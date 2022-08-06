Додано: Нед 01 січ, 2023 11:23

flyman написав: А очікується рік тотального зубожіння. А очікується рік тотального зубожіння.

на руки

нетто

отримує Поліс медичного страхування на всю свою родину:

якщо брати тільки приватний сектор

Думку видатних спеціаліШтів завжди цікаво послухати...01 січня 2023 року, ранок:Дивне судження від людини, яка щоденно (ЩОДЕННО) писало на цьому форумі і в гілці про нерухомість про зубожіння в тій країні світу де - вдумайтеся! - в останні 1/2 сторіччя (!!!!) жодного разу не було і вже ніколи - принаймні в наближчі 1/2 сторіччя - не буде...Про гроші та заробітну платню...На мій погляд, важливо, який рівень прибутків/життя людей, які є соціумом для інвестора за кордоном: звісно, найкращій соціум, мабуть в Швейцарії, або в Монако..Але ж не всім жити в Монако...В Туреччині традиційно перед Новим роком оголошують про МІНІМАЛЬНУ зарплатню працюючої людини з 1 січня наступного року.При чому вказують суму, яку людина буде отримувати(!!!) після сплати всіх податків.Тобто мінімалка "".Ще важливо і незвично: якщо людина працює та отримує, наприклад, мінімалку, то однозначно і обов’язково щежінку та дітей.За це щомісяця платить роботодавець (!).Тобто "чистими" - то є саме "чистими".Так ось: в 2022 році рівень мінімалки встановили з 1 січня 2022 року в сумі 4 253 ліри, а потім ще змінили - враховуючи інфляцію - з 1 липня 2022 року до 5 520 лір на руки.За даними статистики, таку мінімалку в Туреччині отримують -- близько 50% працюючих.Так ось, з 1 січня 2023 року мінімалку встановлено на рівнілір або на сьогодні -Рівень пенсії встановлено не нижче за 3 500 лір.Таким чином: мінімалку за 1 рік підвищено - якщо рахувати в турецьких лірах - на 100 (!!!) відсотків.Спробую пояснити "на пальцях" багато це чи мало.Тут треба врахувати таку особливість, яка не є зрозумілою для більшості українців - тут всі сумлінно платять податки, всі (!) і сумлінно. Ну застрахую себе: майже всі.Тут не можна бути безробітними, отримувати субсидію від держави на утримування свого 2-о поверхового будинка та одночасно купувати в салоні новий Toyota Land Cruiser 2022.Гадаю, простіше всього буде уявити, що таке 8 509 лір, якщо НЕ переводити в долари/євро - а думати, що то цифра "на руки" в українських гривнях.Точно буде зрозумілішим.Починаємо без калькулятора витрачати 8 509 ГРИВЕНЬ:- оренда квартири 2+1 в Анталії - від 7 500 гривень на місяць. В той же час громадяни Туреччини часто встановлюють оплату для турецьких громадян – як не дивно - дисконтну. Наприклад, вчора наші українські рієлтори повідомили, що в їх будинку турецький лендлорд підняв орендну плату для свох турецьких орендарів до 3 500 лір – рієлтори скаржилися, що вони б легко таку квартиру здали б за 10 000 лір. Отримавши свої комісійні в сумі якраз 10 000 лір. На новорічне шампанське…- нова квартира у власність - від 1 500 000 гривень.- 1 кВтгод електроенергії - 1,7 ₴.- 1 куб м водопостачання та водовідведення - близько 20 ₴.- 1 куб. м газу - близько 8 ₴.- буханець хліба - 15 ₴.- 1 літр молока 15-18 ₴.- 1 кг яловичини - м"якоть - від 135 ₴.- 1 кг баранини - від 100 гривень (задня нога - 140 гривень).- 1 кг риби Дорадо або Сібас - від 75 гривень.- 1 кг лосось норвезький - 250 ₴.- 1 кг курки - тушка - від 30 ₴.- 1 кг сиру твердого - 150-250 ₴.- 1 кг оливок - 30-60 ₴.- 1 літр оливкової олії - 80-100 ₴. Соняшникова олія - 33 ₴.- 1 кг цукру 20-25 ₴.- 1 кг картоплі - 7 ₴.- 1 кг огірків або помідорів - від 9 до 15 ₴. (залежить від виду).- 1 кг цибулі - 7 лір, капусти - 5 ₴.- 1 кг помаранчів, лимонов - 10 ₴.- 1 кг бананів - від 15 ₴.- 1 пачка кави меленої в 250 грамів - Арабіка - 43-54₴- 1 пакетик кафи розчинної "3-в-1" - 1,5 ₴- святковий торт 75-100 ₴.- 1 баклажка мінеральної води в 5 літрів - 8 ₴, те саме - баклажка 18,9 літра - 30 ₴.- 1 банка пива - 27 ₴- 1 пачка цигарок - 22-33 ₴- 1 пляшка вина від 90 до 290 гривень (гарне вино 149 гривень, Кіндзмараулі Грузія - 250 гривень).- 1 пляшка віскі Ірландія, Шотландія - від 320 гривень.- перша страва в кафе/ресторані - 20-45 ₴.- друга страва в кафе ресторані 40-80 ₴ та більше: до 125 ₴.- обід в студентській ідальні/кафе 20-40 ₴.- відвідування плавального басейна 30 ₴.- меню в KFC або Macdonalds 45-65 ₴;- кава в кафе "Арабіка" або "Starbuks" 25-39 ₴.- проізд в міському транспорті - 8 ₴.- труси/майка - близько 20 ₴.- джинси - від 220 ₴.Медичні послуги, якщо людина не має роботи або для іноземця:Поліс медичного страхування на 1 рік - 1000 - 1500 гривень.Візит до лікаря-спеціаліста - 250-850 гривень.Стоматолог - лікування карієса - близько 500 ₴.Стоматолог - імпланти - повний комплекс 7000-7500 ₴ за 1 зуб.Інші послуги:- мийка авто самообслуговування - 8-10 ₴;- мийка авто - автоматична - 20 ₴- мийка авто ручна зовні та в середині 100-120 ₴- перевзути авто літо/зима 200₴- ТО на СТО (заміна оливи та фільтрів - робота) 200₴. Каністра оливи синтетика - 700₴, комлект фільтрів (олива, двигун, салон) - 300₴.- 1 літр бензина – 19 ₴, ДП – 22,5 ₴.ПДВ на майже всі товари (те, що зазначено в чеку в супермаркеті) -, на деякі імпортні товари - 18%).Нагадаю: ціни вище в "умовних гривнях" по відношенню до мінімальної оплати праці.Для переведення в "реальні гривні" слід множити приблизно на "2".Ну ось так вони і живуть: громадяни країни, які реально люблять та поважають українців.