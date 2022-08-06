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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:53
akurt написав:
Той квиток треба було купувати особисто Вам три роки тому, коли на цьому форумі я особисто для Вас - витрачаючи свій особистий час - викладував план дій та економічних змін у Вашому житті.
Али Ви витратили той час на підтанцьовки у відомих Вам і мені осіб з психічними вадами.
Тепер питання до них - вони так і топчуться на цьому форумі.
це ще до ковіда?
бо ковід показав, що "нема різниці"
працювати можна звідки завгодно де є е.е. та інтернет
а зараз 2..3куе є в атномне живлення та антену від Маска, і то не факт
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:26
Гадаю, що на знаного фахівця з КРЖН, БРЖН, ФРЖН, ТРЖН, ПРЖН, ГРЖН не варто витрачати час.
Мене тішить тільки те, що він мою пораду "Думати головОМ, а не ногОМ" почав цитувати на інших ресурсах.
А фраза класна: "Думати головОМ, а не ногОМ".
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:46
Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділь Караісмаїлоглу ознайомився на місці - в Анталії - з розширенням нових внутрішніх і міжнародних терміналів - виділено 750 мільйонів євро (!!!), що збільшить пасажиромісткість аеропорту Анталії з 35 мільйонів пасажирів на рік до 80 мільйонів пасажирів.
На сьогодні гостей міста з офіційно зареєстрованим населенням в 2 500 000 мешканців обслуговають два міжнародних термінали та один термінал внутрішніх авіаліній.
Триває будівництво термінала номер 4.
Заявляючи, що Анталія є одним із світових центрів туризму, міністр Караісмаілоглу сказав:
«Сьогодні ми робимо важливі кроки, щоб усунути всі труднощі, які стоять перед Туреччиною, яка розвивається і росте в цьому напрямку, і Анталією, що підвищує її привабливість, а також вирішити проблеми, які постануть перед нами в найближчі роки".
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Додано: Пон 02 січ, 2023 11:36
не путайте туризм із еміграцією (с)
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:30
Ех, пане Флаймане, якщо би так сталося, що і Ви, і я мали б освіту за напрямом "Економіка" та диплом магістра за цим напрямом від якогось пристойного університета - наприклад, КНУ - то ми б розуміли, що такі великі транспортні об"єкти та їх оновлення/модернізація приводять до:
- збільшення надходжень як в бюджет приватних фірм, які обслуговують літаки, так і в бюджет міста;
- збільшують привабливість для іноземних інвесторів;
- приводять до удосконалення інфраструктури міста та оточуючих територій;
- збільшують кількість "слотів" для прийому/відправленню літаків;
- надають людині більшу СВОБОДУ вибору - куди завтра чи післязавтра вона може подорожувати.
Ну і так далі...
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:23
akurt написав:
Ех, пане Флаймане, якщо би так сталося, що і Ви, і я мали б освіту за напрямом "Економіка
" та диплом магістра за цим напрямом від якогось пристойного університета - наприклад, КНУ - то ми б розуміли, що такі великі транспортні об"єкти та їх оновлення/модернізація приводять до:
- збільшення надходжень як в бюджет приватних фірм, які обслуговують літаки, так і в бюджет міста;
- збільшують привабливість для іноземних інвесторів;
- приводять до удосконалення інфраструктури міста та оточуючих територій;
- збільшують кількість "слотів" для прийому/відправленню літаків;
- надають людині більшу СВОБОДУ вибору - куди завтра чи післязавтра вона може подорожувати.
Ну і так далі...
тільки чомусь ваш знайомий в 20 років полетів з Анталії у Вініпег, мабуть, не вчив економіку
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Додано: Вів 03 січ, 2023 04:56
Я розумію вашу стурбованність, і факт є фактом: мільйони українців виіхали за кордон.
Це велика проблема для держави. Як і війна, в якій держава намагається захистити мільйони своїх громадян.
В тому випадку у хлопця з родини, з якою я товаришую, "око чисте" і воно відповідає тезі "Буття визначає свідомість" - фраза належить добре відомому німецькому філософу Карлу Марксу, який перефразував слова свого вчителя Гегеля, який вважав, що "буття визначається свідомістю": в 2020 році після відвідування Туреччини в туристичних цілях прийняли рішення згорнути всі свої справи в Україні та виїхати всією родиною за кордон (в Туреччину).
