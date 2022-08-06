Додано: Вів 03 січ, 2023 04:56

Я розумію вашу стурбованність, і факт є фактом: мільйони українців виіхали за кордон.

Це велика проблема для держави. Як і війна, в якій держава намагається захистити мільйони своїх громадян.

В тому випадку у хлопця з родини, з якою я товаришую, "око чисте" і воно відповідає тезі "Буття визначає свідомість" - фраза належить добре відомому німецькому філософу Карлу Марксу, який перефразував слова свого вчителя Гегеля, який вважав, що "буття визначається свідомістю": в 2020 році після відвідування Туреччини в туристичних цілях прийняли рішення згорнути всі свої справи в Україні та виїхати всією родиною за кордон (в Туреччину).



Весь цей час і попередні роки особисто Ви витрачали час на написання на двох форумах по 75 (СІМДЕСЯТ П"ЯТЬ!) схиблених повідомлень (постів) за неповну (!) добу.

Це - ваше особисте надбання останного дисятиріччя.



Не дуже великий секрет, що діти декількох наших форумчан - і сотен тисяч інших українців - зараз почали навчання в університетах ЄС.

Я знаю декількох з форуму особисто, але не маю права тут розказувати приватну інформацію - а свіжу від нашого форумчанина отримав і вчора.



В тій родині двоє дітей - і вони орендували квартиру 2+1 в Анталії році за нормальну ціну, про що я писав раніше як варіант способу життя: береш в оренду квартиру за кордоном за 350 доларів, а свою в Києіві/Дніпрі/Львові/Харкові здаєш за ті самі 350 доларів або більше.



Ідемо далі: в тій родині із 4-х членів родини троє досить успішно знайшли роботу в Анталії та заробляли гроші. Не жирно, але на життя за кордоном родини з 4-х осіб вистачало.



Родина робила те, що роблять мільйони інших родин: в силу своїх можливостей та навичок наполегливо працювала і заробляла гроші, але треба було ДИВИТИСЯ ВПЕРЕД.



Стимулом було суттєве збільшення орендної плати за квартиру 2+1 в 2022 році - і вже замість ціни в 4000 лір почала світится ціна в 14 000 лір. Тобто при такому "розкладі" велика частка заробітку йшла би просто на оплату оренди житла і вже не вдавалося б відкладувати щось суттєве на майбутнє.

А наперд було видно, що немає перспективи і для 20-ти річного у минулому студента одного з вишів України: фактично він не відвідував заняття (а фактично їх і не було - як немає і досить у більшості вишів) та був законно відрахований як студент третього курсу.



Треба було щось робити - ось тут я вставив свої "5 копійок" - порадивши за досвідом інших моїх приятелів написати заявку на Велику Британію (відповідь не отримали) або податися на візу CUAET.

Останнє спрацювало але досить хитро - і з цим спіткається багато родин - одному з дітей родини хитрі канадці так досі і не дали візу. Логіки там немає, але це саме так.

Також важливою була моя фраза до хлопця: "Ти до пенсії в Анталії будеш працювати на цій досить важкій роботі, на яку влаштувався?"

[А інше йому без спеціальної освіти та знання мови не "світило"]



Повстало питання: що робити, чекати у моря погоду чи виїхати в Канаду одному - хлопцю 20 років.

Моя порада була заснована на українському прислів"ї: "Син - то є відрізаний шмат хліба" і треба відпускати його у "вільне плавання".



Ну ось з цікавістю споглядаємо на початок нового життя в Канаді - саме сьогодні хлопець повинен перший раз піти на офіційну роботу в Канаді.



Таким чином все просто: до війни родина вже мешкала та працювала за кордоном.

Як і мільйони інших родин українців.

C'est La Vie...