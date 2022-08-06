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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:53
akurt написав:
Той квиток треба було купувати особисто Вам три роки тому, коли на цьому форумі я особисто для Вас - витрачаючи свій особистий час - викладував план дій та економічних змін у Вашому житті.
Али Ви витратили той час на підтанцьовки у відомих Вам і мені осіб з психічними вадами.
Тепер питання до них - вони так і топчуться на цьому форумі.
це ще до ковіда?
бо ковід показав, що "нема різниці"
працювати можна звідки завгодно де є е.е. та інтернет
а зараз 2..3куе є в атномне живлення та антену від Маска, і то не факт
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:26
Гадаю, що на знаного фахівця з КРЖН, БРЖН, ФРЖН, ТРЖН, ПРЖН, ГРЖН не варто витрачати час.
Мене тішить тільки те, що він мою пораду "Думати головОМ, а не ногОМ" почав цитувати на інших ресурсах.
А фраза класна: "Думати головОМ, а не ногОМ".
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