Весь цей час і попередні роки особисто Ви витрачали час на написання на двох форумах по 75 (СІМДЕСЯТ П"ЯТЬ!) схиблених повідомлень (постів) за неповну (!) добу.
Це - ваше особисте надбання останного дисятиріччя.
Не дуже великий секрет, що діти декількох наших форумчан - і сотен тисяч інших українців - зараз почали навчання в університетах ЄС.
Я знаю декількох з форуму особисто, але не маю права тут розказувати приватну інформацію - а свіжу від нашого форумчанина отримав і вчора.
В тій родині двоє дітей - і вони орендували квартиру 2+1 в Анталії році за нормальну ціну, про що я писав раніше як варіант способу життя: береш в оренду квартиру за кордоном за 350 доларів, а свою в Києіві/Дніпрі/Львові/Харкові здаєш за ті самі 350 доларів або більше.
Ідемо далі: в тій родині із 4-х членів родини троє досить успішно знайшли роботу в Анталії та заробляли гроші. Не жирно, але на життя за кордоном родини з 4-х осіб вистачало.
Родина робила те, що роблять мільйони інших родин: в силу своїх можливостей та навичок наполегливо працювала і заробляла гроші, але треба було ДИВИТИСЯ ВПЕРЕД.
Стимулом було суттєве збільшення орендної плати за квартиру 2+1 в 2022 році - і вже замість ціни в 4000 лір почала світится ціна в 14 000 лір. Тобто при такому "розкладі" велика частка заробітку йшла би просто на оплату оренди житла і вже не вдавалося б відкладувати щось суттєве на майбутнє.
А наперд було видно, що немає перспективи і для 20-ти річного у минулому студента одного з вишів України: фактично він не відвідував заняття (а фактично їх і не було - як немає і досить у більшості вишів) та був законно відрахований як студент третього курсу.
Треба було щось робити - ось тут я вставив свої "5 копійок" - порадивши за досвідом інших моїх приятелів написати заявку на Велику Британію (відповідь не отримали) або податися на візу CUAET.
Останнє спрацювало але досить хитро - і з цим спіткається багато родин - одному з дітей родини хитрі канадці так досі і не дали візу. Логіки там немає, але це саме так.
Також важливою була моя фраза до хлопця: "Ти до пенсії в Анталії будеш працювати на цій досить важкій роботі, на яку влаштувався?"
[А інше йому без спеціальної освіти та знання мови не "світило"]
Повстало питання: що робити, чекати у моря погоду чи виїхати в Канаду одному - хлопцю 20 років.
Моя порада була заснована на українському прислів"ї: "Син - то є відрізаний шмат хліба" і треба відпускати його у "вільне плавання".
Ну ось з цікавістю споглядаємо на початок нового життя в Канаді - саме сьогодні хлопець повинен перший раз піти на офіційну роботу в Канаді.
Таким чином все просто: до війни родина вже мешкала та працювала за кордоном.
Як і мільйони інших родин українців.
C'est La Vie...
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akurt
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Додано: Сер 04 січ, 2023 07:53
Витрати на оформлення ВНП в Туреччині для українця - 2023
Щорічно в грудні уряд Туреччини встановлює ставки платежів та митних зборів для іноземців для виконання певних дій. Частина цих платежів прив"язана до курсу ліра/долар, а частина є фіксованою в доларах США.
В грудні 2021 року курс ліра/долар коливався на рівні 13,5 ліри за долар.
В грудні 2022 року курс ліра долар був практично стабільним весь рік на рівні 18,5 ліри за долар.
З 01 січня 2023 року:
- плата за виготовлення картки ВНП - 356 лір (19,25$). Було 160 лір або близько 12$.
- одноразовий податок при першому поданні на ВНП в Туреччині - однаковий для громадян 150 країн світу - 2 304 ліри (125$). Було 1033 ліри або близько 75$. (Примітка: Не сплачується при продовженні дії ВНП).
- мито за надання ВНП - без змін: 80$.
- штраф на власника авто іноземної реєстрації за перевищення терміну перебування без розмитнення - 1046 лір 56$. Було 470 лір або близько 35$. (ПРИМІТКА: громадяни України цей штраф не сплачують).
