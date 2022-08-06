Якщо ваша нерухомість в Україні - то для вас є пагані новини.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 гру, 2022 10:42
Додано: Суб 31 гру, 2022 10:43
flyman а ти пішов енікейщиком, тепер доріс до життя на 125 дол. на місяць. Хто на кого вчився.
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:33
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:23
Думку видатних спеціаліШтів завжди цікаво послухати...
01 січня 2023 року, ранок:
Дивне судження від людини, яка щоденно (ЩОДЕННО) писало на цьому форумі і в гілці про нерухомість про зубожіння в тій країні світу де - вдумайтеся! - в останні 1/2 сторіччя (!!!!) жодного разу не було і вже ніколи - принаймні в наближчі 1/2 сторіччя - не буде...
Життя інвестора в нерухомість за кордоном - соціально-економічний аспект
Про гроші та заробітну платню...
На мій погляд, важливо, який рівень прибутків/життя людей, які є соціумом для інвестора за кордоном: звісно, найкращій соціум, мабуть в Швейцарії, або в Монако.. і то - не факт...
Але ж не всім жити в Монако...
В Туреччині традиційно перед Новим роком оголошують про МІНІМАЛЬНУ зарплатню працюючої людини з 1 січня наступного року.
При чому вказують суму, яку людина буде отримувати на руки (!!!) після сплати всіх податків.
Тобто мінімалка "нетто".
Ще важливо і незвично: якщо людина працює та отримує, наприклад, мінімалку, то однозначно і обов’язково ще отримує Поліс медичного страхування на всю свою родину: жінку та дітей.
За це щомісяця платить роботодавець (!).
Тобто "чистими" - то є саме "чистими".
Так ось: в 2022 році рівень мінімалки встановили з 1 січня 2022 року в сумі 4 253 ліри, а потім ще змінили - враховуючи інфляцію - з 1 липня 2022 року до 5 520 лір на руки.
За даними статистики, таку мінімалку в Туреччині отримують - якщо брати тільки приватний сектор - близько 50% працюючих.
Так ось, з 1 січня 2023 року мінімалку встановлено на рівні 8 509 лір або на сьогодні - 455$
Рівень пенсії встановлено не нижче за 3 500 лір.
Таким чином: мінімалку за 1 рік підвищено - якщо рахувати в турецьких лірах - на 100 (!!!) відсотків.
Спробую пояснити "на пальцях" багато це чи мало.
Тут треба врахувати таку особливість, яка не є зрозумілою для більшості українців - тут всі сумлінно платять податки, всі (!) і сумлінно. Ну застрахую себе: майже всі.
Тут не можна бути безробітними, отримувати субсидію від держави на утримування свого 2-о поверхового будинка та одночасно купувати в салоні новий Toyota Land Cruiser 2022.
Гадаю, простіше всього буде уявити, що таке 8 509 лір, якщо НЕ переводити в долари/євро - а думати, що то цифра "на руки" в українських гривнях.
Точно буде зрозумілішим.
Починаємо без калькулятора витрачати 8 509 ГРИВЕНЬ:
- оренда квартири 2+1 в Анталії - від 7 500 гривень на місяць. В той же час громадяни Туреччини часто встановлюють оплату для турецьких громадян – як не дивно - дисконтну. Наприклад, вчора наші українські рієлтори повідомили, що в їх будинку турецький лендлорд підняв орендну плату для свох турецьких орендарів до 3 500 лір – рієлтори скаржилися, що вони б легко таку квартиру здали б за 10 000 лір. Отримавши свої комісійні в сумі якраз 10 000 лір. На новорічне шампанське…
- нова квартира у власність - від 1 500 000 гривень.
- 1 кВтгод електроенергії - 1,7 ₴.
- 1 куб м водопостачання та водовідведення - близько 20 ₴.
- 1 куб. м газу - близько 8 ₴.
- буханець хліба - 15 ₴.
- 1 літр молока 15-18 ₴.
- 1 кг яловичини - м"якоть - від 135 ₴.
- 1 кг баранини - від 100 гривень (задня нога - 140 гривень).
- 1 кг риби Дорадо або Сібас - від 75 гривень.
- 1 кг лосось норвезький - 250 ₴.
- 1 кг курки - тушка - від 30 ₴.
- 1 кг сиру твердого - 150-250 ₴.
- 1 кг оливок - 30-60 ₴.
- 1 літр оливкової олії - 80-100 ₴. Соняшникова олія - 33 ₴.
- 1 кг цукру 20-25 ₴.
- 1 кг картоплі - 7 ₴.
- 1 кг огірків або помідорів - від 9 до 15 ₴. (залежить від виду).
- 1 кг цибулі - 7 лір, капусти - 5 ₴.
- 1 кг помаранчів, лимонов - 10 ₴.
- 1 кг бананів - від 15 ₴.
- 1 пачка кави меленої в 250 грамів - Арабіка - 43-54₴
- 1 пакетик кафи розчинної "3-в-1" - 1,5 ₴
- святковий торт 75-100 ₴.
- 1 баклажка мінеральної води в 5 літрів - 8 ₴, те саме - баклажка 18,9 літра - 30 ₴.
- 1 банка пива - 27 ₴
- 1 пачка цигарок - 22-33 ₴
- 1 пляшка вина від 90 до 290 гривень (гарне вино 149 гривень, Кіндзмараулі Грузія - 250 гривень).
- 1 пляшка віскі Ірландія, Шотландія - від 320 гривень.
- перша страва в кафе/ресторані - 20-45 ₴.
- друга страва в кафе ресторані 40-80 ₴ та більше: до 125 ₴.
- обід в студентській ідальні/кафе 20-40 ₴.
- відвідування плавального басейна 30 ₴.
