав нашого форумчанина вкластися в більш дорогий ЖК - в новобудову, яка існувала тільки в Фотошопі - та поближче до моря... Я не приймав участі (хоча мене запрошували) в остаточному виборі місця для інвестицій.
Економічно-фінансово-будівельний бік (я не все можу розказувати - приватна інформація): - вкладення грудня 2020 року в сумі 75 000 євро. Перший внесок - 50%. - гроші вивезені з України офіційно через "Червоний коридор". - квартира 1+1 в досить пристойному ЖК - я в середниі не був, але гадаю, що сегмент між "середнім" та "преміум-класом". - невеличка затримка зі здачею ЖК в експлуатацію: планувалося в вересні 2022, реально - до 31 грудня 2022 року. - на день прибуття у власну квартиру вже підключено воду та електрику та отримано дозвіл від Забудовника на вселення. - перші ночі - на надувному матраці та "на скору руку" куплені речі для можливості проживання. - надано поради з оформления Права власності та адреси меблевих салонів для обладнання квартири (меблі від забудовника є - як тут завжди все "під ключ" - в кухні та в прихожій). - за словами нашого форумчанина місячної давнини - реальна ринкова ціна квартири не менше 115 000 євро. Новий рік - я вважаю - буде приємним. Особливо з погляду на те, що в Анталії сьогодні прогнозують до +20 і в Середземному морі ще купаються.