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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 641642643644
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:53

  akurt написав:Той квиток треба було купувати особисто Вам три роки тому, коли на цьому форумі я особисто для Вас - витрачаючи свій особистий час - викладував план дій та економічних змін у Вашому житті.
Али Ви витратили той час на підтанцьовки у відомих Вам і мені осіб з психічними вадами.
Тепер питання до них - вони так і топчуться на цьому форумі.

це ще до ковіда?
бо ковід показав, що "нема різниці"
працювати можна звідки завгодно де є е.е. та інтернет
а зараз 2..3куе є в атномне живлення та антену від Маска, і то не факт
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:26

Гадаю, що на знаного фахівця з КРЖН, БРЖН, ФРЖН, ТРЖН, ПРЖН, ГРЖН не варто витрачати час.
Мене тішить тільки те, що він мою пораду "Думати головОМ, а не ногОМ" почав цитувати на інших ресурсах.
А фраза класна: "Думати головОМ, а не ногОМ".
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:46

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділь Караісмаїлоглу ознайомився на місці - в Анталії - з розширенням нових внутрішніх і міжнародних терміналів - виділено 750 мільйонів євро (!!!), що збільшить пасажиромісткість аеропорту Анталії з 35 мільйонів пасажирів на рік до 80 мільйонів пасажирів.
На сьогодні гостей міста з офіційно зареєстрованим населенням в 2 500 000 мешканців обслуговають два міжнародних термінали та один термінал внутрішніх авіаліній.
Триває будівництво термінала номер 4.
Заявляючи, що Анталія є одним із світових центрів туризму, міністр Караісмаілоглу сказав:

«Сьогодні ми робимо важливі кроки, щоб усунути всі труднощі, які стоять перед Туреччиною, яка розвивається і росте в цьому напрямку, і Анталією, що підвищує її привабливість, а також вирішити проблеми, які постануть перед нами в найближчі роки".
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:36

не путайте туризм із еміграцією (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:30

Ех, пане Флаймане, якщо би так сталося, що і Ви, і я мали б освіту за напрямом "Економіка" та диплом магістра за цим напрямом від якогось пристойного університета - наприклад, КНУ - то ми б розуміли, що такі великі транспортні об"єкти та їх оновлення/модернізація приводять до:
- збільшення надходжень як в бюджет приватних фірм, які обслуговують літаки, так і в бюджет міста;
- збільшують привабливість для іноземних інвесторів;
- приводять до удосконалення інфраструктури міста та оточуючих територій;
- збільшують кількість "слотів" для прийому/відправленню літаків;
- надають людині більшу СВОБОДУ вибору - куди завтра чи післязавтра вона може подорожувати.
Ну і так далі...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:23

  akurt написав:Ех, пане Флаймане, якщо би так сталося, що і Ви, і я мали б освіту за напрямом "Економіка" та диплом магістра за цим напрямом від якогось пристойного університета - наприклад, КНУ - то ми б розуміли, що такі великі транспортні об"єкти та їх оновлення/модернізація приводять до:
- збільшення надходжень як в бюджет приватних фірм, які обслуговують літаки, так і в бюджет міста;
- збільшують привабливість для іноземних інвесторів;
- приводять до удосконалення інфраструктури міста та оточуючих територій;
- збільшують кількість "слотів" для прийому/відправленню літаків;
- надають людині більшу СВОБОДУ вибору - куди завтра чи післязавтра вона може подорожувати.
Ну і так далі...

тільки чомусь ваш знайомий в 20 років полетів з Анталії у Вініпег, мабуть, не вчив економіку
flyman
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