Додано: Нед 01 січ, 2023 22:46

Завдячуючи цілеспрямованій дезінформації (для мене ще загАдка - це робили за гроші, або за велінням зруйнованого мозку), яку щоденно - з вересня 2018 року!!!! - розміщувала на Фінансовому форумі України купка персонажів - учасники форуму не змогли зробити правильний вибор того, куди варто прилаштувати викопані з попід груші зім’яті та зіпрілі гидомирно-зелені долЯри.

Всього десь 3-5 пачок в купюрах по 100$....

Це реальна трагедія.

Важко її компенсувати. Мабуть вже і неможливо.

В мене "око чисте": я щоденно - з квітня 2018 року - давав правдиві об’єктивні чесні поради, які базувалися на економічно обґрунтованих фактах та реальному практичному аналізі, куди варто привезти пакет з АТБ із зіпрілими долярами.

Історія все ставить на свої місця.



Ось чергова новина.

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділь Караісмаїлоглу ознайомився на місці - в Анталії - з розширенням нових внутрішніх і міжнародних терміналів - виділено 750 мільйонів євро (!!!), що збільшить пасажиромісткість аеропорту Анталії з 35 мільйонів пасажирів на рік до 80 мільйонів пасажирів.

На сьогодні гостей міста з офіційно зареєстрованим населенням в 2 500 000 мешканців обслуговають два міжнародних термінали та один термінал внутрішніх авіаліній.

Триває будівництво термінала номер 4.

Заявляючи, що Анталія є одним із світових центрів туризму, міністр Караісмаілоглу сказав:



«Сьогодні ми робимо важливі кроки, щоб усунути всі труднощі, які стоять перед Туреччиною, яка розвивається і росте в цьому напрямку, і Анталією, що підвищує її привабливість, а також вирішити проблеми, які постануть перед нами в найближчі роки".



Шкода, що деякі персонажі стояли на перешкоді ваших, панове форумчани, інвестицій.