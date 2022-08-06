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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:53
akurt написав:
Той квиток треба було купувати особисто Вам три роки тому, коли на цьому форумі я особисто для Вас - витрачаючи свій особистий час - викладував план дій та економічних змін у Вашому житті.
Али Ви витратили той час на підтанцьовки у відомих Вам і мені осіб з психічними вадами.
Тепер питання до них - вони так і топчуться на цьому форумі.
це ще до ковіда?
бо ковід показав, що "нема різниці"
працювати можна звідки завгодно де є е.е. та інтернет
а зараз 2..3куе є в атномне живлення та антену від Маска, і то не факт
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:26
Гадаю, що на знаного фахівця з КРЖН, БРЖН, ФРЖН, ТРЖН, ПРЖН, ГРЖН не варто витрачати час.
Мене тішить тільки те, що він мою пораду "Думати головОМ, а не ногОМ" почав цитувати на інших ресурсах.
А фраза класна: "Думати головОМ, а не ногОМ".
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akurt
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:46
Завдячуючи цілеспрямованій дезінформації (для мене ще загАдка - це робили за гроші, або за велінням зруйнованого мозку), яку щоденно - з вересня 2018 року!!!! - розміщувала на Фінансовому форумі України купка персонажів - учасники форуму не змогли зробити правильний вибор того, куди варто прилаштувати викопані з попід груші зім’яті та зіпрілі гидомирно-зелені долЯри.
Всього десь 3-5 пачок в купюрах по 100$....
Це реальна трагедія.
Важко її компенсувати. Мабуть вже і неможливо.
В мене "око чисте": я щоденно - з квітня 2018 року - давав правдиві об’єктивні чесні поради, які базувалися на економічно обґрунтованих фактах та реальному практичному аналізі, куди варто привезти пакет з АТБ із зіпрілими долярами.
Історія все ставить на свої місця.
Ось чергова новина.
Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділь Караісмаїлоглу ознайомився на місці - в Анталії - з розширенням нових внутрішніх і міжнародних терміналів - виділено 750 мільйонів євро (!!!), що збільшить пасажиромісткість аеропорту Анталії з 35 мільйонів пасажирів на рік до 80 мільйонів пасажирів.
На сьогодні гостей міста з офіційно зареєстрованим населенням в 2 500 000 мешканців обслуговають два міжнародних термінали та один термінал внутрішніх авіаліній.
Триває будівництво термінала номер 4.
Заявляючи, що Анталія є одним із світових центрів туризму, міністр Караісмаілоглу сказав:
«Сьогодні ми робимо важливі кроки, щоб усунути всі труднощі, які стоять перед Туреччиною, яка розвивається і росте в цьому напрямку, і Анталією, що підвищує її привабливість, а також вирішити проблеми, які постануть перед нами в найближчі роки".
Шкода, що деякі персонажі стояли на перешкоді ваших, панове форумчани, інвестицій.
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akurt
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