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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 641642643644
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:53

  akurt написав:Той квиток треба було купувати особисто Вам три роки тому, коли на цьому форумі я особисто для Вас - витрачаючи свій особистий час - викладував план дій та економічних змін у Вашому житті.
Али Ви витратили той час на підтанцьовки у відомих Вам і мені осіб з психічними вадами.
Тепер питання до них - вони так і топчуться на цьому форумі.

це ще до ковіда?
бо ковід показав, що "нема різниці"
працювати можна звідки завгодно де є е.е. та інтернет
а зараз 2..3куе є в атномне живлення та антену від Маска, і то не факт
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:26

Гадаю, що на знаного фахівця з КРЖН, БРЖН, ФРЖН, ТРЖН, ПРЖН, ГРЖН не варто витрачати час.
Мене тішить тільки те, що він мою пораду "Думати головОМ, а не ногОМ" почав цитувати на інших ресурсах.
А фраза класна: "Думати головОМ, а не ногОМ".
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:46

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділь Караісмаїлоглу ознайомився на місці - в Анталії - з розширенням нових внутрішніх і міжнародних терміналів - виділено 750 мільйонів євро (!!!), що збільшить пасажиромісткість аеропорту Анталії з 35 мільйонів пасажирів на рік до 80 мільйонів пасажирів.
На сьогодні гостей міста з офіційно зареєстрованим населенням в 2 500 000 мешканців обслуговають два міжнародних термінали та один термінал внутрішніх авіаліній.
Триває будівництво термінала номер 4.
Заявляючи, що Анталія є одним із світових центрів туризму, міністр Караісмаілоглу сказав:

«Сьогодні ми робимо важливі кроки, щоб усунути всі труднощі, які стоять перед Туреччиною, яка розвивається і росте в цьому напрямку, і Анталією, що підвищує її привабливість, а також вирішити проблеми, які постануть перед нами в найближчі роки".
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:36

не путайте туризм із еміграцією (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:30

Ех, пане Флаймане, якщо би так сталося, що і Ви, і я мали б освіту за напрямом "Економіка" та диплом магістра за цим напрямом від якогось пристойного університета - наприклад, КНУ - то ми б розуміли, що такі великі транспортні об"єкти та їх оновлення/модернізація приводять до:
- збільшення надходжень як в бюджет приватних фірм, які обслуговують літаки, так і в бюджет міста;
- збільшують привабливість для іноземних інвесторів;
- приводять до удосконалення інфраструктури міста та оточуючих територій;
- збільшують кількість "слотів" для прийому/відправленню літаків;
- надають людині більшу СВОБОДУ вибору - куди завтра чи післязавтра вона може подорожувати.
Ну і так далі...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:23

  akurt написав:Ех, пане Флаймане, якщо би так сталося, що і Ви, і я мали б освіту за напрямом "Економіка" та диплом магістра за цим напрямом від якогось пристойного університета - наприклад, КНУ - то ми б розуміли, що такі великі транспортні об"єкти та їх оновлення/модернізація приводять до:
- збільшення надходжень як в бюджет приватних фірм, які обслуговують літаки, так і в бюджет міста;
- збільшують привабливість для іноземних інвесторів;
- приводять до удосконалення інфраструктури міста та оточуючих територій;
- збільшують кількість "слотів" для прийому/відправленню літаків;
- надають людині більшу СВОБОДУ вибору - куди завтра чи післязавтра вона може подорожувати.
Ну і так далі...

тільки чомусь ваш знайомий в 20 років полетів з Анталії у Вініпег, мабуть, не вчив економіку
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 04:56

Я розумію вашу стурбованність, і факт є фактом: мільйони українців виіхали за кордон.
Це велика проблема для держави. Як і війна, в якій держава намагається захистити мільйони своїх громадян.
В тому випадку у хлопця з родини, з якою я товаришую, "око чисте" і воно відповідає тезі "Буття визначає свідомість" - фраза належить добре відомому німецькому філософу Карлу Марксу, який перефразував слова свого вчителя Гегеля, який вважав, що "буття визначається свідомістю": в 2020 році після відвідування Туреччини в туристичних цілях прийняли рішення згорнути всі свої справи в Україні та виїхати всією родиною за кордон (в Туреччину).

Весь цей час і попередні роки особисто Ви витрачали час на написання на двох форумах по 75 (СІМДЕСЯТ П"ЯТЬ!) схиблених повідомлень (постів) за неповну (!) добу.
Це - ваше особисте надбання останного дисятиріччя.

Не дуже великий секрет, що діти декількох наших форумчан - і сотен тисяч інших українців - зараз почали навчання в університетах ЄС.
Я знаю декількох з форуму особисто, але не маю права тут розказувати приватну інформацію - а свіжу від нашого форумчанина отримав і вчора.

В тій родині двоє дітей - і вони орендували квартиру 2+1 в Анталії році за нормальну ціну, про що я писав раніше як варіант способу життя: береш в оренду квартиру за кордоном за 350 доларів, а свою в Києіві/Дніпрі/Львові/Харкові здаєш за ті самі 350 доларів або більше.

Ідемо далі: в тій родині із 4-х членів родини троє досить успішно знайшли роботу в Анталії та заробляли гроші. Не жирно, але на життя за кордоном родини з 4-х осіб вистачало.

Родина робила те, що роблять мільйони інших родин: в силу своїх можливостей та навичок наполегливо працювала і заробляла гроші, але треба було ДИВИТИСЯ ВПЕРЕД.

Стимулом було суттєве збільшення орендної плати за квартиру 2+1 в 2022 році - і вже замість ціни в 4000 лір почала світится ціна в 14 000 лір. Тобто при такому "розкладі" велика частка заробітку йшла би просто на оплату оренди житла і вже не вдавалося б відкладувати щось суттєве на майбутнє.
А наперд було видно, що немає перспективи і для 20-ти річного у минулому студента одного з вишів України: фактично він не відвідував заняття (а фактично їх і не було - як немає і досить у більшості вишів) та був законно відрахований як студент третього курсу.

Треба було щось робити - ось тут я вставив свої "5 копійок" - порадивши за досвідом інших моїх приятелів написати заявку на Велику Британію (відповідь не отримали) або податися на візу CUAET.
Останнє спрацювало але досить хитро - і з цим спіткається багато родин - одному з дітей родини хитрі канадці так досі і не дали візу. Логіки там немає, але це саме так.
Також важливою була моя фраза до хлопця: "Ти до пенсії в Анталії будеш працювати на цій досить важкій роботі, на яку влаштувався?"
[А інше йому без спеціальної освіти та знання мови не "світило"]

Повстало питання: що робити, чекати у моря погоду чи виїхати в Канаду одному - хлопцю 20 років.
Моя порада була заснована на українському прислів"ї: "Син - то є відрізаний шмат хліба" і треба відпускати його у "вільне плавання".

Ну ось з цікавістю споглядаємо на початок нового життя в Канаді - саме сьогодні хлопець повинен перший раз піти на офіційну роботу в Канаді.

Таким чином все просто: до війни родина вже мешкала та працювала за кордоном.
Як і мільйони інших родин українців.
C'est La Vie...
akurt
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