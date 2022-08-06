Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року. Потяг пішов...
Фигасе. А можно подробности на ветку про эмиграцию? С чего вдруг и каким именно иностранцам?
On June 23, 2022, Parliament passed the Prohibition on the purchase of residential property by non-Canadians Act. Coming into force January 1, 2023, this Act: Does not apply to Canadian citizens and permanent residents. Цитата: "Намір політики був подібним – тимчасово обмежити або позбавити стимулів іноземних покупців, щоб віддати перевагу внутрішнім покупцям, і, сподіваємось, знизити зростання цін на житло." Докладно є тут: https://news2me.crea.ca/2022/september- ... 0residents.
Пока только обливали дерьмом под прикрытием известных "осіб". Думаю эти "осіб'и" им платили. Под прикрытием работал и один московит, который прекратил писать на этом форуме ровно за 48 часов до нападения на Украину. А форумчан завалил дезинформацией, сидя в Подмосковье. Се ля ви... P.S. На оплату не претендую - я достаточно зарабатываю каждый день, работая головОМ, а не ногОМ.
Vint написав:Я вважав, що вони F35 блокували, а не застрілий F16
Так и есть...F35 блокировали.Потому что Эрдоган-дурбецало... вместо суперсовременных многоцелевых пташек,решил позаигрывать с куйлом и выбрал ржавый кацапский мотлох С400,в виде "альтернативы" F35.Сколько ума нужно иметь???просто удивляюсь. Был за свою недалекость демонстративно наказан,поставлен в угол и нашлепан по ж.... на что,до сих пор обижается..
А почему учетка пользователя beee не активна и не отображается.Человек про Польшу писал порой интересные вещи.Что случилось??? А то теперь здесь театр одного актера любителя лазить по турецким стройкам...