Якщо ваша нерухомість в Україні - то для вас є пагані новини.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 гру, 2022 10:42
Додано: Суб 31 гру, 2022 10:43
flyman а ти пішов енікейщиком, тепер доріс до життя на 125 дол. на місяць. Хто на кого вчився.
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:33
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:23
Думку видатних спеціаліШтів завжди цікаво послухати...
01 січня 2023 року, ранок:
Дивне судження від людини, яка щоденно (ЩОДЕННО) писало на цьому форумі і в гілці про нерухомість про зубожіння в тій країні світу де - вдумайтеся! - в останні 1/2 сторіччя (!!!!) жодного разу не було і вже ніколи - принаймні в наближчі 1/2 сторіччя - не буде...
Життя інвестора в нерухомість за кордоном - соціально-економічний аспект
Про гроші та заробітну платню...
На мій погляд, важливо, який рівень прибутків/життя людей, які є соціумом для інвестора за кордоном: звісно, найкращій соціум, мабуть в Швейцарії, або в Монако.. і то - не факт...
Але ж не всім жити в Монако...
В Туреччині традиційно перед Новим роком оголошують про МІНІМАЛЬНУ зарплатню працюючої людини з 1 січня наступного року.
При чому вказують суму, яку людина буде отримувати на руки (!!!) після сплати всіх податків.
Тобто мінімалка "нетто".
Ще важливо і незвично: якщо людина працює та отримує, наприклад, мінімалку, то однозначно і обов’язково ще отримує Поліс медичного страхування на всю свою родину: жінку та дітей.
За це щомісяця платить роботодавець (!).
Тобто "чистими" - то є саме "чистими".
Так ось: в 2022 році рівень мінімалки встановили з 1 січня 2022 року в сумі 4 253 ліри, а потім ще змінили - враховуючи інфляцію - з 1 липня 2022 року до 5 520 лір на руки.
За даними статистики, таку мінімалку в Туреччині отримують - якщо брати тільки приватний сектор - близько 50% працюючих.
Так ось, з 1 січня 2023 року мінімалку встановлено на рівні 8 509 лір або на сьогодні - 455$
Рівень пенсії встановлено не нижче за 3 500 лір.
Таким чином: мінімалку за 1 рік підвищено - якщо рахувати в турецьких лірах - на 100 (!!!) відсотків.
Спробую пояснити "на пальцях" багато це чи мало.
Тут треба врахувати таку особливість, яка не є зрозумілою для більшості українців - тут всі сумлінно платять податки, всі (!) і сумлінно. Ну застрахую себе: майже всі.
Тут не можна бути безробітними, отримувати субсидію від держави на утримування свого 2-о поверхового будинка та одночасно купувати в салоні новий Toyota Land Cruiser 2022.
Гадаю, простіше всього буде уявити, що таке 8 509 лір, якщо НЕ переводити в долари/євро - а думати, що то цифра "на руки" в українських гривнях.
Точно буде зрозумілішим.
Починаємо без калькулятора витрачати 8 509 ГРИВЕНЬ:
- оренда квартири 2+1 в Анталії - від 7 500 гривень на місяць. В той же час громадяни Туреччини часто встановлюють оплату для турецьких громадян – як не дивно - дисконтну. Наприклад, вчора наші українські рієлтори повідомили, що в їх будинку турецький лендлорд підняв орендну плату для свох турецьких орендарів до 3 500 лір – рієлтори скаржилися, що вони б легко таку квартиру здали б за 10 000 лір. Отримавши свої комісійні в сумі якраз 10 000 лір. На новорічне шампанське…
- нова квартира у власність - від 1 500 000 гривень.
- 1 кВтгод електроенергії - 1,7 ₴.
- 1 куб м водопостачання та водовідведення - близько 20 ₴.
- 1 куб. м газу - близько 8 ₴.
- буханець хліба - 15 ₴.
- 1 літр молока 15-18 ₴.
- 1 кг яловичини - м"якоть - від 135 ₴.
- 1 кг баранини - від 100 гривень (задня нога - 140 гривень).
- 1 кг риби Дорадо або Сібас - від 75 гривень.
- 1 кг лосось норвезький - 250 ₴.
- 1 кг курки - тушка - від 30 ₴.
- 1 кг сиру твердого - 150-250 ₴.
- 1 кг оливок - 30-60 ₴.
- 1 літр оливкової олії - 80-100 ₴. Соняшникова олія - 33 ₴.
- 1 кг цукру 20-25 ₴.
- 1 кг картоплі - 7 ₴.
- 1 кг огірків або помідорів - від 9 до 15 ₴. (залежить від виду).
- 1 кг цибулі - 7 лір, капусти - 5 ₴.
- 1 кг помаранчів, лимонов - 10 ₴.
- 1 кг бананів - від 15 ₴.
- 1 пачка кави меленої в 250 грамів - Арабіка - 43-54₴
- 1 пакетик кафи розчинної "3-в-1" - 1,5 ₴
- святковий торт 75-100 ₴.
- 1 баклажка мінеральної води в 5 літрів - 8 ₴, те саме - баклажка 18,9 літра - 30 ₴.
- 1 банка пива - 27 ₴
- 1 пачка цигарок - 22-33 ₴
- 1 пляшка вина від 90 до 290 гривень (гарне вино 149 гривень, Кіндзмараулі Грузія - 250 гривень).
- 1 пляшка віскі Ірландія, Шотландія - від 320 гривень.
- перша страва в кафе/ресторані - 20-45 ₴.
- друга страва в кафе ресторані 40-80 ₴ та більше: до 125 ₴.
- обід в студентській ідальні/кафе 20-40 ₴.
- відвідування плавального басейна 30 ₴.
- меню в KFC або Macdonalds 45-65 ₴;
- кава в кафе "Арабіка" або "Starbuks" 25-39 ₴.
- проізд в міському транспорті - 8 ₴.
- труси/майка - близько 20 ₴.
- джинси - від 220 ₴.
Медичні послуги, якщо людина не має роботи або для іноземця:
Поліс медичного страхування на 1 рік - 1000 - 1500 гривень.
Візит до лікаря-спеціаліста - 250-850 гривень.
Стоматолог - лікування карієса - близько 500 ₴.
Стоматолог - імпланти - повний комплекс 7000-7500 ₴ за 1 зуб.
Інші послуги:
- мийка авто самообслуговування - 8-10 ₴;
- мийка авто - автоматична - 20 ₴
- мийка авто ручна зовні та в середині 100-120 ₴
- перевзути авто літо/зима 200₴
- ТО на СТО (заміна оливи та фільтрів - робота) 200₴. Каністра оливи синтетика - 700₴, комлект фільтрів (олива, двигун, салон) - 300₴.
- 1 літр бензина – 19 ₴, ДП – 22,5 ₴.
ПДВ на майже всі товари (те, що зазначено в чеку в супермаркеті) - 1%, на деякі імпортні товари - 18%).
Нагадаю: ціни вище в "умовних гривнях" по відношенню до мінімальної оплати праці.
Для переведення в "реальні гривні" слід множити приблизно на "2".
Ну ось так вони і живуть: громадяни країни, які реально люблять та поважають українців.
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:58
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Якщо по реальному курсу переводити, виходить 190 дол. за 1000 куб. І це вже з доставкою! Фантастично низька ціна, у Європі зараз 800 євро. за 1000 куб.
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