- Вартість виготовлення Акту експертизи квартири встановлено на рівні 5 200 лір або близько 280$
(ціна в 2021 році була 2500 лір або близько 190$). (Примітка: Акт експертизи квартири є необхідним для оформлення Права власності на квартиру та сплати податку в сумі 4% від оцінки квартири за Актом експертизи та для подачі документів на отримання ВНП в Туреччині - нижня межа ціни квартири є еквівалентом 75 000$).
Таким чином, загальні витрати на оформлення ВНП в Туреччині для українця тепер становлять:
- біотметричне фото 80 лір або 4$;
- ціна виготовлення картки ВНП - 19,25$;
- Поліс медичного страхування іноземця - ціна суттєво залежить від віку людини - в середньому близько 100-150$ на рік;
- мито - 80$;
- податок за надання цілорічної візи - 125$.
Разом: близько 355$. Було близько 150+100=250$.
Для довідки: Заявку на ВНП людина подає самостійно в он-лайн режимі. Дату особистої подачі документів (у вигляді ксерокопій) призначають в он-лайн режимі - в ці дні вже призначають дати на середину березня 2023 року. До цієї дати і до рішення про надання ВНП (ще максимум 90 днів) іноземець перебуває в Туреччині легально. В разі відмови в наданні ВНП надається термін в 10 діб для виїзду (актуально для громадян РФ. Випадків відмови наданні ВНП для громадян України станом на 4 січня 2023 року не зафіксовано).
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akurt
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Додано: Сер 04 січ, 2023 08:12
Нерухомість в Канаді
З 01.01.2023 в Канаді введено заборону на купівлю нерухомості іноземцями.
Заборона пов"язана із значним зростанням купівлі нерухомості іноземцями з азіатських країн і відповідним зростанням цін.
Нерухомість можуть купити іноземці:
- які отримають ВНП в Канаді;
- які є студентами та навчаються не менше 3-х років.
Хто не встиг отримати візу за програмою CUAET та інвестувати в 2022 році - той запізнився.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 11:54
Чи підуть в гору знову ціни на нерухомість в Туреччині?
Оголошено нову Програму інвестицій в нерухомість в Туреччині.
Старт - 16 січня.
Програма має назву "Yeni Evim" з уточненням: "Для осіб з середнім рівнем доходу".
Попередня Програма "для всіх" була введена в червні 2020 року і це було одним із чинників карколомного зростання цін на нерухомість: виплата по кредиту зрівнялася з ціною оренди квартири і тільки лінивий не купував для себе нову "під ключ" квартиру.
Докладно:
1. Обсяги фінансування, які нададуть банки в рамках програми: 5 мільйонів TL у Стамбулі (близько 270 000 доларів), 3 мільйони TL (близько 167 000 доларів) в Анкарі, Ізмірі, Муглі, Анталії, Бурсі, Мерсіні та 2 мільйони TL в інших провінціях.
2. Ставки відсотка/частки прибутку будуть застосовані зі ставками, починаючи з 0,69% в місяць фінансування, що надається з максимальним терміном погашення 15 років.
3. Придбані резиденції не можна продавати на протязі 5 років.
4. Мінімальний початковий внесок у всіх регіонах визначено на рівні 10 відсотків.
5. Міністерство казначейства та фінансів Туреччини візьме на себе (!!!) певну частину суми щомісячного внеску, який громадяни будуть сплачувати протягом перших трьох років, за умови погашення кредиту до настання повного терміну погашення кредиту.
6. Вимагатиметься умова відсутності будинку/квартири у сім’ї.
На сьогодні в Анталії ціна на квартири 1+1 середнього рівня склалася на рівні 3 000 000 лір або близько 167 000 доларів.
Такого класу квартири можна було купити вільно та без проблем у 2017-2021 роках за 50 000 - 55 000 доларів США.
Докладна повна цифрова та фактична інформація була з квітня 2018 року на цьому форумі в гілці "Купуємо для себе, а не в оренду, нерухомсть за кордоном".
Там же влітку 2020 року було вперше оприлюднено "Законы akurt'a по ЗРЖН".
Закони всесильні, тому що вони вірні.
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