- меню в KFC або Macdonalds 45-65 ₴;
- кава в кафе "Арабіка" або "Starbuks" 25-39 ₴.
- проізд в міському транспорті - 8 ₴.
- труси/майка - близько 20 ₴.
- джинси - від 220 ₴.
Медичні послуги, якщо людина не має роботи або для іноземця:
Поліс медичного страхування на 1 рік - 1000 - 1500 гривень.
Візит до лікаря-спеціаліста - 250-850 гривень.
Стоматолог - лікування карієса - близько 500 ₴.
Стоматолог - імпланти - повний комплекс 7000-7500 ₴ за 1 зуб.
Інші послуги:
- мийка авто самообслуговування - 8-10 ₴;
- мийка авто - автоматична - 20 ₴
- мийка авто ручна зовні та в середині 100-120 ₴
- перевзути авто літо/зима 200₴
- ТО на СТО (заміна оливи та фільтрів - робота) 200₴. Каністра оливи синтетика - 700₴, комлект фільтрів (олива, двигун, салон) - 300₴.
- 1 літр бензина – 19 ₴, ДП – 22,5 ₴.
ПДВ на майже всі товари (те, що зазначено в чеку в супермаркеті) - 1%, на деякі імпортні товари - 18%).
Нагадаю: ціни вище в "умовних гривнях" по відношенню до мінімальної оплати праці.
Для переведення в "реальні гривні" слід множити приблизно на "2".
Ну ось так вони і живуть: громадяни країни, які реально люблять та поважають українців.
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:58
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Якщо по реальному курсу переводити, виходить 190 дол. за 1000 куб. І це вже з доставкою! Фантастично низька ціна, у Європі зараз 800 євро. за 1000 куб.
Додано: Нед 01 січ, 2023 14:11
Ціна «з доставкою» як і абонплата за утримання труб каналізації (як у Львові) - чисто український винахід.
Тут щодо газу цікавіше: якщо бути точним, то ціна йде НЕ за куб. м (хоча ця цифра вказана в квитанціі), а за кількість отриманої енергії з цього газу. Саме за кількість отриманої енергії із зазначенням того, якої теплотворноі спроможності будо поставлено газ, іде розрахунок, де вказуються, скільки енергії дав спожитий газ.
В рахунках за електричну енергію є «плата за розподіл енергії».
В рахунках за водопостачання та водовідведення окремо вказується ціна на подачу води за 1 куб. м, її відведення та окремим рядком - плата за вивезення сміття (оплата іде з квартири).
Там якась сміхотворне сума за сміття, що навіть і пригадати важко - здається 4-5 лір або 8-10 гривень на місяць.
Цікаво, що якщо споживання води нуль, то рахунок за вивезення сміття теж нуль (як я розумію, вважається, що людина не жила в квартирі, то яке ж може бути сміття).
Сміття забирає щоденно великий сміттєвоз, на якому написано, що належить меріі міста, а не приватній компанії «Рога та копита», як, наприклад, в Дніпрі, де систему збирання сміття величезного міста «очолює» тендітна дівчина із Кам‘янського.
Меріі міста також належить платні парковки у суттєвих місцях скупчення авто: біля головного офісу податкової, великих державних лікарень та на окремій дільниці пляжу поблизу готеля Rixos Downtoun Antalya.
Ціни помірні: біля податкової або лікарні 15 хвилин безкоштовно, потім 3 ліри (6 гривень) за кожну чверть години але не більше 10 лір за годину).
На пляжі цікавіше: одна година безкоштовно, а за весь день 10 лір (20 гривень).
Я один раз не відразу помітив чек на лобовому склі авто - повернувся через 1/2 години - парковщика вже не було. Як порядна людина спецально поїхав на наступний день, підійшов до парковщика з метою оплатити, той ввів номер квитанціі та сказав, що платити нічого не треба. Видав чек.
Було аж «обідно», що дарма другий раз відвідав податкову.
Було бажання відвідати мерію та навчити іх гроші любити…
Приватні парковки є в самому самому історичному центрі міста: там за мурами фортеці часів Османської імперії плата 40 лір (80 гривень) за 3 години.
Можна ставити безкоштовно будь-де, але в самому центрі дуже дуже важко знайти вільне місце, хоча в 2/3 випадків і вдається.
Додано: Нед 01 січ, 2023 14:49
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
2021 вартість життя на Балі для експата
Додано: Нед 01 січ, 2023 15:31
Краще вже їхати в Аргентину - саму "європейську" країну Південної Америки.
Там є такий соціально-важливий чинник: на європейця не дивляться як на експонат в зоопарку, тому що в Аргентину свого часу переселилися мільйони європейців.
Але є проблема з "натуралізацією" - треба показати офіційний дохід в сумі 2000 доларів на родину в місяць. При чому це НЕ повинна бути зарплатня, а тільки ПАСИВНИЙ дохід. Наприклад, від оренди приміщень або royalty.
Можливо, вивчите те питання та поділитеся із загАлом не тільки традиційними "відосиками".
P.S. Але досвідчені люди говорять, що найкращій метод натуралізації в Аргентині - це натуралізація через народження іноземцями на території Аргентини дитини - за законами Аргентини така дитина стає автоматично громадянином Аргентини - отримує на протязі тижня паспорт громадянина, а потім на цій підставі до неї "ліпляться" батьки.
P.P.S. Ну і знову ми дивимося на ті самі граблі: вартість попадання в Аргентину або на Балі.
Ви ж розумієте, пане Флаймане, що якщо у одного з мрійників з форуму не знайшлося грошей, щоби купити за 85 доларів квиток в омріяне місто Батумі, яке снилося і вночі, і вдень, і ввечері, і під час написання десятків за день дописів на форумах, то якже попасти на далекі Балі?
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают...»"
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