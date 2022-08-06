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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 гру, 2022 10:42
Bolt написав:
Я 100кує, за все життя не зароблю😟Але це не означає, що не буду стільки мати в нерухомості.
Якщо ваша нерухомість в Україні - то для вас є пагані новини.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:43
flyman а ти пішов енікейщиком, тепер доріс до життя на 125 дол. на місяць. Хто на кого вчився.
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BIGor
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:33
BIGor написав: Bolt написав:
Я 100кує, за все життя не зароблю😟Але це не означає, що не буду стільки мати в нерухомості.
Якщо ваша нерухомість в Україні - то для вас є пагані новини.
В Україні але західній.
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Bolt
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